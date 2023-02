Las polémicas que dejaron los Grammy 2023: la desafinación de Harry Styles al show sorpresa que nadie vio

El domingo por la noche se celebró la 65° entrega de los premios Grammy y como suele ocurrir, no todos quedaron felices. La ceremonia contó con grandes momentos aplaudidos tanto en el Crypto.com Arena, como en redes sociales: Beyoncé se coronó como la artista más premiada en la historia de los Grammy con 32 triunfos; Bad Bunny abrió la noche al ritmo de El apagón y Despúes de la playa; el tributo a los 50 años del Hip Hop y el triunfo de Unholy de Kim Petras y Sam Smith en Mejor canción pop de un dúo, que coronó a Petras como la primera persona transgénero en ganarlo.

Pero, la ceremonia no quedó exenta de polémicas y comentarios negativos. Desde la presentación y triunfo de Harry Styles al desaire a Björk, en Culto hacemos un repaso de lo más comentado.

Harry Styles, problemas de afinación y su criticado triunfo por Álbum del año

Era una de las presentaciones más esperadas. El ex One Direction se presentaría en los escenarios con la canción más escuchada del 2022 en Spotify, As it was, y como de costumbre, se esperaba que Harry diera una gran presentación, tal cómo lo hizo con Watermelon sugar en los Grammy 2021. Pero no fue el caso. La presentación de Styles ha sido catalogada como una de las peores de la noche para Pitchfork, Billboard, The New York Times, Vulture, Rolling Stone, entre otros.

Harry fue uno de los primeros en pisar el escenario. Con un llamativo traje plateado, acompañado de bailarines y la icónica frase “C’mon Harry we wanna say goodnight to you”, dio inicio su performance. Su voz se escuchó distinta a cómo suena en la grabación original y a cómo ha sonado a lo largo de su tour, que recientemente trajo a Chile. Desde las primeras notas fallidas, Styles no logró recuperarse y ha sido objeto de crítica por los portales y medios especializados.

“Tal vez su voz se disparó por un año de duras giras. Tal vez sintió algunos nervios cantando frente a Taylor Swift. Pero una cosa es segura: ni la coreografía comercial de Gap, ni su trapeador plateado como atuendo, ni las campanas auxiliares vertidas en el arreglo, ni el escenario giratorio transportado por aire directamente desde el video , pudieron ayudarlo a trascender en el escenario. En una palabra, fue aburrido: la misma cualidad que Harry Styles trabaja tan duro para convencerte de que no lo es”, escribió Sam Sodosmky de Pitchfork.

Eso no fue todo. Harry’s House, recibió el galardón Álbum del año, que la crítica ya veía e imaginaba en las manos de Beyoncé por Renaissance. Si bien, Harry contaba con uno de los álbumes más aclamados por la crítica dentro de los nominados, no estaba ni cerca del proyecto musical de Beyoncé, que fue elegido el mejor álbum del año por 25 publicaciones.

“Beyoncé se convirtió en la artista más ganadora en la historia de los premios con 32 gramófonos, y sin embargo, logró salir como perdedora. Ya no, Beyoncé. No te merecen”, escribió The New York Post. “Nunca alguien ha ganado tantos Grammys como Bey, y nadie nunca lo hará. Ella es una de uno, ella es la número uno, ella es la única”, escribió Rolling Stone haciendo referencia a la canción Alien Superstar.

Las críticas en redes sociales a la Academia estallaron, incluso se viralizaron videos de la misma Adele sentada sin aplaudir y un video en el que se escucha un grito “Beyoncé” mientras Styles daba su discurso ganador: “Esto no le sucede a la gente como yo muy a menudo”. Palabras que nuevamente encendieron a los espectadores que recordaron que desde 1999 que una mujer negra no recibe el premio al Álbum del año.

Y como si fuera poco, la polémica siguió luego que los mismos Grammy confirmaron que la voz al inicio de la canción de As it was fue interpretada esta vez, nada más ni nada menos que por la hija del productor de los premios, Ben Winston.

