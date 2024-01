5 alimentos que prometen ayudarte a evitar la retención de líquidos

El edema es un diagnóstico que afecta a la salud y que consiste en la hinchazón generada por el exceso de líquido atrapado en los tejidos del cuerpo, según define la Clínica Mayo.

Sus causas pueden ser variadas. Sin embargo, entre ellas se pueden encontrar, en lo casos que usualmente son más leves: estar sentado o en una posición por mucho tiempo, ingesta excesiva de comida salada, síndrome premenstrual o estar embarazada.

Junto con ello, puede desencadenarse por ciertos medicamentos y pasar a tener una condición más grave cuando es un signo de enfermedades renales, hepáticas o trombosis venosa profunda, entre otros diagnósticos.

Según el citado centro médico, es necesario agendar una hora con un doctor cuando hay síntomas de hinchazón, piel estirada o brillante o piel que tiene un hoyuelo después de apretarla.

Junto con ello, se debe acudir inmediatamente cuando hay falta de aire, latidos irregulares del corazón y/o dolor en el pecho.

Para enfrentar las complicaciones asociadas a la retención de líquidos, la nutricionista Kimberly Leiva compartió una serie de recomendaciones.

En conversación con El Español, la también dietista manifestó que es clave cuidar la alimentación y “limitar o evitar” comidas con alto contenido de sodio.

Dentro de esa clasificación entran algunos como “salazones, embutidos, encurtidos, latas, patatas fritas y ciertos aditivos alimentarios como glutamato monosódico, benzoato sódico, propionato de sodio, citrato de sodio”.

Asimismo, dijo que se debe tener cuidado con productos o medicamentos que tengan bicarbonato de sodio.

Respecto a qué elementos sí son recomendables de consumir, mencionó infusiones como el té verde y comidas como los espárragos, las alcachofas, la lechuga, el apio, la piña, la papaya y la sandía, debido a que favorecen a la eliminación de líquidos y toxinas.

De la misma manera, la avena, los tomates, la cebolla, el perejil, el plátano, las espinacas y los champiñones pueden contribuir al organismo, según dijo al citado medio.

Además, aunque parezca contradictorio, también es esencial el consumo de agua para la prevención de este y múltiples otros padecimientos.

A continuación encontrarás 5 alimentos que mencionó la especialista y sus beneficios para enfrentar la retención de líquidos.

1. Espárragos

Tiene propiedades diuréticas, aporta nutrientes esenciales y antioxidantes, tales como vitaminas C y E, además de minerales como hierro y cobre.

A esto se le suma que es bajo en calorías y ofrece fibra, la cual ayuda a la digestión y a la prevención de enfermedades cardiovasculares.

Informaciones rescatadas por el citado medio también aseguran que su consumo regular puede ayudar a prevenir enfermedades crónicas, tales como ciertos tipos de cáncer.

2. Pepino

Es bajo en calorías y posee un alto porcentaje de agua. Según un estudio publicado en el Journal of the American College of Nutrition tiene propiedades antiinflamatorias que pueden contribuir a reducir la hinchazón y los dolores asociados a diagnósticos como la artritis.

Contiene antioxidantes como la vitamina C y beta-caroteno, que puede favorecer el cuidado de la piel.

Investigaciones publicadas en el International Journal of Health Sciences también detallan que puede aportar a la salud cardiovascular y a prevenir ciertas enfermedades crónicas.

3. Sandía

Posee un alto contenido de agua, potasio y licopeno. Este último actúa como antioxidante y promete aportar al corazón.

Según un trabajo publicado en el Journal of Nutritional Biochemistry, puede ayudar a reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer.

También ofrece citrulina para mejorar la circulación sanguínea, mientras que su combinación de agua y electrolitos favorece a la hidratación.

4. Piña

Su gran porcentaje de bromelina favorece a reducir la inflamación y a mejorar la digestión.

También tiene vitamina C, que contribuye al cuidado de la piel y a fortalecer el sistema inmunológico.

Pero eso no es todo, ya que un estudio preliminar publicado en la revista Nutrition asegura que es clave para la formación de colágeno.

Además, posee minerales como el manganeso, el cual fortalece al organismo y los huesos.

5. Apio

Entre sus beneficios se encuentra que es rico en potasio y agua, lo que explica su efecto diurético.

Una investigación publicada en el Journal of Medicinal Food plantea que sus compuestos pueden reducir los niveles de presión arterial, además de mejorar la circulación.

Otro trabajo científico publicado en el Journal of Agricultural and Food Chemistry también afirma que tiene propiedades anticancerígenas y puede ayudar a prevenir enfermedades crónicas, debido a que contiene flavonoides como la apigenina.

El apio, junto con ello, tiene elementos antiinflamatorios y fibra para ayudar a la digestión y a la prevención de enfermedades relacionadas, según rescató el citado medio.

Cabe destacar que siempre es recomendable acudir a un especialista para evaluar problemas de salud y los alimentos que mejor se adecúan a tu caso.