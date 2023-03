Escritor argentino Hernán Díaz presenta su nueva novela en el ciclo La Ciudad y las palabras de la UC

El destacado autor argentino Hernán Díaz (50) es el invitado que tendrá el ciclo La ciudad y las palabras, que organiza el Doctorado en Arquitectura y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica. La actividad se realizará el próximo jueves 20 de abril a las 18.00 horas en el auditorio Fernando Castillo Velasco, del Campus Lo Contador.

En una conferencia titulada Nueva York: una novela, el oriundo de Buenos Aires presentará su novela Fortuna, publicada por Anagrama, y que ha sido definida por Babelia como “realismo capitalista”. Se trata de un engranaje literario en el que en una suma de voces que a veces se complementan y a veces se contradicen, dibujan las fibras más profundas de Wall Street. Además, será llevada a la pantalla en formato serie, a través de HBO Max, con Kate Winslet de protagonista.

Lo curioso, según Babelia es que Díaz explora Wall Street “como quizá no lo haya hecho nunca ningún autor estadounidense, lo cual explica el extraordinario interés que ha despertado no solo en los círculos literarios, sino en el mundo de las altas finanzas, cuyos entresijos examina con sorprendente precisión desde una perspectiva histórica sirviéndose de la ficción”. Por ello, el trasandino se ha hecho de un nombre en los Estados Unidos, país donde reside.

Curiosamente, y a contrapelo de lo que ocurre con los autores latinoamericanos, Díaz usa el inglés como lengua de escritura, por lo que Fortuna tuvo la particularidad de que fue traducida al castellano desde el inglés, siendo autor nacido en Sudamérica. “No escribo en inglés porque lleve viviendo aquí 25 años. es al revés, estoy aquí por el inglés. Antes de venir a Nueva York, viví dos años en Londres”, comentó a El País.

“Empecé a leer literatura en inglés durante la adolescencia y por motivos inescrutables esa tradición me interpeló de manera irresistible en el plano afectivo. Me enamoré de la lengua; suena cursi pero no hay otro modo de explicarlo, la sensación es más importante que los motivos. Se me ocurre un símil con las artes plásticas. Por qué un escultor trabaja con bronce, otro con mármol y otro con madera. Hay algo en el material, su generosidad, su resistencia, su textura, su durabilidad, su temperatura, que funciona de manera distinta para cada escultor. Yo siento lo mismo con la lengua”.

Fue entonces, viviendo en Nueva York, cuando se sintió atraído por el tema del capital y lo económico. Y luego, se puso a pensar cómo abordarlo en la literatura. “Me resultó sorprendente constatar que en Estados Unidos, un país donde el dinero tiene una dimensión casi mística, no hay realmente novelas sobre el dinero. Es muy difícil pensar en cuáles serían esos títulos. Las novelas que asociamos directamente con el dinero son en realidad novelas de clase. Obviamente, los dos fenómenos están íntimamente relacionados, pero son diferentes. Edith Wharton, Francis Scott Fitzgerald o Bret Easton Ellis (escritores muy distintos entre sí; algunos me encantan, a otros los detesto) no escriben sobre el dinero, sino sobre las excentricidades de los ricos. Me interesaba examinar el mundo de las altas finanzas sin incurrir en la fascinación con el capitalismo presente incluso en novelas como El Gran Gatsby. Mi intención era crítica. Confío en que se vea. No quería que la novela fuera un catálogo lujoso de bienes que supuestamente todos codiciamos”.

Tanto así que la novela salió primero publicada en lengua inglesa, bajo el título de Trust, y estuvo en la Lista larga del Booker Prize en 2022, aunque no obtuvo el codiciado galardón. No es su primer novela, sino que debutó en 2017 con la comentada A lo lejos (Impedimenta, 2020) donde incursionó en el western trastocando el género. Por ello, obtuvo el reconocimiento de la crítica norteamericana. Por ello, fue finalista de los premios Pulitzer y PEN/Faulkner.

Fortuna fue recomendado por el New York Times y el New Yorker como uno de los mejores libros de 2022. El primero indicó: “El foco de atención de Díaz en las historias detrás de las historias busca los oscuros mecanismos detrás del capitalismo, así como las figuras no acreditadas detrás de los llamados Grandes Hombres de la historia. Es una búsqueda estimulante”. En tanto, el segundo señaló que la novela es “lectura esencial” del año pasado. “Díaz entreteje ingeniosamente los hilos dispares mientras muestra cómo nuestra percepción cambiante de la historia se relaciona con la capacidad de la riqueza para ‘doblar y alinear la realidad’ según sus propios motivos”. No es de extrañar entonces, que la casa fundada por Jorge Herralde se haya fijado en él para publicarlo en castellano.

El Campus Lo Contador, donde se desarrolla el ciclo La Ciudad y las Palabras, se ubica en El Comendador 1936, 4to piso, Providencia, Región Metropolitana. La entrada es gratuita con cupos limitados. Inscripciones al correo lvillarr@uc.cl.