¡Se viene la lluvia! Y uno de los snacks perfectos para ver una serie o película, mientras las gotas golpean la ventana, son los calzones rotos. Si es que no tuviste tiempo para comprarlos, puedes prepararlos en casa con esta receta sencilla que reúne todos los mejores tips de las preparaciones que están en la web.

La receta infalible para hacer los mejores calzones rotos caseros. Foto: cookpad.com

Lo primero, es revisar si es que tienes los siguientes ingredientes a mano:

3 tazas de harina sin polvos de hornear.

1 cucharada de polvos de hornear.

3 cuartos de taza de azúcar flor. (También puede ser azúcar normal o rubia).

Media taza de leche. (Sin lactosa, si eres intolerante. También puede ser leche vegetal).

2 cucharadas de margarina o mantequilla sin sal. (Nuevamente, sin lactosa si eres intolerante).

1 huevo entero y 2 yemas.

Ralladura de 1 limón o naranja.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Aceite para freír .

Azúcar flor (para decorar al final).

La receta infalible para hacer los mejores calzones rotos caseros. Foto: lider.cl

Pasos para preparar los calzones rotos perfectos

La preparación de estas masitas durará entre 30 y 40 minutos. Así que, con buena música de fondo, vamos a preparar los calzones rotos caseros para disfrutar del frío de este otoño.

Para preparar los calzones, sigue estos pasos:

Paso 1. En un bowl, une primero los ingredientes secos. Es decir, la harina, los polvos de hornear y el azúcar. Después de agitarlos, es momento de poner la ralladura del limón.

Paso 2. Es turno de los ingredientes húmedos. Primero, agrega el huevo y después las yemas y la margarina o mantequilla (que deben estar derretidas), la esencia de vainilla y mezclar bien. Después, comenzar a agregar la leche (de vaca o vegetal) lentamente, hasta lograr una masa unida pero suave. En este paso, puedes estimar si le pondrás un poco más o menos leche de lo indicado.

Paso 3. Comenzar a estirar la masa con un uslero en un mesón limpio y previamente espolvoreado con un poco de harina. Si es que no tienes uno, puedes utilizar un vaso o recipiente alargado de vidrio.

Paso 4. Cortar las tiras de masa para dar la forma característica de los calzones rotos. Si quieres que estén más esponjosos, trata de que no quede muy delgada.

Paso 5. Freír con mucho cuidado a temperatura media (no debe estar tan caliente) hasta que tomen un color dorado. También puedes hornearlos, por 12 a 15 minutos en un horno previamente calentado a 180°C, no obstante, si escoges esta alternativa tienes que procurar que no se doren mucho y la masa no se endurezca.

Paso 6. Retirar los calzones rotos con mucho cuidado con una espumadera y ponerlos sobre un papel absorbente para que el aceite escurra. Si los retiras del horno, utiliza guantes de horno para protegerte.

Paso 7. Servir en un plato y poner azúcar flor encima para decorar y, ¡a disfrutar!