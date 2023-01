“Un viaje debe terminar para que comience uno nuevo”: Panic! at the Disco llega a su fin luego de 19 años

Tras 20 años desde su formación, la banda de pop-rock, Panic! at the Disco anunció su fin este martes por la mañana. El proyecto liderado por Brendon Urie lanzó siete álbumes y luego de una gira por Europa no volverá más.

Fue a través de un comunicado en que Urie explicó que se enfocará en su familia y en su primer hijo. “Voy a poner fin a este capítulo de mi vida y poner mi enfoque y energía en mi familia, y con ese Panic! At The Disco ya no existirá”.

“A veces, un viaje debe terminar para que comience uno nuevo. Hemos estado tratando de mantenerlo en secreto, aunque algunos de ustedes pueden haber oído... ¡Sarah y yo esperamos un bebé muy pronto! La perspectiva de ser padre y poder ver a mi esposa convertirse en madre es a la vez aleccionador y emocionante. Espero con ansias esta próxima aventura”, continúa el comunicado.

El grupo se formó el año 2004 con Brendon y sus cofundadores, Ryan Ross, Spencer Smith y Brent Wilson. El primer álbum de la banda, A Fever You Can’t Sweat Out, fue lanzado el 2005 y los llevó rápidamente al éxito y reconocimiento. Al año siguiente, Wilson abandonó la banda y sus otros miembros continuaron con dos álbumes más. Los siguientes en abandonar fueron Ross el 2009 y Spencer Smith en 2015, lo que dejó a Urie como el único miembro original que continúo con el proyecto desde el principio.

Urie relanzó el año pasado el álbum y sencillo Viva Las Vengeance, y siguió con una gira pero no volvió a alcanzar el éxito de los inicios de la banda.

“Ha sido un placer no solo compartir el escenario con tanta gente talentosa, sino también compartir nuestro tiempo con ustedes. Tengo muchas ganas de ver a todos en Europa y el Reino Unido para una última carrera juntos”, dice en el comunicado a sus fans.

La banda visitó Chile solo una vez, el año 2009. En la ocasión se presentaron en el Movistar Arena repleto de adolescente coreando sus primeros éxitos. Con Urie como el único miembro constante de la banda, no está claro cuál será la distinción entre Panic y sus proyectos futuros, pero aparentemente sintió que a sus 35 años, era hora de seguir adelante.