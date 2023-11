Cuando se trata de la crianza de los niños, cada cultura tiene sus propios conceptos y métodos para potenciar su bienestar y crecimiento desde una primera etapa.

Y por supuesto, Suecia tampoco se queda fuera.

La especialista en maternidad sueco-estadounidense y autora de libros como The Open-Air Life (TarcherPerigee, 2022) y There’s No Such Thing as Bad Weather (Touchstone, 2017), Linda Akeson McGurk, explicó recientemente una antigua tradición de su país para favorecer al desarrollo de los infantes.

Se trata del friluftsliv, una palabra escandinava que hace referencia a “la vida al aire libre”.

En un artículo que escribió para CNBC, Akeson McGurk detalló que durante su infancia sus padres siempre la animaron a salir a pasar tiempo en la naturaleza.

Aquello sin importar si había una llovizna, nieve o los rayos del sol eran radiantes.

“Consiste en abrazar la naturaleza y es una parte importante de la cultura sueca. Cuando mis hijos eran pequeños, les dejaba trepar por rocas y árboles, investigar criaturas viscosas, cavar hoyos y jugar sin la intervención de los adultos, como lo hacía yo”, afirmó.

Es conocido que hay que considerar distintas aristas para que las jornadas al aire libre —o en cualquier otro lugar— no expongan a los niños a un potencial peligro.

Sin embargo, la autora plantea que la interacción con el mundo más allá de las cuatro paredes es una base fundamental.

“El friluftsliv no es solo una forma de inculcarles hábitos saludables desde chicos, sino también una de las principales razones por las que los países nórdicos suelen figurar entre los más felices del mundo”, escribió Akeson McGurk.

Bajo esa premisa, la especialista compartió tres recomendaciones para aplicar este concepto, el cual aseguró que promete beneficiar a los pequeños.

3 formas de aplicar un antiguo secreto sueco para criar niños felices y resilientes, según una experta en maternidad. Foto: referencial.

1. Agendar instancias para salir al aire libre

Akeson McGurk contó que los paseos matutinos y vespertinos son una tradición en la cultura sueca. Asimismo, dijo que en general en los países nórdicos se pueden encontrar colegios y jardines que están en sectores boscosos, en los que los niños pasan la mayor parte del día en medio de la naturaleza.

Pese a que aquello no es tan habitual en otros territorios, la especialista sugirió desarrollar el hábito de salir a transitar por el exterior, incluso aunque sea por un breve momento del día.

Lo importante, según ella, es la periodicidad. Y si tus tiempos son acotados, afirmó que pueden combinar el tiempo al aire libre con el que dedican a otras actividades ya establecidas.

Por ejemplo, en vez de moverse en auto a todas partes, pueden caminar alguno de los trayectos o salir una vez a la semana a almorzar a un parque, en vez de acudir a un restaurante tradicional en el interior.

2. Utiliza lo que tienes a tu alcance

Independiente de si vives en una zona rural o en una gran ciudad, la especialista dijo que incluso en los entornos urbanos se pueden encontrar “pájaros que observar, flores que oler y árboles que abrazar”.

En sus palabras, “la regla de oro del friluftsliv es utilizar lo que tienes y hacer lo que puedas sin esfuerzo adicional”.

No obstante, acciones como organizar de vez en cuando una excursión en conjunto a un parque también son una opción.

“Las conexiones que tú y tus hijos establezcan con la naturaleza en el día a día tendrán un mayor impacto en ellos”, enfatizó Akeson McGurk.

3. No dejes que el clima arruine tu día

Tal como decía la autora más arriba, “los niños no nacen con prejuicios meteorológicos, pero enseguida captan las actitudes negativas de los adultos hacia la lluvia, el viento, el frío y el calor”.

Es por esto que aconsejó identificar actividades que disfruten en conjunto a pesar de las condiciones de cada estación.

Como es de esperar, con las vestimentas y elementos apropiados para no terminar con un resfrío o exponer la piel, entre otros factores y escenarios.

“Cuando el tiempo es francamente peligroso, es mejor quedarse dentro. Pero, en general, ganamos mucho vistiendo a los niños para el tiempo que hace y dejándoles experimentar la alegría de correr bajo la lluvia, deslizarse por charcos helados y refrescarse en el aspersor en un día caluroso”, sentenció la especialista en su artículo para el citado medio.