La presentación sorpresa de la noche que nunca llegó

Este año solo cinco de los nominados a la categoría Álbum del año se presentaron: Lizzo, Harry Styles, Brandi Carlile, Mary J. Blige y Bad Bunny. Cuando todos esperaban el anuncio de Adele, Beyoncé o Kendrick Lamar, el productor de los Grammy y su presentador, Trevor Noah, anunciaron unos días antes que habría una performance sorpresa de una artista femenina favorita de los fans que no estaba nominada para esta entrega. La especulación comenzó de inmediato, nombres que sonaban como cartas fuertes eran SZA y Miley Cyrus.

Ambas artistas se han mantenido en la cima de las listas con sus éxitos Kill Bill y Flowers, respectivamente. Pero, no pasó nada. La performance no llegó nunca y aún se ignora si realmente existió o qué fue realmente lo que pasó.

Björk, 16 pérdidas consecutivas

En 1994 Björk recibió su primera nominación a los Grammy. Desde ahí que cuenta con 16 nominaciones, principalmente en las categorías de Álbum alternativo (siete veces consecutivas) y Mejor video musical, y aún no logra un premio. Para muchos, uno de los grandes desaires de los Grammy en su historia. En la ceremonia de ayer, domingo, el dúo británico Wet Leg, también nominados a Mejor artista nuevo, se llevaron el trofeo de Álbum alternativo sobre Fossora.

“No voy a fingir que no me importan los premios, pero no creo que alguna vez gane un Grammy. He sido nominada antes. Creo que es una cosa muy conservadora, a mitad de camino. Creo que probablemente me tienen un poco de miedo”, dijo a Pitchfork la artista el año 2008.

Grimes y su descargo en el Instagram de Charli XCX

Luego de que fueron anunciadas las nominaciones, una de las grandes sorpresas, y no gratas para ella, se las llevó Charli XCX. La cantante no logró ninguna nominación para la ceremonia por su álbum Crash. A raíz de esto, la cantante publicó ayer en su cuenta de Instagram una selfie acompañada de un texto que dice: “No estar nominada a un grammy por Crash es como si Mia Goth no estuviera nominada a un Oscar por Pearl y solo demuestra que la gente no quiere ver prosperar a las chicas malvadas”.

Una de las artistas que no quedó indiferente a la publicación y aprovechó de lanzar dardos contra los Grammy fue Grimes, quien calificó a los premios de “irrelevantes” después de que una vez la invitaron a formar parte de la junta. “Los Grammy son tan irrelevantes que ni siquiera me preocuparía. Dejé de registrarlos en cualquier capacidad cuando estaba en la junta productor del año y, literalmente, no me permitieron nominar a nadie que no estuviera en una lista prefabricada que era excepcionalmente aburrida. Era una de 3 mujeres y la única persona menor de 40 años con seguridad. Literalmente no es algo relevante. Traté de nominar a Sophie y me dijeron que no estaba permitido”, escribió.

Kim Petras al recibir su galardón ayer junto a Sam Smith, aprovechó de dedicarle el premio a la fallecida Sophie. “Ella me dijo que esto sucedería y siempre creyó en mí. Muchas gracias por tu inspiración, Sophie. Te amo y mi música siempre llevará consigo tu inspiración”.

Combos iban, combos venían entre Quavo y Offset

Para muchos fue uno de los mejores momentos de la ceremonia, el tributo de Quavo a su sobrino y compañero de Migos, Takeoff. El rapero, fallecido en noviembre pasado, fue parte de los nombres a los que se les rindió un homenaje durante el segmento In Memoriam.

Según reportaron fuentes, esto no quedó exento de polémicas. Offset, el tercer miembro de Migos, habría llegado a las manos con Quavo ya que este último no quería que participara en el tributo. Finalmente, la presentación la llevó solo Quavo con la Without you.