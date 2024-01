El biólogo molecular Venki Ramakrishnan es una de las personas con mayores conocimientos sobre la longevidad en el mundo.

De hecho, en 2009, él y sus compañeros Thomas A. Steitz y Ada E. Yonath recibieron el Premio Nobel de Química por sus investigaciones en torno a los ribosomas.

A grandes rasgos, estos últimos son estructuras de las células que se encargan de producir proteínas, un elemento clave para la vida.

Y próximamente, en marzo de 2024, el científico publicará un libro en el que profundizará en la temática del envejecimiento y en los hallazgos que rodean a “la búsqueda de la inmortalidad”.

Su título es el siguiente: Why we die: The New Science of Aging and The Quest for Inmortality.

Al ser consultado por la BBC sobre dicho trabajo, el especialista proveniente de la India abordó una serie de puntos relacionados a la longevidad.

Entre ellos se encuentra la esperanza de vida que se tiene actualmente y qué se puede hacer para vivir más en condiciones saludables.

¿Cuál es la longevidad máxima que podemos alcanzar y cómo conseguirla? Esto dice un ganador del Nobel de Química. Foto: Venki Ramakrishnan.

Las esperanzas de vida

Ramakrishnan explicó que “hoy vivimos más tiempo (en relación a tiempos pasados) porque nuestra salud y la atención médica han mejorado”.

“Con los conocimientos actuales, 120 años es lo máximo que razonablemente podríamos vivir, es poco probable que vivamos más allá de esa edad”.

En este sentido, citó una revisión científica de un colega suyo llamado Tom Perls, quien se ha percatado de que aunque aumentan las personas que llegan a los 100 años, no ocurre lo mismo con quienes llegan a los 110.

Aquello, en palabras de Ramakrishnan, sugiere que “más allá de los 110 años nos enfrentamos a límites biológicos naturales”.

“Sí, hay gente que gracias a una combinación de factores genéticos y su estilo de vida viven más de 110 años, pero esa cantidad de gente no está aumentando”.

Junto con ello, mencionó que existen estudios que han calculado cuáles serían las esperanzas de vida de la población si se eliminarán enfermedades como el cáncer.

Si eso pasara, las expectativas solo subirían “unos pocos años” en promedio, aseguró el científico.

Aún así, precisó que ese es el escenario con los avances y conocimientos actuales, por lo que sí se podría extender más “si de alguna manera logramos tratar las causas del envejecimiento”.

Pero esto último no es una tarea sencilla y conlleva a múltiples otros factores que se deben tener en cuenta.

Es por esto que el biólogo manifestó: “Ni siquiera sé si es deseable. Es algo en lo que tenemos que pensar, porque puede haber enormes consecuencias sociales”.

Asimismo, dijo que aunque hay investigadores que presumen que ya nació la primera persona que llegará a los 150 años, tales proyecciones le parecen “demasiado optimistas”.

“El envejecimiento es altamente multifactorial, y no está claro si habrá un par de soluciones definitivas que lo detengan y nos mantengan saludables”, enfatizó al citado medio.

¿Cuál es la longevidad máxima que podemos alcanzar y cómo conseguirla? Esto dice un ganador del Nobel de Química. Foto: referencial.

Cómo prolongar la longevidad

Para el ganador del Nobel de Química la respuesta es clara: “Comer bien, dormir bien y hacer ejercicio”.

“Actualmente son más efectivos que cualquier medicina anti edad que haya en el mercado. No cuestan nada ni tienen efectos secundarios, y tienen una sólida base biológica contra el envejecimiento”.

Bajo esta línea, subrayó que actos como comer cuando no se tiene hambre, llevar una vida sedentaria y no cuidar el ciclo de sueño influyen considerablemente en la longevidad y en el bienestar tanto físico como mental.

De esa manera, más que pensar únicamente en cuánto tiempo estarás acá, podrás dedicarte a “sacarle el máximo provecho a tu vida”.