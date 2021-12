Muchos países están endureciendo sus restricciones por irrupción de Ómicron: ¿debería Chile aumentar también sus medidas de proteccción?

Al finalizar el fin de semana de Navidad, la variante Ómicron en Estados Unidos ya representaba el 58,6% de todos los casos y Delta representa el 41,1% de Covid-19, según muestran los datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de ese país.

Pero a medida que los casos diarios de coronavirus en aquella nación se dispararon a niveles casi récord, los funcionarios de salud redujeron a la mitad el período de aislamiento recomendado para muchos estadounidenses infectados, con la esperanza de minimizar las crecientes interrupciones en la economía y la vida cotidiana, reporta The New York Times.

El Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno de EE.UU., dijo en una entrevista que se debe considerar un mandato de vacuna para los viajes aéreos nacionales.

Algo parecido sucede en Reino Unido, que en Navidad registró su récord de nuevos casos con 113.628 contagiados. Pese a ello, el gobierno decidió no introducir más restricciones de Covid por lo menos hasta antes de la víspera de Año Nuevo.

Sir John Bell, profesor de Medicina en la Universidad de Oxford y asesor de Ciencias Biológicas del gobierno británico, respaldó la decisión del gobierno, y dijo a The Guardian que aunque las admisiones hospitalarias habían aumentado en las últimas semanas a medida que Ómicron se propagaba por la población, la enfermedad “parece ser menos grave y muchas personas pasan un tiempo relativamente corto tiempo en el hospital“. Agregó que las horribles escenas de anteriores olas “ahora son historia”.

Y así se repiten escenarios similares en distintos países de Europa, Asia y África, donde con la llegada de Ómicron han decidido aumentar o mantener las restricciones contra el Sars-CoV-2.

En Italia por ejemplo, a partir de ahora, las mascarillas deberán llevarse en todo momento en los lugares públicos, tanto interiores como exteriores, incluso en las zonas consideradas de menor riesgo. Medida que estará en vigor al menos hasta el 31 de enero.

Pero, ¿cómo saber qué medida está bien? ¿Por qué en América del Sur, o más específicamente en Chile, a pesar del aumento de casos, no se han visto cambios drásticos en las medidas?

Vacunatorio Covid19, Chile. FOTO: KARL CHINGA GRAWE / AGENCIA UNO

Un factor relevante es que el continente sudamericano es ahora la región más vacunada del mundo, con un 63,3% de la población completamente inoculada, según el proyecto Our World in Data, que recopila cifras oficiales de gobiernos de todo el mundo.

Europa ocupa el segundo lugar con un 60,7%. En África, solo el 8,8% de la población ha completado un régimen de vacunación completo.

No se debe comparar lo que está sucediendo en el extranjero con la realidad nacional, ya que puede crear la sensación de que aquí no se están haciendo las cosas bien, pero no es así, dice la Dra. Mabel Aylwin, infectóloga Clínica Universidad de los Andes, que agrega que se debe entender que afuera se están colocando restricciones que en el país nunca quitó.

“Por eso pareciera que nosotros estamos súper tranquilos mientras otros se preocupan, pero nosotros nunca las quitamos (ciertas restricciones). Al revés, la gente que viajaba llegaba a Chile diciendo ‘parece que en Inglaterra no hay Covid, en EE.UU. no hay Covid, todo el mundo hace su vida normal’ y nosotros acá seguimos con las mascarillas, irritación en la cara, medidas, etc”.

Factores para tomar medidas

Hong Kong, al igual que China, siguen una estrategia de “Covid cero”, al imponer algunas de las restricciones de viaje más estrictas del mundo para evitar el virus, debido a que las autoridades buscan evitar la transmisión comunitaria de coronavirus por completo.

En Delhi, India, por causa de Ómicron cerrarán colegios e instituciones educativas, así como complejos deportivos, cines, salas de conferencias, estadios y piscinas. Las oficinas operarán al 50% de su capacidad, al igual que los restaurantes con toque de queda a las 10 pm, según reporta The Guardian.

Entonces, ¿qué factores son los que se deben considerar al momento de imponer nuevas medidas de prevención contra el aumento de Sars-CoV-2, en especial con la variante de preocupación Ómicron?

Al momento de establecer medidas para prevenir el Covid-19, son muchos los factores que influyen y también dependerá de la realidad de cada país, la asesoría técnica de cada gobierno, sumado a los puntos de vista políticos, económicos, capacidad de sistema de salud, etc. Por lo que se trata mucho de ver a cómo se comporta un lugar, cómo cumplen las medidas y cómo se comporta el virus.

Por eso es muy difícil esperar que las medidas sean iguales solamente por un factor técnico que tenga que ver exclusivamente con el virus, sino del funcionamiento del país “y al mismo tiempo es una situación que es muy atípica y por lo tanto vamos aprendiendo sobre la marcha” explica Aylwin.

Otros factores también dependen del número de casos activos, tasa de infección y porcentaje de vacunación que existe en un país. “A nivel nacional, indicadores importantes para considerar restricciones internas es el nivel de hospitalizados y de ocupación de camas críticas”, señala la Dra. Susan Bueno, académica UC e Investigadora del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia (IMII).

Según la infectóloga, decisiones, como cuarentenas, viajes, mascarillas, también dependen de los países desarrollados, ya que son quienes generalmente llevan la pauta, sumado a que son quienes tienen la evidencia científica más actualizada.

En el caso de Chile, expertos están de acuerdo con que el control de medidas se ha implementado muy bien, lo que lo atribuyen al Consejo Asesor de Covid-19, y el gran acierto en la compra anticipada de vacunas.

