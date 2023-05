Las definiciones del rey de los megaconciertos en Chile

Bruno Mars, Roger Waters, Red Hot Chili Peppers y The Weeknd no guardan muchos vínculos en común. Pero en la última parte de este año, algo los asimilará: todos ellos pasarán por Chile con espectáculos multitudinarios, los que en las últimas semanas han detonado una verdadera fiebre por conseguir entradas, materializada en las ya consabidas filas virtuales que acumulan miles de fans batallando por un boleto en la web y en shows que se agotan en un chasquido de dedos.

El último ejemplo sucedió a mediados de este mes, cuando Waters agotó su fecha del 25 de noviembre en el Estadio Monumental, para de inmediato sumar una segunda para el día 26.

Pero a tales artistas no sólo los une una inminente escala en Santiago (y la posibilidad que todos juntos totalicen cerca de 200 mil espectadores). Detrás de sus visitas está la figura del argentino Carlos Geniso, gerente general de DG Medios, productora que funciona en el país desde 1992 y que ha estado a cargo de algunos de los mayores megaeventos en la historia de la cartelera local. En sus registros aparecen el show de Page & Plant en 1996 en el estadio Sausalito, el debut de U2 en 1998, todas las venidas de Paul McCartney, The Rolling Stones y el propio Waters, aciertos como Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Diana Ross, Cat Stevens o Tom Jones, y el reciente récord de Coldplay repletando cuatro noches el Estadio Nacional en 2022.

Este año ya se anotan con un masivo paso de los Backstreet Boys por Viña del Mar en febrero y un exitoso recital de Imagine Dragons en el estadio Bicentenario de La Florida en marzo, entre otros. O sea, todas señales de la buena salud que sigue gozando el circuito local de los megaeventos, sin síntomas de desmoronamiento tras la pandemia. Al contrario.

Backstreet Boys

-¿Por qué Chile sigue siendo un mercado ávido de conciertos y no ha perdido su puesto como plaza ineludible para cuando los artistas pasan por la región?

Si vas hace 20 o 30 años atrás, cuando esto se generó como industria, Chile era sólo una parada en el medio de la semana para tratar de unificar los costos de lo que era Brasil, que era el monstruo económico más grande y el que tenía el poder adquisitivo de la gente, y Argentina. Por ejemplo, AC/DC hacía en 1996 dos shows en Sao Paulo un fin de semana y el fin de semana siguiente tocaba en Argentina, pero en medio tocaba un martes o un miércoles en Santiago. Eso era para que las bandas no estuvieran paradas. Pero Chile era una plaza menor, convocaba 18 mil o 20 mil personas, mientras que en los otros lugares hacías 50 mil.

“¿Qué pasó en el tiempo? Con los años se confirmó que quizás no puedes llegar a tener tres o cuatro funciones como en Sao Paulo, pero sí consolidó una asistencia constante de público que consume shows y con un “ticket price” de acuerdo a la economía, que esta es la que menos devaluación tuvo en la región, más allá de la inflación que tengamos ahora. Chile sigue siendo una plaza que está fortalecida. Y esa fortaleza hace que, cuando se hagan shows, se pueda poner a Chile, Brasil y Argentina como mercados primarios, y si viene integrado desde arriba México, mejor. Ahí pasan a ser Paraguay, Uruguay, Perú y Colombia, mercados que, cuando hay disponibilidad de calendario del artista, se agregan todas esas fechas. Si no hay, queda solamente para Chile, Argentina y Brasil, siendo Chile, simbólicamente y representativamente en tickets, con menos asistencia de público en cantidad, pero sí con una recaudación importante”.

-¿Qué hace que esa recaudación sea importante, tomando en cuenta que Chile congrega menos público?

Porque a partir de la devaluación que hubo en todos los lugares -Argentina por ejemplo es un lugar muy castigado-, el precio del ticket hace que en Chile sea un poco más alto. Eso hace que, al tener ese tipo de fortaleza, estén presente los artistas con su calendario, si no quedaríamos fuera.

“Ahora, en la industria lo que ha sufrido mucho después de la pandemia, son los costos de logística, que tienen que ver con transportación, pasajes aéreos y carga aérea, eso se fue muy alto. Los valores ascendieron demasiado por la inflación y a veces hace que sea muy ineficaz que un artista traiga tanta producción, si no tiene una asistencia o una convocatoria de ventas sustancialmente buena de tickets. No le sale rentable venir a trabajar”.

Boletos más altos

En efecto, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, las entradas a espectáculos culturales subieron en marzo 1,5% y en los últimos 12 meses acumulan un alza de 6,2%, siendo la subida más alta desde diciembre de 2019, cuando acumularon 12,1%.

