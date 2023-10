Britney Spears confiesa por qué se rapó la cabeza hace 16 años.

Britney Spears está preparándose para lo que será el estreno de su libro de memorias, The Woman In Me. La publicación, que saldrá a la venta el próximo 24 de octubre, aborda el largo camino que ha tenido la artista desde que se convirtió en estrella del pop.

En los últimos días han estado saliendo a la luz algunos de los tópicos específicos que la intérprete de éxitos como Toxic y Gimme More narra abiertamente en sus memorias, incluyendo un embarazo y aborto que ocurrió durante su noviazgo con Justin Timberlake.

Asimismo, se sincera sobre uno de sus episodios más controversiales de la década de los 2000 y que hasta el día de hoy figura en la memoria colectiva: cuando entró a una peluquería de Los Ángeles y se rapó la cabeza al cero, frente a la mirada atónita de los paparazzis y varios fanáticos.

En un adelanto que dio recientemente a People de sus memorias, la cantante de 41 años habla de lo que la llevó a hacer tal acción ese 16 de febrero de 2007.

Britney estrenará su libro de memorias, The Woman in Me.

Por qué Britney Spears se rapó la cabeza

Si bien en general la vida de la artista no ha sido nada sencilla, particularmente en febrero de 2007, cuando tenía 25 años, estaba pasando por un momento muy crítico: estaba en plena separación de Kevin Federline y en una batalla legal por la custodia de sus hijos, Sean y Jayden.

A eso se sumaba que estaba teniendo problemas con el alcohol, era presionada por cada cosa que realizaba y habitualmente recibía acoso de parte de los tabloides y una multitud de paparazzis, quienes la seguían prácticamente a todos lados.

En el extracto que adelantó al sitio estadounidense, Spears confiesa el tormento que vivía por esa época y sugiere que se sentía tan analizada por todos sus actos que cortarse el cabello fue algo así como una liberación.

“Me habían observado mucho mientras crecía. Me miraban de arriba a abajo, la gente me decía lo que pensaban de mi cuerpo, desde que era adolescente”, narra. Luego agrega: “Afeitarme la cabeza y comportarme mal eran mis formas de contraatacar”.

Lamentablemente, las cosas no mejoraron para la “princesa del pop” en ese tiempo y sus acciones continuaron acaparando la atención de la prensa. Un par de días después de haberse rapado la cabeza Spears golpeó con un paraguas el vehículo de un paparazzi, a raíz de que un grupo de ellos la estaba siguiendo de forma insistente.

El día en que Britney se afeitó la cabeza.

Más tarde, en 2008, un tribunal ordenó que la artista quedara bajo la tutela legal de su padre, Jamie Spears, lo que le permitió controlar casi todas las aristas de la vida de su hija y su patrimonio. Spears también profundiza en esa experiencia en la publicación.

“Bajo la tutela me hicieron comprender que esos días ya habían terminado”, recuerda sobre esos años. En sus palabras, la medida implicó que tuviera que volver a hacer actividad física para ponerse en forma, dormir temprano y tomar todos los medicamentos que le recetaban.

Spears asegura que pese a que continuó trabajando en la música durante esa década, no se sentía para nada feliz con lo que hacía: su amor por el arte ya no se sentía igual. “Pasaron trece años sintiéndome como una sombra de mí misma”, confiesa.

Pensar en todo el control que ejercieron sobre ella sigue poniendo muy mal a la compositora. “Piensen en cuántos artistas masculinos apostaron todo su dinero, cuántos sufrieron abuso de sustancias o problemas de salud mental. Nadie intentó quitarles el control sobre sus cuerpos y su dinero. No merecía lo que mi familia me hizo”, describe.

Cabe recordar que la tutela legal de Spears llegó a su fin en noviembre de 2021, después de una batalla que se extendió por meses en los tribunales. “Lo único que quiero es que me devuelvan mi vida”, mencionó en un comunicado cuando pidió terminar con la medida.