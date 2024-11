Cómo será el futuro del cine con la Inteligencia Artificial, según Ben Affleck.

La Inteligencia Artificial (IA) ha sido uno de los tópicos que ha generado mayor controversia en la industria del entretenimiento en los últimos años.

En 2023, cientos de actores, guionistas y otros profesionales se unieron a huelgas en Hollywood para demostrar su descontento por el uso de esa tecnología en los estudios de cine y televisión.

Sin embargo, para el actor estadounidense Ben Affleck, la IA no representa una amenaza para el futuro de la industria.

En medio de la cumbre de inversores Delivering Alpha 2024, que fue organizada por el canal CNBC, el ganador del premio Oscar aseguró que aunque estaba de acuerdo con que eso podía impactar en algunas áreas específicas del cine, también puede ser un complemento para los creadores y espectadores.

“Las películas serán una de las últimas cosas, si todo se reemplaza, en ser reemplazadas por IA”, dijo Affleck durante su intervención.

Qué dijo Ben Affleck sobre el futuro del cine con la IA

Al iniciar su intervención, Affleck aseguró que los modelos de IA pueden imitar o combinar elementos que ya existen, pero no pueden crear algo original y eso será así por mucho tiempo.

“La IA puede escribirte versos imitativos excelentes que suenen isabelinos, pero no puede escribirte Shakespeare”, aseguró. Luego agregó: “La función de tener dos actores, tres o cuatro actores en una sala y el gusto por discernir y construir eso es algo que actualmente escapa por completo a la capacidad de la IA”.

El impacto de la IA en el cine según Ben Affleck

Desde la visión de Affleck, el rol que tendrá la IA en la industria cinematográfica es que influirá en “los aspectos más laboriosos, menos creativos” y que implican más costos, como los efectos visuales.

“La IA en este mundo del video generativo va a hacer cosas clave. No me gustaría estar en el negocio de los efectos visuales. Están en problemas, porque lo que cuesta mucho dinero ahora va a costar mucho menos”, sentenció la estrella de Good Will Hunting, agregando que no solo impactará negativamente en ese sector a futuro, sino que “ya lo está haciendo”

Ben Affleck cree que la IA no tendrá un impacto negativo en la industria del cine.

Affleck siguió explicando que esta tecnología no va a lograr sustituir a los seres humanos en las películas, pero que sí logrará hacer correcciones de color y otros errores para que no sea necesario filmar nuevamente.

Luego describió que otros beneficios asociados es que los espectadores podrían acceder a más temporadas de una serie en un solo año.

También hizo referencia a contenidos personalizados: la IA podría favorecer que las personas, según sus preferencias, soliciten episodios de series a cambio de dinero.

“Con el tiempo la IA te permitirá pedir tu propio episodio de Succession, donde puedes decir ‘pago 30 dólares y me haces un episodio de 45 minutos en el que, por ejemplo, Kendall consigue la empresa y se escapa y tiene una aventura con Stewie’. Y lo hará. Y será un poco raro”, argumentó Affleck en el conversatorio.

El director de Argo agregó que la IA, en el mejor de los casos, “es una artesana” que puede aprender algo e imitarlo.

“Así es como funcionan básicamente los grandes modelos de video, los grandes modelos de lenguaje”, señaló.

Las reacciones

Las palabras del intérprete no pasaron desapercibidas en las redes sociales y abrieron un intenso debate sobre el uso de la IA en el entretenimiento.

“No esperaba que Ben Affleck tuviera la explicación más articulada y realista hacia dónde se dirigen las modelos de video y Hollywood”, señaló un usuario de X (antes Twitter) que compartió un registro de la intervención del actor.

Mientras tanto, quienes lo defendieron aseguraron que por primera vez había “una visión fundamentada de la IA y el cine” de parte de un actor reconocido.

“Estoy de acuerdo con todo lo que dijo Ben Affleck. La gente dice que estas declaraciones son meras ilusiones. En mi opinión, se basan en una comprensión clara del estado de la técnica”, indicó otro cibernauta.

Cuáles son las posturas de otros actores sobre la IA

A diferencia de Affleck, otros actores de amplia trayectoria en Hollywood han manifestado que no están de acuerdo con que la IA esté presente en sus proyectos.

Uno de ellos es Robert Downey Jr., quien ha asegurado que estaría dispuesto a tomar acciones legales si los estudios usaran una versión de su imagen generada por la tecnología.

En esa misma postura está Nicolas Cage, que en una reciente entrevista con The New Yorker, reveló que tenía temor de que la IA lo imitara después de morir. “Es realmente aterrador y me hace preguntarme dónde acabará la verdad de los artistas”, dijo.