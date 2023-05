Si bien, cuando se habla de la tutela de Britney Spears, se suele asociar únicamente la imagen de su padre, James, dentro de las acusaciones de la cantante también estuvo involucrada su madre, Lynne Spears, quien habría sido la que dio la idea a su entonces esposo de someter a su hija a las controvertidas restricciones que cambiaron su vida.

Durante los 13 años de la tutela legal que vivió la cantante de Baby One More Time, estuvo molesta con su madre, e incluso declaró que secretamente, arruinó su vida, no solo siendo cómplice de la situación, sino porque tampoco tuvo la iniciativa de querer defender a su hija. Al menos hasta ahora, pues anunció que se reconcilió con su madre.

Britney Spears se reconcilia con su madre, tras acusarla de abuso y ser quien inició la tutela

Qué le hizo y cómo se reconcilió Britney Spears con su madre

“Lo que la gente no sabe es que mi mamá fue quien le dio la idea (a mi padre). Nunca recuperaré esos años… ella secretamente arruinó mi vida”, escribió hace varios años el ícono del pop.

“Sabes exactamente lo que hiciste. Mi papá no es lo suficientemente inteligente como para pensar en una tutela, pero esta noche sonreiré sabiendo que tengo una nueva vida por delante”, agregó.

No obstante, después de un largo período de no hablarse, el medio de farándula TMZ aseguró que Lynne viajó el miércoles pasado a Los Ángeles para reunirse con su hija. Habrían pasado un corto tiempo hablando.

Y la reconciliación fue confirmada por la propia cantante, quien subió el jueves por la noche una publicación a su cuenta de Instagram donde escribió lo sucedido en su encuentro: “Mi dulce mamá apareció en mi puerta ayer, después de 3 años. Ha pasado tanto tiempo, con la familia siempre hay cosas que necesitan ser resueltas, pero ¡el tiempo cura todas las heridas!”.

“Y después de poder comunicar lo que he contenido durante mucho tiempo, ¡me siento tan bendecida de haber podido tratar de hacer las cosas CORRECTAMENTE! ¡Te quiero mucho!”, continuó.

Además, cerró el cariñoso mensaje con una invitación para que tomen un café juntas, después de 14 años, y después ir de compras, como solían hacerlo en el pasado.