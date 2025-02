Los hábitos de Jennifer Aniston para mantenerse en forma a los 56 años

Jennifer Aniston no solo es una de las actrices más destacadas de Hollywood, sino que también se ha transformado en un referente de bienestar por mantener un aspecto radiante a su edad.

La estrella de Friends, quien cumple 56 años este 11 de febrero, es conocida por mantener un estilo de vida saludable , lo que incluye tener una alimentación balanceada, actividad física regular y preocuparse de su salud mental.

La buena noticia es que, a diferencia de otras celebridades, Aniston no tiene mayores problemas en revelar cuáles son los hábitos que le han permitido tener una figura tonificada y tener más energía.

Cómo es la dieta de Jennifer Aniston

Aniston tiene claro que el desayuno es crucial para partir el día con la máxima energía. Por lo general da prioridad a los alimentos ricos en proteínas, fibra y grasas saludables.

Durante una entrevista con el medio Bon Apetit, la actriz reveló que apenas toma una taza de café al día.

También contó en qué consisten sus desayunos típicos, siendo uno de ellos los huevos fritos con palta. “Los rompo en un bowl y le agrego una o dos claras y lo vierto todo en la sartén para obtener más proteínas sin demasiada yema. Lo preparo con tostadas de aguacate rociadas con aceite de oliva, sal y pimienta”, dijo.

Otra de sus opciones favoritas es un batido nutritivo que varía en ingredientes pero que puede incluir algún tipo de proteína pura en polvo, plátanos, frambuesas, cacao y leche de almendras. En último lugar, la actriz también desayuna avena con claras de huevo batidas, lo que aporta las calorías y proteínas necesarias para iniciar la jornada.

Uno de los desayunos de Jennifer Aniston consiste en huevos con palta. Foto referencial.

Con respecto al almuerzo y cena, Aniston ha asegurado en distintas oportunidades que intenta que esas comidas tengan un equilibrio y al mismo tiempo sean muy sencillas. Lo habitual es que incluyan verduras, ensaladas o sopas. “Mi nutrición es muy similar”, dijo en una reciente entrevista con People.

De acuerdo al medio Byrdie, las cenas de la actriz suelen ser lo mismo que comió durante el almuerzo.

¿Y qué hay de los bocadillos? Generalmente elige una manzana con mantequilla de almendras, o una manzana sola con un par de nueces. También es fanática de los huevos duros, que guarda por si tiene hambre en medio de su ajetreada agenda.

Si bien Aniston tiene claro que debe cuidar de su alimentación, también sabe que es clave tener libertad de darse pequeños gustos de vez en cuando. De hecho, cada semana se permite un día de descanso para probar sus comidas favoritas sin culpa.

Las comidas a las que no puede resistirse durante los días de descanso son la comida mexicana, hamburguesa con queso y pizza.

La estrella de Hollywood también es una apasionada por la pasta, especialmente la clásica carbonara. “La que hago siempre es una carbonara magra. Sobre la pasta, pongo huevos, queso, tocino de pavo y un poco de cebolla roja y ajo salteados. Es simple: sin crema, sin mantequilla, sin aceite, sin nada. A veces, agrego un poco de agua de la pasta si es necesario”, comentó.

Eso sí, no es de las que come bocadillos durante la noche. Pero si tuviera un poco de hambre al final del día, opta por un yogur helado de vainilla, chocolate o café con granola.

A sus 56 años, Jennifer Aniston destaca por tener una figura tonificada.

Qué ejercicios hace Jennifer Aniston

Otro de los pilares del estilo de vida que lleva la intérprete de The Morning Show es hacer deporte.

La actriz ha logrado mantener su esbelta figura gracias a Pvolve, un método que combina el entrenamiento de resistencia con ejercicios de bajo impacto, haciendo trabajar los músculos y las articulaciones.

Cada uno de los entrenamientos imita los movimientos cotidianos que se realizan y “trabaja con la biomecánica del cuerpo”, con lo que se puede esculpir y fortalecer la figura, detallan los creadores del método.

“Es muy accesible y no intimida a la gente”, dijo Aniston a People sobre sus rutinas, agregando que “es un entrenamiento que nunca antes había probado y es muy factible”.

Aniston se animó a probar el plan de ejercicios en 2021, luego de haber sufrido una importante lesión en la espalda y se viera obligada a modificar la manera en que hacía deporte. Y es que, antes de eso, estaba acostumbrada a hacer entrenamientos intensivos. “A medida que nos acercamos a nuestros adorables períodos de vejez, tenemos que mantenerlo emocionante. Y tenemos que ser más amables con nuestros cuerpos”, dijo al medio estadounidense.

Dani Coleman, la entrenadora de Aniston, aseguró al citado medio que a la actriz le encantan los desafíos y que entrenan hasta tres veces por semana si es que ella no tiene que viajar. El método Pvolve le permitió, entre otras cosas, darse cuenta de que no hay que hacer rutinas dolorosas ni “esforzarse demasiado para ver resultados”, indicó la entrenadora.

El secreto está en la eficiencia, cree Coleman. Las sesiones de Aniston las planifica con mucho detalle e intenta incluir “movimientos simples pero efectivos”, que están enfocados en hacer trabajar todos los músculos. “El trabajo del core es imprescindible”, añade.

Desde 2021 que Aniston practica el método Plolve.

A lo largo de los años, la protagonista de Friends también ha practicado otras disciplinas como el yoga, que no solo ayuda en el estado físico, sino que también mejora la postura y la flexibilidad. “Hacemos 30 minutos de spinning, 40 minutos de yoga, incorporando algunas de mis posturas de yoga ‘híbridas’ combinadas con un ejercicio de tonificación”, dijo su profesora de yoga y amiga, Mandy Ingber.

Entre las posturas favoritas de Aniston, expresó Ingber, están las de equilibrio, como “la del árbol, la de la media luna y la del guerrero”.

Si se trata de su hora preferida para entrenar, Aniston ha enfatizado que es la mañana. “Siempre siento que después de un largo día, lo último que quiero hacer es entrenar”, señaló a People.

“Admiro a aquellos que realmente pueden llegar a casa después de un día de trabajo y ponerse ropa deportiva para ir al gimnasio por la noche. Me parece increíble, pero no me veo a mí misma haciendo eso”, complementó.

Durante esos días en que le cuesta levantarse para ir al gimnasio, lo que hace la actriz es “trabajar activamente” para silenciar los pensamientos negativos de su cabeza y se dice a sí misma que solo tiene que hacerlo durante cinco minutos.

Desde su experiencia, después de hacer ese pequeño acto logras descubrir que “si has superado los primeros diez minutos de cualquier cosa, probablemente puedas hacer otros diez y luego otros diez, y luego simplemente sigues adelante”.

Cómo cuida la salud mental

La reconocida actriz estadounidense sabe que velar por su salud mental también es parte de un estilo de vida saludable.

Para lograr ese objetivo, procura limitar el tiempo que pasa frente a los dispositivos tecnológicos y controlar el contenido que observa. Según ha contado, es clave desconectarse del celular y pasar más tiempo con sus seres queridos.

“Intenta pensar en lo que es posible, en lugar de la fatalidad que el mundo tiende a presentar hoy en día. Simplemente no estamos diseñados para absorber ese tipo de información todo el día”, argumenta.

Otra estrategia que es parte de su rutina de autocuidado es la meditación. Apenas se despierta, realiza esa práctica y pasea a su perro. “Si me saltara mi práctica diaria o me perdiera algunos días, notaría una diferencia”, ha dicho.