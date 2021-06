Rodrigo Toledo, autor del libro Papá en Rodaje: “La paternidad comienza con quedarse con los hijos, y no depende de estar o no con la pareja”

En el año 2011 cuando el periodista Rodrigo Toledo supo que con su pareja serían padres, buscó libros. Quería aprender. Leer qué se decía sobre la vivencia. Saber principalmente qué implicaría la paternidad. Pero no encontró. No lo que buscaba: libros de experiencias de padres, escritos por hombres.

Motivado por esa ausencia, inició un blog. Lo llamó “Papá en Rodaje”. Un espacio donde escribió sobre su camino cómo papá. Tropiezos y vivencias que encontraron en otros hombres y mujeres una gran acogida.

Lo llamaron para publicar un libro. Así, en 2013, publicó sus historias de “Papá en Rodaje” en formato libro (bajo la etiqueta de Aguilar-Random House). Texto que, en enero de 2021, siete años después, reeditó porque, dice, “hoy es necesario volver sobre la equidad de género y la corresponsabilidad, desde una perspectiva masculina”.

“Con el blog muchas personas me comentaban que había poco material disponible desde la mirada masculina sobre la crianza. Así avanzó el tema hasta publicar el libro, que tiene que ver con el vacío de literatura desde el punto de vista masculino de ser padre. En librerías hay mucho material de mujeres pero para mujeres”, señala Toledo. Faltaba lo otro, anécdotas y situaciones difíciles de ser papá.

El libro no pasó desapercibido. “Me permitió hablar de este tema en diversos espacios, porque era algo nuevo”, dice. Causaba extrañeza que un papá hablara sobre criar y tener hijos. El libro con los años vendió todas sus copias y por eso reeditaron.

Padres activos

Los hombres tienen mucho que decir sobre el embarazo y la crianza de los hijos. A su vez, comenta Toledo, en ese proceso de dio cuenta que existían muchos aspectos que no manejaba. Se embarcó en comprender sobre igualdad de género y corresponsabilidad.

También se dio cuenta que esa ausencia de textos no era casual. Reflejo de que el cuidado no es un tema que socialmente se vincule con los padres, como sí ocurre con las mujeres.

Son numerosos los cambios en roles de género de los últimos años. Pero los hombres se han quedado como espectadores, más que protagonistas, plantea Toledo: “Yo creo que esa es la necesidad urgente hoy, que encontremos un correlato, porque estamos demasiado estáticos. Nos hemos quedado mirando el movimiento feminista que es muy fuerte, y mientras no sabemos dónde ubicarnos”.

Esa inactividad, dice, parte por no saber cómo entrar en el mundo del feminismo, “porque en algunos grupos los hombres son rechazados”, pero además porque tampoco hay movimientos de hombres que hablen de esto. Las mujeres ya tienen conciencia de lo que están buscando, la necesidad urgente de equidad de género, “los hombres no”.

En las plataformas y redes sociales de Papá en Rodaje el público es principalmente femenino. “Las estadísticas y quienes más comentan son mujeres, se necesita llegar a los hombres”, plantea.

La construcción de paternidad es un tema que Toledo define con una gran deuda social. “Desde la primera infancia, desde la ausencia de educación sexual integral donde se incluya el sentido de la paternidad. Llegamos a los 18 años y nadie nos ha dicho cuál es el sentido y responsabilidad de traer un niño al mundo”, cuestiona.

Una ausencia de modelos y de cómo ser padre que se entiende, indica porque “estamos rodeados de mujeres que criaron solas, está muy normalizado el abandono”.

Por eso no le extraña que la valoración del día de la madre y el del padre sean diferentes: La madre socialmente es la figura que estuvo cuando el otro no. “Como padres tenemos una deuda gigante que resolver en cercanía y permanencia. La paternidad comienza con quedarse con los hijos, y no depende de estar o no con la pareja”, subraya.

El día del padre, añade, es una excelente oportunidad para educar en equidad de género a los hombres. “Dejar de hacer el evento con pelotas de futbol y asados, que lo único que hace es prolongar el estereotipo del macho, de la clásica presencia machista en casa. Por qué mejor no hablamos de corresponsabilidad, de la relación con hijos o hijas, de lo que sentimos al ser papá, de expresar lo que estamos limitados por la cultura”.

Más que ayudadores

La desigualdad en las tareas domésticas y de cuidado es una realidad en muchas parejas. Los estudios dan cuenta de ello. Casi el 40% de los hombres destinó cero horas a la semana en actividades como cocinar, limpiar o lavar ropa, señaló en 2020 el trabajo del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC. Sin embargo, dice Toledo “los hombres por diversas razones no queremos ver o no somos capaces de ver esa desigualdad”.

La brecha hay que enfrentarla. Y los hombres deben partir por admitir que existe. Que no es suficiente ser “ayudadores”. Es eso se enfoca el trabajo de Toledo. Publicaciones, talleres y charlas sobre paternidad “para que más hombres adquieran conciencia de lo que está pasando, que existe una injusticia”, indica.

“Necesitamos que más gente ponga a los hombres en evidencia, que nos ponga en tela de juicio en lo que no hacemos. Los hombres no están despertando a la equidad. Cada varón que ha dado este paso es un probable agente de cambio. Desde cuestionar el meme machista o la pornografía del chat de hombres, o al cambiar la dinámica de la casa y hacerla más justa, exponemos un modelo a los demás, eso genera conversaciones y una mirada nueva”, indica.

Para Toledo el cuestionamiento parte por dejar de pensar que todo es menor, en especial las tareas domésticas, “que todo está bien cómo está y que la inequidad que no le hace daño a nadie”.

Esa transición en Chile ha sido lentísima. Todavía está muy instalado dice que, “sí las cosas funcionan, así como las llevamos en casa está bien”. Hay una especie de autoengaño de ambas partes de la pareja en esa idea. “La corresponsabilidad es 50% y 50%, a pesar de que se lleven bien con 80% y 20%, y eso tenemos que ser capaces de verlo”.

Toledo destaca en ese sentido, la oportunidad de acercarse al cuidado y a la paternidad que brindó la pandemia. “Independiente de que retrocedimos un montón, sirvió para darnos cuenta de muchas cosas, de ese porcentaje de tiempo que podrían destinar a colaborar en tareas que históricamente han hecho las mujeres”.

La paternidad es un tema mucho más presente este año. “Se habla de enserio de postnatal masculino. Me impacta que nos demoremos tanto en hacer cambios, que creamos que cinco días legales sean suficientes para generar la situación de equidad que estamos buscando”, dice.

Sin embargo, de una parte del público masculino Toledo reconoce hay rechazo hacia estos temas. “No estamos siendo capaces de movilizarlos”, asegura. Salen estudios como el Hombre Cero, presentado en 2020, que es una oportunidad para repensar, “pero luego no pasa nada, lo mismo con otras campañas, nos falta tomar conciencia, empujar mucho más”.

El proceso de hablarles a los hombres sobre paternidad y cuidado va lento. Toledo admite que no es fácil. Hay días en que se reconoce desesperanzado: “Me siento como que levantando una bandera en un descampado donde no hay nadie. Pero luego retomo que esto es importante, hay que seguir”.