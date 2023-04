Las fotografías que muestran lo maravilloso de vivir en la Tierra

“Estas imágenes existen gracias al ingenio y la curiosidad de los humanos y nos recuerdan por qué tenemos la suerte de llamar a la Tierra nuestro hogar”, escribió The Washington Post, como introducción a una selección de fotografías tomadas desde las profundidades del océano hasta el espacio exterior.

Y es que, en medio de tantas noticias desesperanzadoras, es fácil olvidar la parte buena de vivir en el planeta y las maravillas que ofrece. El ojo de estos fotógrafos captaron esos momentos que pueden llegar a sacar suspiros, asombrar y aumentar el hambre de seguir descubriendo los misterios todavía no descubiertos de nuestro hogar en el universo.

Bajo el mar

Fosa de las Marianas, a 12.000 pies bajo el nivel del mar.

Foto: Oficina de Exploración e Investigación Oceánica de la NOAA

Hace siete años, una aventura a la fosa llevó a que los científicos se sumergieran a tal profundidad. Llegaron a un área conocida como Enigma Seamount, llamada así porque no se tenía mucha información sobre ella, e identificaron a un animal marino increíblemente hermoso: se trata de una medusa, llamada hidromedusa.

En la cima del mundo

Monte Everest, a 29.000 pies sobre el nivel del mar.

Foto: Mauritius images GmbH / Alamy Stock Photo

Este monte es dueño de la altura más alta sobre el nivel del mar del mundo. Está en el Himalaya, entre el Tíbet y Nepal, y quien se atreva a subir a la cima, una acción que ha llevado a muchas personas a la muerte, recibirá como regalo una de las vistas más asombrosas al ojo humano.

Mirando hacia abajo

Mar de Bering, capturado por el satélite Landsat 8 a 440 millas sobre la Tierra.

Foto: Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, Norman Kuring; USGS

Estamos acostumbrados a ver imágenes de frente, pero casi nunca mirando hacia abajo. Sin embargo, esta fotografía logra capturar esas manchas verdes sobre el azul que vemos en nuestro planeta.

Mirando desde la estación espacial

Aurora, capturada desde la Estación Espacial Internacional a 250 millas sobre la Tierra.

Foto: NASA

Sin duda, ver una aurora boreal es el sueño de muchos, pues su brillante color y formas prometen una experiencia mística e irrepetible. Es por ello que esta captura va un paso más allá y muestra cómo esas cintas de luz verdes, rojas y moradas bailan por el cielo, más allá de la atmósfera, desde la Estación Espacial Internacional.

Mirando desde el paisaje lunar

Capturado desde 240,000 millas de distancia de la Tierra.

Foto: NASA

Los astronautas de la era de Apolo, que fueron los primeros que viajaron a la Luna, el punto más lejano al que los humanos han alcanzado a llegar, dicen que ver la Tierra desde ahí les ha provocado distintas emociones abrumadoras, entre ellas, la unidad, el aprecio y un mayor deseo de cuidar nuestro planeta natal.

Pero no es necesario emprender un viaje al satélite para poder experimentar esas sensaciones. Unas investigaciones muestran que mirar imágenes del espacio, así como ver un amanecer o atardecer, puede inspirarlas de la misma manera.

“De repente me di cuenta de que ese pequeño guisante, bonito y azul, era la Tierra”, dijo el astronauta Neil Armstrong, el primer hombre en caminar sobre la Luna. “Levanté el pulgar y cerré un ojo, y mi pulgar borró el planeta Tierra. No me sentía como un gigante. Me sentí muy, muy pequeño.”

Photobomb por la Luna

Capturado desde una nave espacial que orbita a 1 millón de millas de la Tierra.

Foto: NASA/NOAA

Cuatro veces más lejos que la órbita de la Luna, el Observatorio Climático del Espacio Profundo logró capturar una vista única del satélite.

Una vista desde Mercurio

Capturado desde una nave espacial ubicada a 114 millones de millas de la Tierra.

Foto: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington

Las naves espaciales que estudian otros planetas, también aprovechan de mirar a nuestro hogar. En este caso, la nave MESSENGER de la NASA, mientras orbitaba Mercurio, a 114 millones de millas de la Tierra, miró para atrás y capturó nuestro planeta y nuestra luna, como dos puntos brillantes.

Visto desde Saturno

Capturado desde una nave espacial a 898 millones de millas de la Tierra.

Foto: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

De la misma manera que el anterior, en esta ocasión, la nave Cassini de la NASA vio a la Tierra desde aproximadamente 898 millones de millas de distancia: el sol iluminó los anillos de Saturno, pero al costado se ve un punto azul brillante, nuestro planeta.

Pálido punto azul

Capturado por una nave espacial a unos 3.700 millones de millas de la Tierra.

Foto: NASA/JPL-Caltech

Más allá de Neptuno, a unos 3.700 millones de millas de distancia, la Voyager-1 mostró la fragilidad de la Tierra y su pequeño lugar en el gran universo. Esta fotografía fue tomada a pedido del astrónomo Carl Sagan. En ella, nuestro planeta parece tener solo un píxel de tamaño, un punto azul y pálido.

“Logramos tomar esa foto (desde el espacio profundo) y, si la miras, ves un punto”, dijo Sagan. “Eso es aquí. Ese es el hogar. Esos somos nosotros. En él, todas las personas de las que has oído hablar, todos los seres humanos que alguna vez vivieron, vivieron sus vidas”.