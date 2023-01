Una oleada de debutantes y el error de Netflix: apuntes sobre las nominaciones a los Oscar 2023

*La inventiva de los Daniels frente al autoexamen de Spielberg

Spielberg vuelve a la pelea. Nominado en nueve ocasiones al Oscar a Mejor director (igualó a Martin Scorsese), esta vez presenta una revisión de sus propios recuerdos en Los Fabelman (9 de febrero en cines chilenos). Gran ganadora de los últimos Globos de Oro, la película llega respaldada por un total de siete nominaciones, incluyendo menciones para Michelle Williams (que encarna a un personaje inspirado en la madre del cineasta) y John Williams, quien ha jugado con la idea del retiro.

Su principal amenaza es Todo en todas partes al mismo tiempo, la cinta de Daniel Kwan y Daniel Scheinert sobre una mujer chino-estadounidense (Michelle Yeoh) que atraviesa un hipnótico viaje por distintos rincones del multiverso. En otra época tal vez no habría tenido cabida en los Premios de la Academia, pero se transformó en la líder de esta edición, con 11 nominaciones.

También alcanzaron gran presencia Los espíritus de la isla (nueve), la comedia negra sobre dos amigos en la Irlanda de comienzos del siglo XX y que podría amargarle la fiesta a las dos primeras. Con una candidatura menos aparece Elvis, mientras que con seis irrumpen Tár y Top Gun: Maverick.

Seguramente se hablará del desempeño algo tibio de Avatar: El camino del agua (cuatro y James Cameron no entró en Mejor director), y la irrupción de El triángulo de la tristeza, del sueco Ruben Östlund. Pero no deja de llamar la atención el error de cálculo de Netflix, que durante meses puso todas sus fichas en Glass Onion: Un misterio de Knives out y finalmente encontró escasa recompensa: sólo alcanzó una nominación.

El título de la plataforma que más éxito tuvo fue Sin novedad en el frente, la película alemana basada en la célebre novela antiguerra del año 1929. Aspira a nueve galardones, pero quizás si hubiera reorientado a tiempo sus esfuerzos habría conseguido una candidatura para el realizador Edward Berger y sus actores.

Otro punto que llama la atención es la ausencia de cineastas mujeres en la carrera por la estatuilla a Mejor director. Chloé Zhao (Nomadland) y Jane Campion (El poder del perro) ganaron en los dos últimos años, pero en esta ocasión la Academia decidió omitirlas totalmente. ¿Quién podría haberlo logrado? Sarah Polley era la mejor situada, pero Ellas hablan se tuvo que conformar con dos inclusiones (Mejor película y Mejor guión adaptado).

*Actores nominados por primera vez (y la batalla que se viene)

Las nominaciones arrojaron una cifra impresionante: de los 20 nombres de las categorías actorales, 16 alcanzaron su primera candidatura a los Oscar en esta edición. Las únicas excepciones son Cate Blanchett (que llegó a ocho y hasta ahora ha ganado dos), Michelle Williams (cinco), Angela Bassett (dos) y Judd Hirsch (dos).

El grupo de debutantes se compone de nombres ascendentes, como Ana de Armas, Barry Keoghan y Paul Mescal (el más joven del lote, con 26), y de veteranos que hace rato merecían un reconocimiento, como Brendan Gleeson, Michelle Yeoh y Bill Nighy.

Todos estarán felices, pero lo concreto es que la batalla parece resuelta en al menos la mitad del apartado actoral. Ke Huy Quan (Todo en todas partes al mismo tiempo) y Angela Bassett (Pantera Negra: Wakanda por siempre) han arrasado en la temporada de premios y parecen no tener competencia en las estatuillas de reparto.

En cambio, Michelle Yeoh y Cate Blanchett (Tár) hasta el momento corren con similares posibilidades por el Oscar a Mejor actriz, y algo similar sucede con la categoría masculina, en que el galardón se lo disputarán Colin Farrell (Los espíritus de la isla), Austin Butler (Elvis) y Brendan Fraser (The whale). Los hitos que vienen (Premios del Sindicato de Actores, Bafta) ayudarán a ir despejando el panorama.

Tár. Foto: Courtesy of Focus Features

*Sorpresas de última hora

El asunto comenzó como una broma pero este martes tomó definitivamente forma. Andrea Riseborough, elogiada públicamente por colegas por su actuación en To Leslie, se quedó con un escaño en Mejor actriz, pese a que durante la temporada prácticamente no había tenido presencia. La lectura que han hecho los especialistas es que ella y Ana de Armas (Rubia) ocuparon los lugares de Viola Davis (La mujer rey) y Danielle Deadwyler (Till), dos intérpretes afroamericanas que en la antesala parecían tener buenas opciones de lograr una nominación.

Aunque no alcanza ese nivel de sorpresa, también generó algo de asombro la inclusión de Paul Mescal como Mejor actor. Su sutil interpretación de un padre ahogado en una crisis en Aftersun no es el tipo de trabajo que la Academia no suele premiar, y además le ganó un lugar a otros con bastante más trajín (Tom Cruise, Hugh Jackman, Tom Cruise), por lo que su aparición fue uno de los hitos más celebrados de la jornada.

*Completamente ninguneadas

La surcoreana La decisión de partir es una de las películas más elogiadas de los últimos meses. Si no ocurría nada extraño, debía haber logrado la nominación a Mejor película internacional y tal vez alguna otra, pero finalmente se quedó sin nada. Desazón para los seguidores de la obra de Park Chan-wook (Oldboy).

Lo mismo ocurrió con ¡Nop!, de Jordan Peele, La mujer rey, Un vecino gruñón, El menú, Ruido de fondo y Ella dijo, la cinta inspirada en la investigación periodística que derribó a Harvey Weinstein. Y Emancipation, el primer estreno de Will Smith tras la cachetada a Chris Rock, también pasó completamente desapercibida, pese a que podía estar nominada.