¿Por qué es tan difícil detectar el Covid en los niños y qué le dijeron Telegram y Signal a WhatsApp por su cambio de política de privacidad?

WhatsApp está cambiando su política de privacidad, lo que no solo generó molestias en algunos usuarios, sino también el ataque directo de sus rivales, Telegram y Signal.

Para tranquilizar a sus usuarios, el servicio de mensajería recordó que no pueden ver mensajes personales y que no borrarán las cuentas de quienes no acepten las nuevas reglas.

Sin embargo, eso no fue suficiente para que ambas empresas rivales atacarán a WhatsApp. Revisa en nuestro video semanal de qué se trataron estos ataques y qué es el extraño sonido que captó la sonda Voyager 1 que lleva más de 44 años viajando por el espacio, y hoy se encuentra en el espacio interestelar.

Entérate también por qué los niños no están experimentando la mayoría de los síntomas del coronavirus que sí padecen los adultos y cuál puede ser su repercusión.