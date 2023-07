¿En qué fijarse? Las maneras de acompañar a los niños durante las vacaciones de invierno

Las vacaciones de invierno comenzaron el pasado lunes 3 de julio y, según lo informado por el Ministerio de Educación, estas tienen una duración hasta el próximo viernes 14 de este mes, por lo que los estudiantes deberán volver a clases el lunes 17 del mismo mes.

No obstante, los estudiantes de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena tienen un período de descanso más extenso, ya que este será hasta el viernes 21 de julio, por ende, regresarán al colegio el lunes 24 de este mes.

Es debido a estos múltiples días de descanso que resulta importante que los padres, o familiares, conozcan cuáles son las distintas maneras en que se pueden acompañar a los niños durante este período.

¿Cómo acompañar a los niños durante las vacaciones de invierno?

La psicóloga clínica, Margarita Benvenuto, señaló que, si los padres no están presentes durante este período, sus hijos pueden llegar a sentir sensaciones de “vacío, desapego, soledad y desilusión”.

Incluso, la profesional indicó que el desapego y ausencia del acompañamiento emocional durante la infancia puede tener consecuencias en el futuro, ya que podrían aparecer “problemas emocionales y psicológicos”, así como también “en el desarrollo de la personalidad, las habilidades sociales y adaptativas”.

Por otro lado, la educadora diferencial, Camila Sotelo, explicó que las redes sociales también son un riesgo, ya que en estas los menores pueden visualizar contenido no es apropiado para su edad, por lo que los padres deben “crear panoramas en conjunto, así como también establecer instancias de conversación para generar confianza y poder conocer cuáles son sus intereses, amigos y páginas que visita con frecuencia”.

¿A qué deben estar atentos los padres?

La psicóloga declaró que los padres deben estar atentos a que los niños no generen hábitos inadecuados que perjudiquen su salud durante las vacaciones de invierno, por lo que se recomienda que los más pequeños no se duerman tarde para que no descuiden sus horas de descanso.

Además, Benvenuto también sugirió que los pequeños no estén frente a las pantallas por muchas horas, que cuiden su alimentación y sus hábitos de aseo personal. Por su lado, los padres deben destinar tiempo para compartir con ellos, al igual que “escuchar sus sugerencias y evitar discusiones”.

Sotelo indicó que las vacaciones de invierno son una oportunidad para fortalecer los lazos familiares, ya que, al realizar actividades en conjunto, los menores se sentirán escuchados, lo que generará un ambiente más grato, situación “que es importante para el desarrollo cognitivo y social porque genera en los estudiantes autonomía y responsabilidad”.

Revisa algunos de los panoramas para acompañar a los niños en las vacaciones de invierno. Foto referencial.

¿Cómo se puede acompañar a los niños durante las vacaciones de invierno?

Concuerdo a lo declarado por la psicóloga, es “importante generar estrategias y planificar actividades destinadas a enriquecer ese espacio de tiempo de convivencia en familia”. Por este motivo, Benvenuto sugirió que se pueden realizar las siguientes actividades:

Revisar en conjunto viejas fotografías familiares.

Bailar en familia o cantar karaoke.

Jugar juegos de mesa.

Los adultos pueden contar historias sobre diferentes anécdotas de su niñez y juventud.

Hablar sobre sus ancestros y las actividades que ellos realizaban.

Cocinar en conjunto.

Por el lado educacional, la educadora diferencial señaló que los niños en este período se desconectan del colegio, lo cual está bien, ya que “ellos merecen un descanso luego de haber terminado el primer semestre escolar. Sin embargo, es importante otorgar tiempos de reforzamiento de lo aprendido”.

De esta manera, Sotelo recomendó que los más pequeños pueden “leer un cuento, escribir una receta, hacer ejercicios matemáticos o realizar experimentos”. No obstante, estas tareas se deben “realizar en tiempos breves, día por medio o cada dos días y asociarlas a un panorama”, ya que así los niños no se sentirán agobiados.

Además, la profesional agregó que los padres pueden realizar un calendario para adecuar los tiempos, pero que es importante que los niños entreguen su opinión al momento de elegir qué panorama realizar, porque, de esta forma, se les hace “partícipes de las decisiones familiares”.

Sin embargo, en el caso de tener hijos de diferentes edades, la educadora diferencial comentó que “se pueden turnar para la elección de panoramas”, esto debido a que también es importante que los hermanos mayores participen en las decisiones que se tomarán, para que así “se sientan escuchados”.

En esta misma línea, la psicóloga sentenció que “los padres deben estar conscientes de las diferencias” de sus hijos, ya que las necesidades afectivas de los adolescentes “van en dirección a su necesidad de independencia, individualidad, identidad y autoestima”, mientras que los niños pequeños “son más dependientes al requerir de mayor supervisión y cuidados”.