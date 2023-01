“Yo critico el modelo, pero nunca he hablado de política”: las claves de Bombo Fica, el triunfador de Olmué

Bombo Fica tuvo un exitoso comienzo de año. Abordando temas como la pandemia y la contingencia, su rutina en el Festival del Huaso de Olmué 2023 registró, el pasado domingo 22, la mayor sintonía de la jornada con un peak de 27,4 puntos de rating, reafirmando la buena recepción que disfruta el humorista desde sus inicios con el público chileno.

El personaje apareció por primera vez en televisión a finales de los años 80. Su segunda aparición se daría en el programa En busca del éxito, ocasión que recordó en una entrevista de 2009. “Don Polo Herrera, el productor me dijo: ‘Mira, si contái chistes con el bombo, podís participar’. Y salí al escenario. La ropa me la prestaron ellos: me consiguieron un chaqué negro con un tongo. Me fue tan bien, que gané un día, gané la semana y luego el mes. Y me contrataron como artista profesional con cuatro rutinas. Me pagaron como 50 mil pesos.”, contaba al diario La Segunda en ese entonces.

Su aparición en el el programa le abrió el camino a otras apariciones televisivas, y durante los años 90 comenzó a convertirse en el plato humorístico típico de los programas de la época. Su carrera creció hasta que en el año 2009 fue invitado a su primer festival televisado: el Festival del Huaso de Olmué.

Su exitosa presentación en este festival captó la atención de los organizadores del Festival de Viña del Mar, quien lo anotó como uno de los humoristas en la edición de 2010 del certamen. Se repetirían el plato en 2012, dando lugar a la rutina más recordada; aquella que popularizó el chiste de la Masterplop y dio lugar a la frase “Sospechosa la weá”.

Hoy, después de haberse presentado por tercera vez en la edición 2018, el humorista descalifica al festival viñamarino, señalando que “es un escenario que cada vez ha perdido más la identidad, si lo comparo con Olmué. Entre ambos me es más fácil volver a Olmué que a Viña”.

El comediante ha mantenido vínculos con el Partido Comunista de Chile. Empezó a militar en el partido con el retorno a la democracia y se reinscribió en el año 2017, siendo presentado hasta como pre-candidato a la Convención Constituyente. Esta asociación, junto con el carácter crítico y social de sus rutinas, ha originado algunos cuestionamientos.

Una de las más recientes se dió en diciembre del año pasado, luego de que se filtrara la millonaria cifra que cobró por su participación en el Festival del Huaso de Olmué 2023. Claudio Reyes, comediante conocido por su personaje Charly Badulaque, tomó las redes sociales para tildarlo de hipócrita. “Y vamos dándole con ‘el pueblo’… oye, hueón si te están pagando un dineral, hueón, que son no sé cuántos sueldos mínimos y el hueón ahí haciendo proselitismo”

Fica rápidamente le respondió a través de una entrevista con el canal televisivo TV+. “Yo critico el modelo, el sistema, pero nunca he hablado de política ni he marcado ni siquiera mi posición. Es más, yo me burlo de eso en el escenario (...) Mi show lo va a ver incluso gente de derecha. Yo soy bastante transversal. ”

En una entrevistacon The Clinic, el humorista ahondaría en estas críticas que ya se han hecho frecuentes en las redes sociales. “Con este anuncio, creen que porque soy cercano al Partido Comunista o milito en él, debería actuar gratis. Eso me causa gracia, porque yo nunca tomé votos de pobreza, ni soy franciscano: yo soy comunista. Vivo bajo este sistema, donde hay que pagar educación, salud, todo, y tengo tratar de sacar la mejor rentabilidad de mi trabajo, como lo haría cualquiera.”