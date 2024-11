John Krasinski es nombrado “el hombre vivo más sexy” por la revista People.

El podio del hombre más sexy del mundo de este año tiene un nuevo ocupante. Se trata de John Krasinski, quien recibió ese reconocimiento gracias a la famosa revista People.

Krasinski, quien se hizo ampliamente conocido por dar vida a Jim Halpert en la serie The Office, aseguró que no esperaba ganar el título y lo recibió con gran sorpresa.

Qué dijo John Krasinski tras ser elegido “el hombre más sexy”

En declaraciones que brindó a People, el actor estadounidense aseguró que estaba sorprendido por ser coronado como el hombre más sexy del mundo este 2024.

“En realidad, me quedé en blanco de inmediato. No pensé en nada más”, señaló a la revista, que en la edición de esta semana llevó al actor en la portada.

“Aparte de que tal vez me estén tomando el pelo. No es así como me despierto, pensando: ‘¿Será este el día en que me pedirán que sea el hombre más sexy del mundo?’. Y sin embargo, fue el día en que ustedes lo lograron. Realmente han puesto el listón muy alto para mí”, agregó.

Con respecto a la reacción que tuvo su entorno, Krasinski reveló que su esposa, la actriz Emily Blunt, estaba “muy emocionada” apenas escuchó la nominación. También recordó que Blunt dijo que, si él salía elegido, estaba dispuesta a empapelar toda la casa con la portada.

“¿Lo grabaremos en cámara? Porque creo que es como un contrato vinculante. A mis hijos les encantará, no será nada raro”, confesó Krasinski.

La revista People llevó en su portada a John Krasinski tras ser elegido "el hombre vivo más sexy".

La carrera de John Krasinski

El intérprete, de 45 años, partió su carrera a inicios de los 2000 con películas como Kinsey y Taxi. Durante esa época tuvo apariciones en series de televisión como Law & Order: Criminal Intent y CSI: Crime Scene Investigation.

En 2005 llegaría el papel con el que logró aumentar su popularidad en la actuación: el querido e inolvidable Jim de The Office, a quien interpretó por casi 200 episodios.

Krasinski también ha incursionado en el ámbito de la acción con la serie Jack Ryan, donde protagoniza a un analista de la CIA que descubre misiones terroristas; en comedias románticas como License to Wed, e incluso en la animación con la película Amigos Imaginarios, que escribió y dirigió.

Uno de sus proyectos más celebrados del último tiempo ha sido Un lugar en silencio, thriller donde interpreta a Lee Abbott y que fue dirigida junto a su esposa.

John Krasinski inició su carrera a principios de los 2000. Foto: REUTERS/Caitlin Ochs.

Por qué la revista People elige “el hombre más sexy”

Desde 1985 que People, la famosa publicación especializada en cubrir la vida de las celebridades, escoge al hombre más sexy del mundo con el fin de dar un homenaje a diferentes personalidades de la industria del entretenimiento.

La revista ha dado ese reconocimiento a más de 30 hombres famosos, principalmente dedicados a la actuación, la música y el deporte.

Solo algunos de los que ocuparon el podio antes de Krasinski fueron Patrick Dempsey (2023), Chris Evans (2022), Paul Rudd (2021), Michael B. Jordan (2020), John Legend (2019), Dwayne Johnson (2016), David Beckham (2015) y Adam Levine (2013).