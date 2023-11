Esta es la habilidad “oculta” de Bill Gates para conseguir el éxito y que funciona “en cualquier área”, según un experto

Conseguir el éxito es uno de los objetivos que más atrae a las personas. Si bien, la interpretación que se le da a ese concepto puede variar dependiendo de cada individuo, es inevitable pensar en la satisfacción de que se concreten los planes que se tienen en mente.

Dentro de ese imaginario en el que se espera concretar un fin, sea cual sea, usualmente se pueden ver tendencias significativas hacia el pesimismo o el optimismo.

Ese es precisamente uno de los temas que el experto en dinero, Morgan Housel, aborda en su libro Same as Ever: A Guide to What Never Changes (Portfolio, 2023).

El socio de The Collaborative Fund y ganador de dos premios Best in Business de la Society of American Business Editors and Writers, afirma que el pesimismo es clave para la supervivencia, ya que ayuda a que nos preparemos para enfrentar eventuales riesgos.

Asimismo, dice que el optimismo y la creencia de que los escenarios pueden mejorar es fundamental para que se pueda seguir encaminado hacia un objetivo.

En un reciente artículo que escribió para CNBC, Housel hizo referencia a su reciente libro y planteó que aunque estos dos fenómenos pueden parecer opuestos, en realidad son complementarios entre sí.

“Saber equilibrar ambos siempre ha sido —y siempre será— una de las habilidades más importantes de la vida”, sugirió el también autor de The Psychology of Money: Timeless Lessons on Wealth, Greed and Happiness (Harriman House, 2020).

Según su análisis, el multimillonario cofundador de Microsoft, Bill Gates, es un claro ejemplo de ello.

“Desde el día en que fundó la compañía, insistió en tener siempre suficiente efectivo en el banco para mantener viva la empresa durante 12 meses sin ingresos”, afirmó Housel en su nota para el citado medio.

Incluso, según declaraciones rescatadas por él, el presentador de televisión Charlie Rose le preguntó a Gates en 1995 por qué tenía tanta liquidez.

La respuesta del magnate se centró en que la industria tecnológica es tan acelerada, que no estaba garantizado que al año siguiente pudiesen hacer negocios rentables, incluso para un gigante como Microsoft.

Bajo el análisis de Housel, “lo que Gates parece entender es que solo se puede ser optimista a largo plazo si se es lo bastante pesimista para sobrevivir a corto plazo”.

Esta es la habilidad “oculta” de Bill Gates para conseguir el éxito y que funciona “en cualquier área”, según un experto. Foto: Bill Gates.

Cuál es la habilidad para conseguir el éxito y que funciona “en cualquier área”, según el experto

Esto último es descrito por el autor del libro como “optimismo racional”.

El experto precisó puede ser aplicado tanto en ámbitos como las relaciones, las finanzas o cualquier otro en el que busques alcanzar un objetivo.

En este sentido, recalcó que inclinarse solo por el optimismo a un nivel extremo y ver la negatividad como “un defecto de carácter” es un error, ya que dificulta que se puedan identificar las complicaciones que se puedan presentar.

Por otro lado, cuando se cae en el pesimismo exacerbado, se piensa que “todo es terrible y que siempre lo será”, por lo que no se está abierto a aprovechar nuevas oportunidades.

Para evitar cualquiera de esos dos escenarios, sugirió el “optimismo racional”.

“Aquellos que reconocen que la historia es una cadena constante de problemas, decepciones y reveses, pero que siguen siendo optimistas porque saben que eso no impide el progreso final”.

De esta manera, enfatizó que “el truco en cualquier área es ser capaz de sobrevivir a los problemas a corto plazo para poder quedarse el tiempo suficiente para disfrutar del crecimiento a largo plazo”.

En términos más concretos se trata de “ahorrar como un pesimista e invertir como un optimista”, además de “planificar como un pesimista y soñar como un optimista”.

“Pueden parecer habilidades contradictorias. Y lo son. Es intuitivo pensar que hay que ser optimista o pesimista. Es difícil darse cuenta de que hay un momento y un lugar para ambos, y que los dos pueden y deben coexistir”, subrayó Housel.