Imagina este escenario: te encuentras en una reunión familiar o de amigos y estás contando algo gracioso que te sucedió unos días atrás. Pero cuando estás en la mejor parte, una persona no resiste las ganas de decir algo e interrumpe la conversación. ¿Te ha pasado? ¿Qué dice la psicología sobre esto?

Según la investigadora y académica de comunicación de la Universidad de Rutgers, Maria Venetis, ser interrumpido por alguien puede hacer que la persona se sienta “degradante y condescendiente. Algunas veces llega a ser enfurecedor”.

Y es que en general, ser interrumpido suele generar la sensación de que “mis ideas o mi participación no son válidas”, le dijo a The New York Times.

¿Qué hay detrás de las personas que interrumpen constantemente las conversaciones? Estas son las 6 razones que explica la psicología.

Qué significa cuando una persona interrumpe constantemente en una conversación, según la psicología

1. Son impacientes y necesitan tener control

Hay personas que tienen menos paciencia que otras. Y esto se puede reflejar en la forma en la que conversan con otras personas.

Muchas veces, cuando la conversación está tomando un rumbo que no quieren o cuando la otra persona está tomándose su tiempo para formular una idea, la contraparte impaciente puede recurrir a interrumpir para acelerar el proceso.

De esta forma, toma el control de la conversación para dirigirla.

2. Es una costumbre familiar

Los niños copian muchos rasgos de las personalidades de sus padres, y si es que ya existe la costumbre de interrumpir a otros mientras hablan, es probable que de adultos piensen que se trata de una conducta normal.

De hecho, cuando este es el origen de esta conducta al comunicarse, es posible que tampoco perciba que la persona a la que interrumpió se sienta incómoda o lo vea como algo negativo.

3. Les falta habilidades de comunicación

Esto puede englobar las primeras dos razones: según Carl Rogers, un reconocido psicólogo estadounidense, es necesario aprender e implementar la escucha activa.

Para ello, es importante que “el oyente suspenda sus propios juicios y se implique genuinamente en la experiencia del otro”.

Quienes no lo hacen, es probable que carezcan de habilidades de comunicación no solo para saber explicar lo que quieren decir, sino también escuchar e interpretar la información que reciben.

Qué significa cuando una persona interrumpe constantemente en una conversación, según la psicología

4. Están demasiado emocionados

La impulsividad de querer interrumpir y contar experiencias propias puede no tener una intención negativa.

Según la psicóloga Bárbara Fredrickson, algunas emociones positivas como el entusiasmo pueden explicar por qué hay personas que interrumpen: quieren hablar con rapidez y no se ‘aguantan’ la emoción hasta que el otro termine.

No obstante, esto sigue siendo una conducta que se gestiona de mala forma, pues lo ideal es dejar que la otra persona finalice lo que está diciendo para después expresarnos, aún cuando estamos demasiado impacientes por hacerlo.

5. Les falta autocontrol o pueden tener una condición subyacente

Según explicó Sharon Saline, psicóloga experta en neurodivergencia, existen algunas condiciones que pueden hacer que las personas interrumpan las conversaciones.

Por ejemplo, las personas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) “suelen tener un control de los impulsos verbales más débil y problemas con la memoria de trabajo y la metacognición”.

“Puede interrumpir y no recordar esperar su turno porque no confía en sí mismo para recordar lo que quiere decir más tarde”.

Esto también puede suceder con personas que están en el espectro autista.

6. Puede tener que ver el género

Según un estudio de la Universidad George Washington, los hombres interrumpen a las mujeres un 33% más a menudo que a otros hombres.

Ante ello, la experta en género Joanna Wolfe, de la Universidad Carnegie Mellon, explicó que “las investigaciones han demostrado que los hombres son más propensos que las mujeres a realizar interrupciones intrusivas que silencian a otros oradores, y las mujeres son más propensas a ser el objetivo de estas interrupciones”.