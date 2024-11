El espacio de divulgación de ciencia, arte y conocimientos más grande de Latinoamérica, vuelve este 2025 con su decimocuarta versión centrada en ¿qué humanidad queremos ser? Del 13 al 18 de enero el Centro Cultural CEINA será la sede central de las actividades que también estarán en todas las regiones del país.

Para ir calentando motores es que la Fundación Encuentros del Futuro y el senado de Chile a través de su Comisión Desafíos del Futuro, se reunieron con la Municipalidad de Renca e Inacap. En el segundo Encuentro Congreso Futuro de este ciclo contó con la Charla Magistral: Desconecta tu Mente: ¿Cómo las pantallas están afectando la salud mental de los jóvenes? del experto alemán en Big data y algoritmos, Martin Hilbert.

“Puede llegar a ser psicópata”: las advertencias de Martin Hilbert sobre la Inteligencia Artificial

En su intervención abordó los desafíos que nos plantean los espacios digitales, la inteligencia artificial y las redes sociales en materia de salud mental.

“Ella (la inteligencia artificial) no siente emociones, ella puede ser muy empática, más simpática que tus amigos, tus familiares y tu pareja, pero no siente. Una palabra para esto se llama psicópata, y el psicópata no siente emociones, pero sí puede dar la impresión de tenerlas. Esto puede ser muy peligroso”, afirmó Martin Hilbert, quien advirtió que el peligro más grande es que incluso “te puedes enamorar de la máquina”.

Martin Hilbert. Créditos: Chiletec.

Los jóvenes están pasando siete horas en pantalla, lo que equivale al 45% de su tiempo despiertos. Para el vicepresidente ejecutivo de Fundación Encuentros del Futuro y cofundador de Congreso Futuro, Guido Girardi, “esto le roba tiempo de actividades como interacción humana, como hablar con las personas, como jugar, nos priva de hacer actividad física y de la lectura”.

El alcalde de Renca, Claudio Castro, agregó que “nos da mucho gusto que desde el Congreso Futuro, que siempre se plantea como una discusión mundial, podamos traernos un pedacito de esa discusión a Renca con estudiantes de nuestros colegios públicos y particulares subvencionados. Y a partir de esto, entender también nosotros, cuál es el rol del municipio y de la educación pública para poder acompañar a los jóvenes sobre la experiencia de interactuar con las pantallas y con la inteligencia artificial”.

Esta instancia se realizó en el Inacap sede Renca, donde su vicerrectora de vinculación con el medio e innovación, María José Castro, comentó que “la formación integral de nuestros estudiantes es fundamental en su proceso educativo. Como institución de educación superior con sello tecnológico, no sólo nos preocupamos de formar técnicos y profesionales que salen al mundo laboral, sino que también nos interesa que los jóvenes cuenten con otras herramientas que les permitan analizar, reflexionar sobre la tecnología y tener un pensamiento crítico del entorno que los rodea. Por eso valoramos que nuestros estudiantes puedan tener la oportunidad de escuchar a un experto del mundo digital que explora el vínculo entre el uso de las pantallas y la salud mental”.

La actividad también contó con el panel de conversación llamado “Redes y Salud Mental” integrado por María José Villena, Psicóloga del equipo Renca Contigo, Jorge Gaete, Psiquiatra Infantil y Adolescentes, integrante del Hub de Políticas Públicas de Fundación Encuentros del Futuro y Carolina Arteaga, Directora de Asuntos Estudiantiles de INACAP Santiago Centro.