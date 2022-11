Con Villoro, Galeano y Hornby: diez libros imperdibles sobre fútbol

Lo suficientemente loco - Ariel E. Senosiain

Desde sus orígenes en Rosario como un rústico defensa central, sus inicios como entrenador en Newell’s Old Boys a su consagración como un reconocido estratega, además de su particularidad personalidad, trata esta biografía sobre Marcelo Bielsa, realizada por el periodista Ariel E. Senosiain. El volumen, aborda su relación con figuras como Jorge Griffa (su gran mentor y referente), Carlos Bianchi, Juan Román Riquelme, César Menotti,, Jorge Valdano, Gabriel Batistuta, Ariel Ortega y Julio Grondona. Por supuesto, también trata su gran fracaso: la eliminación de Corea-Japón 2002 en primera ronda al mando de la selección argentina.

México 86: así ganamos la copa mi mundial, mi verdad - Diego Maradona

Tan bueno con la zurda como contando historias, el máximo protagonista de la Copa Mundial de México 1986, Diego Maradona, cuenta en este libro cómo fue la obtención de ese campeonato. Con Carlos Salvador Bilardo en la banca, y cuando contaba 25 años, el “Pelusa” desplegó una actuación memorable, incluyendo un golazo contra Inglaterra (aunque Pelé ya había convertido uno similar en 1961, el “Gol de placa”).

La autobiografía - Johan Cruyff

Tras el retiro de Pelé, en el mundial de Alemania Federal 1974 emergió la figura quijotesca del holandés Johan Cruyff, el “Pelé blanco”, y líder indiscutido de la “Naranja Mecánica”. Si bien, en el mundial germano debió conformarse con el subcampeonato ante la Alemania de Beckenbauer, como jugador del Ajax y del Barcelona marcó toda una etapa en el balompié. Posteriormente, siguió la carrera de entrenador donde definió una filosofía de juego que marcó al cuadro culé hasta el día de hoy, con seguidores ilustres como Pep Guardiola y Xavi. Un imperdible.

Pep Guardiola - Guillem Balagué

Sobre el actual entrenador del Manchester City hay bastantes libros, y esta es la única biografía en abordar la intimidad futbolística y personal del hombre que revolucionó la manera de jugar convirtiéndose en el entrenador más exitoso del mundo. Trata desde la primera charla que dio en el vestuario cuando asumió el primer equipo del FC Barcelona hasta los motivos de sus decisiones más difíciles. Todo a partir de entrevistas personales con él y con los principales futbolistas del cuadro catalán.

Fiebre en las gradas - Nick Hornby

Vamos a la ficción. En esta novela de 1992, el inglés Nick Hornby habló de una de las pasiones claves de su tierra. Ahí donde se inventó el fútbol. En tono autobiográfico habla de su amor por el Arsenal. “Me enamoré del fútbol tal como más adelante me iba a enamorar de las mujeres: de repente, sin explicación, sin hacer ejercicio de mis facultades críticas, sin ponerme a pensar en el dolor y en los sobresaltos que la experiencia traería consigo”. Para él, el fútbol no es un divertimento menor, sino toda una forma de ver y estar en el mundo.

El fútbol a sol y sombra - Eduardo Galeano

Este es un verdadero clásico de la literatura dedicada al balompié. Publicado en 1995 por el notable autor uruguayo, ofrece textos cortos y al pie, perfectos para una lectura rápida en cualquier situación. Habla de los orígenes del balompié hasta pasar por homenajear a los protagonistas: el jugador, el arquero, el hincha, la pelota, el estadio y el gol. Imperdible.

Historias secretas del fútbol chileno - Juan Cristóbal Guarello y Luis Urrutia O’Nell

En este volumen, la dupla de periodistas de deportes aborda algunos hechos de la historia del balompié nacional: el histórico tercer lugar del mundial de 1962; el escándalo de grupo de árbitros que arregló la Polla Gol para ganarse los premios; la trastienda de Colo Colo 73; cómo se realizó la falsificación de pasaportes en el Sudamericano Juvenil de 1979; o el fiasco de la selección chilena en el mundial de España 82. El volumen tuvo dos secuelas, volúmenes 2 y 3 (aunque este último solo con Urrutia firmando).

Cristián Arcos - Los 23

En este volumen, el periodista deportivo Cristián Arcos se adentra en el grupo que logró el título en la Copa América 2015, organizada por Chile. “No fueron pocos quienes aventuraron el fracaso de este equipo. Cuestionaron el rótulo que los mismos jugadores se impusieron: la mejor generación de la historia del fútbol chileno. Recordaban que este grupo no había ganado nada. Ese argumento debe ser modificado desde el 4 de julio del 2015. Este equipo ya ganó algo. Como ninguno en la historia, ya no vive de supuestos. Tiene un título de peso en sus vitrinas, no solo la leyenda de letras doradas que nunca llegaron a concretarse”, escribe Arcos.

Dios es redondo - Juan Villoro

Si hay un escritor futbolizado, ese el mexicano Juan Villoro. En sus páginas, aborda una serie de temáticas relacionadas con el balompié. Desde un perfil de Diego Maradona, las glorias y los excesos de la liga española, algunas crónicas sobre Francia 98 y una conversación con Jorge Valdano.

La batalla de las pioneras - Rodrigo Retamal

En este volumen, el periodista de La Tercera, Rodrigo Retamal, se interna en la difícil historia de la primera selección chilena femenina, y por descontado, de las dificultades que ha debido enfrentar el fútbol femenino en nuestro país. Un libro histórico, pero a la vez muy contingente.