También, en comparación con otros países, Chile hoy está pagando localidades más caras. Los boletos para la cita en el estadio Monumental con Waters van de $52.425 a $378.625 (incluyendo cargos por servicio). Si se quisiera viajar a Buenos Aires para ver el mismo espectáculo, los valores van aproximadamente desde $37.000 a $106.000.

(Daniel Bockwoldt/dpa via AP)

-¿Qué tan altos son los precios de los tickets hoy en Chile con respecto al resto del continente?

Hoy por hoy el promedio de tickets en Chile es de 75 mil pesos. Si lo llevas a dólares, debe ser un promedio de 90 dólares. Y en los demás lugares, debe estar el promedio entre 70 a 75 dólares, en Brasil o Argentina. El promedio, o sea, si tomas todas las entradas más caras y todas las más baratas, y las divides por la cantidad de asistentes que hay. 90 dólares es un promedio razonable internacionalmente.

-¿Y por qué en Chile son más caras las entradas?

Porque al no tener volumen, un artista a veces no puede hacer dos o tres funciones. En otra plaza hace dos conciertos, entonces el costo de traslado se ahorra para el segundo show. Entonces, el artista va a cobrar de acuerdo al mercado un poco más barato si ahorra todo ese costo de traslado. Aquí tienes mucho costo de traslado. Es decir, cuando un avión privado y su carga aérea tienen que venir, hay que pagar los derechos de aduana, gastos de traslado, seguros implicados y todo ese tipo de detalles que necesitas para entrar y salir una producción. Es mucho.

“Según el contenido, algunos artistas han subido su precio de las entradas entre 15% a 25%, mientras que otros los mantienen. Pero sí, sustancialmente tienen que subir, porque está el costo de la inflación, de la vida, de la misma manera que cuando vas a comer un plato de comida también sube. O tal como subió la gasolina, que es algo que también afecta”.

Sin Estadio Nacional

Geniso también puntualiza otro factor que influyó en el alza de precio de las localidades: la imposibilidad de ocupar el Estadio Nacional durante este año, debido a las remodelaciones que se están realizando con motivo de los Juegos Panamericanos 2023. Según él, ello los ha obligado a recalar en estadios de menor capacidad -como el Monumental-, lo que hace que el volumen de asistentes se vea mermado; por tanto, hay que aplicar un alza en el valor de las entradas para recaudar lo mismo que se podría haber conseguido en el coliseo de Ñuñoa y cuadrar con las tarifas que cobran los músicos.

“Te afecta lo del Estadio Nacional, porque tiene una mayor capacidad. En el Nacional, según la configuración, puedes llegar a meter 62 mil o 65 mil personas. En los demás lugares, no más de 50 mil. En el Monumental, 50 mil, o hasta 40 mil si divides la cancha en una parte con sillas y otra general, como será en Waters. Y en el Bicentenario, 27 mil de parados y 20 mil de sentados”, enumera.

Una vista aérea de las obras del Centro Acuático del Estadio Nacional. Foto: La Tercera.

-O sea, golpea también en el precio de los tickets el hecho de tener menos convocatoria.

Correcto, te afecta en que tienes 10 mil entradas menos, que las tienes que prorratear para poder hacer el precio de las entradas. Quizás le tengas que poner un poquitín a cada una más, para llegar a esa misma recaudación que antes podías hacer en el Nacional. O simplemente recaudar menos. Es el costo de los contenidos internacionales, ellos no te cobran menos. Además, un artista que venía hace cuatro años, el dólar estaba a 600 a 700 pesos. Hoy llega casi a los 800. Ahí tienes un incremento que también afecta.

“La rentabilidad que tienes en el Nacional es mayor -sigue Geniso-. Porque al tener volumen, puedes hacer un precio al consumidor mas accesible. En ese accesible, vendes más volumen y le respetas al artista la misma garantía. Si el artista te pide la misma garantía que te pedía en el Nacional en dólares y la tienes que replicar en el Monumental, se hace más difícil. Ahí tienes que subir los precios”.

-¿Firmaron ustedes con acuerdo con el Estadio Monumental para levantar ahí los megaeventos venideros?

Nosotros tenemos un acuerdo de equis cantidad de fechas que hemos alquilado para hacer shows. Tenemos dos tipos de contenido artístico, uno que va por capacidad al Bicentenario de La Florida y otro al Monumental. Aparte, el Movistar Arena estará cerrada, desde principios de octubre, 4 o 6 de octubre, hasta el 10 a 15 de noviembre. Por los Panamericanos, ahí está presupuestado hacer voleibol. Al no tener el Movistar, tienes que ir a otros lugares a hacer shows.

Bruno Mars. REUTERS/Mario Anzuoni

-¿Cuando podrán volver a ocupar el Nacional?