“Chile no tenía ninguna posibilidad de haber vacunado inicialmente con vacunas Pfizer o Moderna porque íbamos a estar a la cola en la capacidad de compra” pero comprar a Sinovac fue una medida riesgosa pero que al mismo tiempo un acierto, reflexiona Aylwin.

El Consejo Asesor para Covid-19 Chile.

El Dr. Mario Rosemblatt, director ejecutivo Fundación Ciencia y Vida, e integrante del Comité Asesor de Vacunas del Ministerio de Ciencia, dijo en una nota de Qué Pasa, que como aún existe una gran incógnita sobre Ómicron, la recomendación principal es continuar siendo prudentes, ya que los nuevos datos se irán actualizando en la marcha. “Hay que seguir las medidas de autocuidado tal como ha sido con las otras olas. Hay que llamar a no confiarse, porque aún hay muchas cosas que no se saben sobre esta variante”.

En cuanto a restricciones físicas, como son las cuarentenas los factores a considerar al momento de implementar estas medidas también se enfocan en el impacto que estas puedan generar en la población.

“Acá en Chile se ha tratado de tener el menor impacto económico pero al mismo tiempo con el menor impacto de salud, donde por supuesto si las restricciones hubiesen sido absolutas es esperable que el número de casos hubiese sido menor, pero la mortalidad por otras causas hubiese sido mayor”, explica Aylwin.

Sobre el cierre de fronteras, también es difícil vaticinar lo que viene ya que también depende de factores económicos y turísticos. Pero en el país el mayor número de casos de Ómicron sigue siendo de viajeros.

Por eso “es muy importante continuar con los controles de fronteras que hemos mantenido en Chile, que consiste en la restricción de la entrada por algunos puntos fronterizos y la realización del testeo de todas las personas que ingresan al país con indicación de aislamiento hasta que se compruebe la ausencia de contagio mediante la técnica de PCR”, señala la investigadora del IMII.

FOTO: ADRIAN MANZOL / AGENCIAUNO

“Si la circulación en Chile se mantiene solo entre viajeros es muy posible que se amplíen las restricciones a los ingresos. Pero si a pesar de que los casos sean principalmente por ingresos por las fronteras, eso se logra controlar y no se generan pequeños brotes comunitarios, significa que estamos siguiendo bien la medidas de restricción y por lo tanto, tampoco tendría tanta indicación hacer un bloqueo porque con las medidas de aislamiento son suficientes”, explica la Dra. Aylwin.

En cuanto al uso de mascarillas, que es una de las medidas que muchos países habían dejado de lado o habían minimizado su uso a ciertos lugares, es una de las que más ha demostrado tener un impacto positivo.

“Por ejemplo en Chile no se ha liberado su uso, lo que ha sido un factor tremendamente importante junto con la inmunización activa. Lo vimos con Delta que en otros países se propagó de manera muy intensa generando olas bastante importantes, pero acá fue bastante sutil y de menor impacto”, agrega la especialista.

FOTO CHRISTIAN PAVEZ CISTERNA AGENCIAUNO LIDER.

Estamos más preparados

Francia y Malasia han reducido el tiempo de espera para una tercera vacuna de refuerzo a tres meses, al igual que restricciones para sus fiestas de año nuevo, que como en Alemania ya son canceladas por segundo año consecutivo.

Pero no es el caso de Chile, que ha sido catalogado como uno de los mejores lugares para afrontar Ómicron, esto debido a la alta tasa de vacunación.

La nueva variante llega al país justo después del proceso de una tercera dosis de refuerzo y donde ya se anunció el comienzo de una cuarta dosis. Esto “nos pone en un muy buen momento, porque la llegada de Ómicron fue bastante precoz, entonces si nos encuentra con niveles de anticuerpo altos, el impacto debería ser bastante menor que si nos pillara después de seis meses con niveles de anticuerpo más bajos”, señala la infectóloga de Clínica U. de los Andes.

Eso, como dijo en una nota a Qué Pasa la Dra. María Luz Endeiza, infectóloga pediátrica y jefa del Vacunatorio de Clínica Universidad de los Andes, porque es “una forma que estos anticuerpos sigan reconociendo a estas variantes que ya no son más distintas del virus original es que el título de anticuerpos sea alto”.

Pase de Movilidad.

En periodo de fiestas familiares y de inicio de la temporada estival, ”es muy importante recalcar que la vacunación con dosis de refuerzo será fundamental para contener el desarrollo de cuadros graves, y que todos aquellos que aún no la hayan obtenido, lo hagan a la brevedad”, reitera la Dra. Bueno.

Recordando que el término de vigencia de los pases de movilidad es a partir del 1 de enero, lo que generará una obligatoriedad de la vacuna “que es la mejor medida que va a permitir controlar la propagación de esta variante”, dice Aylwin.

La nueva cepa es mucho más transmisible pero menos virulenta - o sea, que mucho más contagiosa pero estaría provocando un cuadro leve - moderado- “es importante ser muy responsable cuando uno tiene síntomas sugerentes de Covid-19, sobre todo frente a la variante Ómicron, que se ha reportado que la sintomatología es más similar a un resfrío común” agrega la académica UC.

Aunque los casos estén bajos, “si mantenemos las medidas que tenemos en estos minutos, pareciera que debiese ser suficiente como para contener la propagación por lo menos como para que no se sobrecarguen demasiado los sistemas de salud”, señala la infectóloga Clínica U. de los Andes.