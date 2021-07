¿Qué pasa si vomito tras tomarme un anticonceptivo? ¿Hay una edad adecuada para usar juguetes sexuales? ¿Cuánto debo durar? Andrea Huneeus y el explosivo éxito de los #Martespreguntones de su Instagram

¿A quién preguntar si se tiene alguna consulta o duda sobre sexualidad? Quizás una solución puede ser consultar a algún amigo de confianza, como también buscar en internet. Pero si es una o un adolescente, el camino más seguro será googlear sobre el tema.

Sin embargo, el bombardeo de información no siempre ayuda a aclarar dudas. Interrogantes muy importantes de resolver. Los estudios científicos lo dicen, contar con educación sexual escolar, además de servicios de salud amigables y fáciles de acceder, ayudan en la prevención del abuso sexual, violencias, maltrato, embarazo adolescente, infecciones de transmisión sexual y permiten conocer conductas protectoras en este ámbito.

Pero más allá de información en redes o películas en Chile no hay medios oficiales de educación sexual orientados a niños y adolescentes.

En octubre de 2020 la Cámara de Diputados votó en contra del proyecto que permitía impartir educación en afectividad, sexualidad responsable y de género en los establecimientos escolares reconocidos por el Estado, en los niveles de enseñanza parvularia, básica y media.

#Martespreguntones

Ante esa ausencia de espacios, la Dra. Andrea Huneeus ginecóloga infanto juvenil del Centro de Adolescencia de Clínica Alemana de Santiago en su cuenta de Instagram @doctorahunneus, invita a ese grupo y a madres y padres, a que le pregunten todas las dudas que tengan sobre pubertad y sexualidad adolescente y juvenil en los #martespreguntones.

Con más de 14 mil seguidores, cada martes Hunneus responde las que más puede, “porque son muchas”, comenta. “Son más de cien las que recibo y respondo sobre 20 porque hay varias que se repiten, y las voy dejando en historias para que luego las puedan ver”, dice la especialista.

Las interrogantes crecen cada martes. Incluso recibe dudas sobre sexualidad en general. “Pero solo respondo sobre sexualidad adolescente”, aclara.

En las historias destacadas agrupa todas las preguntas. Se trata de temas diversos desde pastillas anticonceptivas, forma y crecimiento de mamas, masturbación, formas y tamaño del pene, virus papiloma, uso y tipos de condón, ciclo menstrual, entre muchas otras.

Algunas las dudas que sus seguidores buscan saber son: ¿Cómo sé que los anticonceptivos están teniendo efectos adversos en el cuerpo? ¿Qué pasa si uno vomita horas después de tomarse los anticonceptivos? ¿La masturbación masculina en el adolescente debe presentarse si o sí? ¿Hay alguna edad adecuada para usar juguetes sexuales? ¿Cuáles son los pro y los contra de usar Viagra? ¿Cuánto tiempo tengo que durar en las relaciones sexuales?

“Me llama la atención la cantidad de preguntas”, reconoce sobre el espacio que inició pensando en que fuera un complemento a su libro Sexo Inteligente. Manual de Sexualidad Para Adolescentes publicado en abril de este año y que pronto tendrá una tercera edición. “Los ´martes preguntones´ pensé que lo iba hacer un rato, pero por la popularidad en los jóvenes continua y crece”, dice Huneeus.

El libro Sexo Inteligente. Manual de Sexualidad Para Adolescentes publicado en abril de este año, pronto tendrá una tercera edición.

Huneeus que también es presidenta de la Sociedad de Ginecología Infantil y de la Adolescente, magíster en Salud Pública Materno Infantil, y profesora de la Facultad de Medicina Universidad del Desarrollo/Clínica Alemana, atribuye la popularidad que día a día gana el espacio, a que la desinformación sobre sexualidad adolescente, y general, es mucha.

“Existe poca posibilidad de preguntar a gente confiable. Lo que pasa que buscar en internet es fácil, pero encontrar respuestas confiables, no. Los adolescentes agradecen que responda un profesional de salud porque saben que es información confiable y que en internet encuentran de dudosa calidad. También muchos papás y muchas mamás preguntan sobre pubertad de sus hijos e hijas, y lo agradecen”, indica.