Quizás el año que viene. Después del primer trimestre, después de abril y mayo. El Nacional no nos puede dar fechas, si tú solicitas ahora, no hay fechas…porque tienen una infraestructura que tiene que entregar el comité olímpico. Hay toda una infraestructura ahí que requiere tiempo.

-En otro tema, hoy las ticketeras venden las entradas a través de las filas virtuales en la web. Mucha gente ingresa a comprar un boleto y queda en lugares insólitos, donde resulta absolutamente imposible tener alguna opción. ¿Es el mejor método hoy para adquirir localidades?

El tema es el siguiente: hay mucha gente que entra a las filas virtuales desde varias conexiones de internet. Apareces en el puesto 100 mil o 200 mil, pero puede ser que sólo sean 50 mil las personas que se conectaron; muchas de ellas, están intentando comprar tickets desde varios dispositivos. Lo que también pasa es que de pronto alguien entra a comprar ubicaciones en un sector, pero ese sector se agotó, entonces te quedas en la fila tratando de ver otro precio al que puedas acceder. O sea, sigues en la fila, pero sin hacer la compra. Es una tecnología que con el tiempo se va a tener que mejorar.

-Uno de los principales reclamos de la gente apunta a que al menos antes las ventas en un punto físico premiaban al que llegaba primero.

Eso se lo tienen que decir a las ticketeras. Las ticketeras son las que trabajan en esa fórmula para con el tiempo mejorar la tecnología. Pero yo pienso que es mucho más accesible y mucho menos problemático que antes, cuando se vendía físico, que tenías que hacer una cola de dos cuadras para recién llegar a preguntar si había o no tickets. La gente iba a dormir a los lugares. Esto es mucho más accesible. No tienes que trasladarte a un lugar a comprar una entrada. Y por eso también se hace una preventa, porque también existe una alternativa en que tienes menos gente en la fila virtual para comprar.

-Entrando en tierra derecha con los artistas que vienen, ¿qué pasa con The Cure?

Todavía no tenemos nosotros ninguna oficialidad, nada por el momento.

-¿Taylor Swift? ¿Se descarta definitivamente para este año su venida?

Yo creo que no viene. Por ahora es no. Pero hay que ver que es lo que… todo puede cambiar. Todo esto es muy volátil. Si se le abre la agenda a alguien, cambia, así es esto.

FOTO: Casey Flanigan/imageSPACE/Sipa

-¿Hay alguna opción de retorno de Paul McCartney?

También hay que ver. Hay muchos que son de la camada que están cerca de una edad en que no quieren quedarse en la casa haciendo nada, pero los lugares en que estamos nosotros están situados mucho más lejos de los circuitos donde se mueven ellos. Entonces, vienen cada tres a cuatro años. Bajar para acá es muy difícil. Y es muy difícil que sigan bajando en el futuro, por la edad que tienen. Por eso estamos trabajando intensamente para ver cuántos más pueden venir al continente y que no sea después la logística más complicada. Hay que aprovechar ahora la oportunidad de seguirlos teniendo en vivo. Estamos trabajando intensamente en todos aquellos artistas que están bordeando los 80 años para ver si pueden volver.

* Una alianza entre Chile y Estados Unidos

El pasado 27 de enero, Chile y Estados Unidos conmemoraron 200 años de relaciones diplomáticas, desde la confirmación de Herman Allen como enviado extraordinario y plenipotenciario a tierras nacionales en ese mismo día en 1823. Por lo mismo, DG Medios también ha decidido ser partícipe del hito: “Nosotros traemos mucho talento americano. Y ese talento americano representa una tradición cultural. Trabajamos con la música, que tiene sus bases en lo que se dio en Estados Unidos, con el rock, el soul o el jazz. Por eso queríamos ser parte de esta instancia”, puntualiza Geniso.

Carlos Geniso con la embajadora de EE.UU., Bernadette M. Meehan, en uno de los espectáculos recientes de DG Medios.

Para ello, en cada concierto protagonizado por un artista estadounidense -como sucedió con Backstreet Boys o Imagine Dragons, y como pasará con Bruno Mars-, la compañía ha habilitado un stand que muestra la relación entre ambos países y que cuenta con el apoyo de la embajada de Estados Unidos. Ahí hay un logo que dice “socios para un futuro mejor” y una serie de productos -flyers, librillos, camisetas, tómbolas, juegos- que dan cuenta de ese vínculo.

“Hoy los artistas norteamericanos mueven la industria y arrojan un montón de puestos de trabajo, desde asesores técnicos hasta gente que hace el aseo. Entonces, este lazo entre Chile y Estados Unidos representa mucho, y se materializa en un stand que no es invasivo ni nada, sino que tiene un espíritu de celebración y colaboración”, culmina Geniso.