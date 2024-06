Luego de intensos años marcado por la megasequía, 2024 ha sido un año lluvioso, que duda cabe. A la fecha, acumula 199,2 mm de agua caída en Santiago, lo que significa un superávit de 90,1%.

Y después de las recientes precipitaciones registradas en Santiago y la zona centro sur, la capital recibirá un nuevo sistema frontal, los primeros días de la próxima semana, al que incluso se le podría sumar un segundo, el fin de semana, lo que acrecentaría aún más las cifras.

La Dirección Meteorológica de Chile señala que efectivamente llovería el martes y miércoles. Para el próximo fin de semana aún no establece precipitaciones en la capital.

“Se está desarrollando”: estos son los dos sistemas frontales que llegarían al país

Por su parte, Meteored, es más osado en su pronóstico climático. Indica que el primer sistema frontal comenzaría el lunes, y se extendería todo el martes, y parte del miércoles. A esto añade que también llovería el viernes y el sábado, aunque cabe destacar que con una semana de anticipación, existen posibilidades de variaciones en el pronóstico.

El primer evento totalizaría 44,9 mm, mientras que el segundo 34,3 mm, llegando a 79,2 mm, lo que convertiría a junio de 2024 en uno de los más lluviosos de los últimos años, y posiblemente de todo el registro.

Pronóstico de Meteored para la próxima semana.

El meteorólogo de la Fundación Huinay PUCV-Enel, Miguel Fernández, señala que se detecta una importante actividad sobre el océano en una sucesión de sistemas frontales que están siendo ayudados por un bloqueo anticiclónico en la zona polar y con ello la inminente llegada de un nuevo pulso para el día lunes 17 de junio por la tarde”.

Paula Santibáñez, jefa del Observatorio Climático de la Facultad de Ciencias de la Naturaleza de la Universidad San Sebastián, también sostiene que un nuevo sistema frontal se está desarrollando sobre el Océano Pacífico, el cual comenzaría a dejar precipitaciones entre el lunes y miércoles de la próxima semana”, añade Santibáñez.

Fernández ratifica la existencia de dos posibles sistemas frontales, señalando que para el día 21 junio podría llegar un tercer pulso (considerando como primero el recientemente registrado).

Junio lluvioso: dos nuevos sistemas frontales llegarían al país

Según establece la estación Quinta Normal de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) el último sistema frontal que afectó a la zona centro sur de Chile, dejó un registro de 68,4 mm en la capital.

La estadística indica que el miércoles se registraron 26 mm, el jueves 42 mm y hoy viernes 0,3 mm.

Pese a las abundantes precipitaciones, Raúl Cordero, climatólogo de la Universidad de Santiago, considera que quedó en la parte baja del rango de pronósticos, y no logró desbancar al evento ocurrido entre el 20 y el 22 de mayo, como el de mayores precipitaciones en la capital en lo que va corrido del año.

Cordero aclara que en otras regiones, sí ha sido el más intenso recientemente, por ejemplo, en La Serena. “Pero en el sur, por ejemplo, no ha sido comparable con lo sucedido en agosto de 2023. Afortunadamente, no ha sido un evento récord para buena parte del país″.

Fernández señala que “la zona central del país seguirá siendo afectada por sistemas frontales sucesivos”.

La otra buena noticia, es que gracias a este evento, junio va a terminar con precipitaciones sobre valores típicos. “Es decir, vamos a concluir un primer semestre, en lo que se refiere a precipitaciones, muy bueno para todo el país, que cerrará un primer semestre sin déficit significativo en ninguna región”, sostiene Cordero.

Las precipitaciones continuarían la próxima semana.

Nuevo sistema frontal: así será el resto del invierno en Santiago y el país

En medio del sistema frontal que atraviesa la zona centro sur del país, la DMC reveló cómo se comportará el clima durante el invierno (junio, julio, agosto). Aunque hoy parece improbable, el informe indica que será una estación con lluvias bajo lo normal, y con un posicionamiento “fuerte” del fenómeno de La Niña.

El documento sostiene que cada vez se va observando más el posicionamiento de La Niña en el Pacífico ecuatorial, donde los modelos internacionales muestran una proyección para el trimestre julio-agosto-septiembre (JAS) de 69% de probabilidad de su presencia. Desde febrero del presente año se visualiza que por debajo de la superficie del Pacífico ecuatorial se han empezado a presentar anomalías negativas de temperatura.

Estas anomalías dan cuenta de la presencia de ondas Kelvin oceánicas, que se han estado propagando y han avanzado de este a oeste y que en su evolución favorecen el enfriamiento de la superficie del mar. Estos datos ratifican que los pronósticos de La Niña tienen un sustento físico y que el desarrollo del fenómeno es inminente.

Añade que durante el invierno, se espera una mayor cantidad de precipitaciones en comparación con otras estaciones, principalmente debido a que las lluvias son más frecuentes y las temperaturas también son más frías.

Sin embargo, en las regiones comprendidas entre Atacama y Los Lagos, existe una alta probabilidad de que el trimestre presente una condición “Bajo lo Normal”. Por ejemplo, en Santiago se espera que acumule durante estos tres meses menos de 121 mm, en Chillán menos de 399 mm y en Valdivia menos de 698 mm. Esto no significa que no habrán precipitaciones, si no que la cantidad de precipitaciones acumuladas estarán bajo la media climatológica para un trimestre normal, señala el informe de la DMC.