Es un servicio a la comunidad, el que hace. Y no está sola. Muchos colegas le ayudan a responder lo que no sea de su especialidad. “Tengo un amigo urólogo que me ayuda, muchos colegas que me ayudan a responder y rápidamente me corrigen. Me encanta hay mucha gente atenta que me quiere mucho y preocupada que esto salga bien”

Disfunciones sexuales

Consultas de cuándo sospechar el embarazo, el inicio de la pubertad, sobre enfermedades transmisiones sexual y muchas dudas preguntas sobre virus de papiloma, son las que repletan los mensajes, “hasta sobre la de forma de mamas y de función sexual masculina, de VIH, de diversidad, de uso de condón, de uso de barreras en el sexo oral o sexo entre mujeres”, indica.

“Me sorprende mucho la desinformación en disfunción sexual. Eso me sorprende mucho. Está súper normalizado en las mujeres el dolor, me preguntan si es normal, eso me da mucha pena porque no es normal, si duele no es normal. También me sorprende, por ejemplo, los chicos que preguntan por eyaculación precoz, están llenos de desinformación sobre disfunciones sexuales, o sobre impotencia hay un desconocimiento bárbaro”, destaca la especialista.

Aspecto preocupante, añade porque las disfunciones que no se manejan rápidamente son el paso para adquirir otras e incluso influir en disfunción de la pareja. “Pasa con el dolor en la penetración, la mujer después no va a tener lubricación porque no se excitara o nunca va a llegar a orgasmos, y la pareja puede empezar con impotencia. Es un círculo infinito que si no se corta rápido echará a perder la sexualidad de las personas, y eso repercute en el bienestar”.

Otro aspecto que se repite mucho es la falta de información y desconocimiento en anticonceptivos. “Cosas que deberíamos explicar los profesionales a las pacientes, pero parece no todos hacen, cómo qué pasa si se olvida la pastilla, cuáles son los efectos secundarios esperables de anticonceptivos, pero no los conocen y hay que entender eso, la gente lo desconoce, se asusta, pregunta y debería saberlo”, indica.

Todas esas inquietudes son reflejo de lo que Huneeus califica como una “falta de educación sexual es espantosa en Chile”. No hay educación sexual y es esperable, dice que donde se eduquen las y los adolescentes sean las redes sociales, “porque los padres y madres están muy desinformados, porque tampoco recibieron educación sexual”.

Consultas de cuándo sospechar el embarazo, el inicio de la pubertad o sobre el uso de condón, son algunas de las que la especialista recibe.

La sexualidad debe ser parte integral de la educación desde pre escolar. Cada tópico es necesario para que puedan aprender a ser adultos sanos, subraya Huneeus. Para no dejarlos susceptibles al embarazo, al abuso sexual y a la transmisión de enfermedades sexuales.

“Existe muchas dudas sobre consentimiento. Se repite mucho que me preguntan sobre si es o no abuso cuando la pareja se saca el condón, y eso sí es abuso. Esas normas deben conocerlas para que no sean víctimas de abuso, tanto para quienes lo sufren como para los victimarios que sepan que eso es abuso”.

Estar en las redes para responder y ayudar a pacientes más allá de la consulta para Huneeus es un “acto de ayuda social”. Es la posibilidad, dice de “entregar las maravillas que da ser médicos”. Son cada vez más los especialistas están usando la plataforma de Instagram en esa tarea. “Hay un Instagram de ginecólogas chilenas que ha logrado cosas impresionantes, todo desde una visión de ginecología feminista y desde el punto de vista de la mujeres”, destaca.

“Lo mío fue el libro que estamos a punto de tercera edición, que ha sido un recurso importante para entregar esto de manera más organizada y desarrollada. Me siento contenta de entregar estas dos herramientas a un país que tiene tan poca educación sexual, tan atrasada”, dice.