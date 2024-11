El borrador de la orden ejecutiva de Trump crearía una junta para depurar a los generales

El equipo de transición de Trump está considerando un proyecto de orden ejecutiva que establece una “junta de guerreros” de personal militar de alto rango retirado con el poder de evaluar a los oficiales de tres y cuatro estrellas y recomendar la remoción de cualquiera que se considere no apto para el liderazgo.

Si Donald Trump aprueba la orden, podría acelerar la destitución de generales y almirantes que se considere que “carecen de las cualidades de liderazgo necesarias”, según un borrador de la orden revisado por The Wall Street Journal. Pero también podría crear un efecto amedrentador en los altos oficiales militares, dada la promesa anterior del presidente electo de despedir a los “generales woke”, en referencia a los oficiales que se considera que promueven la diversidad en las filas a expensas de la preparación militar.

Como comandante en jefe, Trump puede despedir a cualquier oficial a voluntad, pero una junta externa cuyos miembros él designe pasaría por alto el sistema regular de ascensos del Pentágono, lo que indicaría a todo el ejército que tiene la intención de purgar a varios generales y almirantes.

El borrador de la orden dice que tiene como objetivo establecer una revisión que se centre “en la capacidad de liderazgo, la preparación estratégica y el compromiso con la excelencia militar”. El borrador no especifica qué deben hacer o presentar los oficiales para demostrar si cumplen con esos estándares. El borrador de la orden se originó en uno de varios grupos de políticas externos que colaboran con el equipo de transición y es una de las numerosas órdenes ejecutivas que está revisando el equipo de Trump, dijo un funcionario de transición.

La junta de guerreros estaría compuesta por generales y suboficiales retirados, quienes enviarían sus recomendaciones al presidente. Aquellos identificados para ser removidos serían retirados con su rango actual en un plazo de 30 días.

Karoline Leavitt , portavoz de la transición Trump-Vance, se negó a hacer comentarios sobre este proyecto de orden ejecutiva, pero dijo que “el pueblo estadounidense reeligió al presidente Trump por un margen rotundo, lo que le dio el mandato de implementar las promesas que hizo durante la campaña electoral. Cumplirá”.

La creación de la junta estaría en línea con los llamados de Trump para purgar a los que él considera generales fallidos, incluidos los involucrados en la caótica retirada de Afganistán en 2021, según personas familiarizadas con las discusiones políticas. Trump ha dicho que pedirá a todos los generales involucrados en la retirada que renuncien antes del “mediodía del día de la investidura”.

Cientos de personas se reunieron cerca de un avión de transporte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Kabul en agosto de 2021. Foto: Shekib Rahmani/AP

El presidente electo anticipó la medida durante un evento de campaña en octubre, diciendo a una audiencia que crearía un grupo de trabajo para monitorear a los “generales woke” y eliminar el entrenamiento en diversidad en el ejército.

“Se han ido”, dijo Trump sobre esos generales, sin nombrar oficiales específicos.

Un posible objetivo temido de la purga amenazada por Trump podría ser el general de la Fuerza Aérea CQ Brown Jr., presidente del Estado Mayor Conjunto, según dos funcionarios de defensa. Durante las protestas de 2020 por George Floyd, Brown habló sobre el impacto que ese movimiento tuvo en él y cómo fue ascender en las filas militares como piloto de combate negro.

La orden ejecutiva, que ha sido revisada por el equipo de transición del presidente electo, podría ser presentada a Trump cuando asuma el cargo, y su implementación depende de si decide firmarla en su forma actual, según una persona familiarizada con su redacción.

El martes, Trump anunció su intención de nominar a Pete Hegseth, un veterano presentador de Fox News, como su próximo secretario de Defensa. Si el Senado lo confirma, Hegseth podría ser clave para implementar las conclusiones de la revisión de la junta de guerreros.

El equipo de Trump quiere realizar reformas importantes en el Departamento de Defensa, particularmente en torno al tamaño del personal conjunto, según una persona con conocimiento de la transición.

“Se ha vuelto demasiado grande”, dijo esta persona. “Trump también espera que muchos de los generales, los generales de tres y cuatro estrellas que han tenido un rendimiento inferior al esperado, básicamente se jubilarán”.

El proyecto de orden ejecutiva cita como precedente de la medida la creación por parte del general George C. Marshall de una “junta de selección” en 1940, dirigida por oficiales generales retirados, para revisar los archivos de los oficiales militares de alto rango en servicio y “eliminar de la promoción de línea a cualquier oficial por razones consideradas buenas y suficientes”. El objetivo de la junta de Marshall era hacer espacio para promover a oficiales jóvenes prometedores.

Pero algunos ex funcionarios creen que la administración entrante de Trump está buscando politizar el ejército.

“¿Empezarán a usar gorras con el lema MAGA en formación para señalar quién está en qué lugar?”, preguntó un ex alto funcionario del Pentágono. “El potencial de que esto salga mal es infinito”.

El presidente tiene el poder de despedir a los generales, pero rara vez lo hace por razones políticas. El presidente Harry Truman despidió al general del ejército Douglas MacArthur por cuestionar públicamente la estrategia de seguridad de la administración en Asia. El presidente Barack Obama despidió al general del ejército Stanley McChrystal como su comandante en Afganistán después de que los subordinados del líder militar fueran citados criticando a la administración en un artículo de revista.

Las tropas estadounidenses prestan juramento ante la Constitución y prometen no seguir ninguna orden ilegal, y el Congreso debe aprobar la promoción de los oficiales generales.

Pero establecer una junta separada del proceso actual, que utiliza oficiales en servicio, podría socavar la idea de que los generales se abstengan de compartir sus opiniones políticas dentro del Pentágono. También podría incitar a los oficiales a no hablar en contra de las órdenes que consideran ilegales, dice Eric Carpenter, profesor de derecho militar en la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional de Florida.

“Esto parece una administración que se prepara para purgar a cualquiera que no esté dispuesto a decir sí a todo”, dijo Carpenter, un ex abogado del ejército. “Si se busca despedir a oficiales que podrían decir que no debido a la ley o a su ética, se establece un sistema con estándares completamente arbitrarios, de modo que se puede despedir a quien se quiera”.

En los primeros días de su presidencia, Trump expresó abiertamente su admiración por los generales militares y promovió a varios de ellos en su administración. El general retirado de la Marina Jim Mattis fue su primer secretario de Defensa. El general retirado de la Marina John Kelly fue su jefe de personal y el teniente general del ejército HR McMaster fue su asesor de seguridad nacional.

Pero las relaciones entre Trump y los generales se deterioraron rápidamente. Al final de su mandato, los tres oficiales lo criticaron públicamente y lo describieron como una amenaza a la seguridad nacional.

El presidente electo también tuvo una relación particularmente tensa con el general retirado del ejército Mark Milley, a quien Trump nominó para servir como su jefe del Estado Mayor Conjunto durante los dos últimos años de su primer gobierno. Milley le dijo al periodista Bob Woodward en su último libro que Trump es “un fascista total”.

Trump ha llamado a Milley un “perdedor”.