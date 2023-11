Con Now and then y más canciones: una mirada a la reedición de los históricos compilados de The Beatles

Justo 50 años después. En 1973, después de tres años de la disolución oficial de The Beatles, Apple Records publicó los discos compilatorios The Beatles 1962-1966 (el Red album) y The Beatles 1967-1970 (el Blue album). Ambos, reunían buena parte de los singles exitosos del cuarteto formado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, además de otras canciones menos masivas organizados de tal forma que se puede ir avanzando en la historia cronológica de grupo. Es decir, se trata de la mejor puerta de acceso para alguien que quiera conocer a los oriundos de Liverpool.

De hecho, están organizados de modo de reconocer las dos principales etapas del conjunto marcadas por una fecha: 1966, el año en que decidieron abandonar las gira para entrar de lleno a ser una banda de estudio. Lanzados el pasado 10 de noviembre, ambos compilados volvieron a la palestra justo después del estreno del último single oficial del grupo, Now and then.

Como se ha venido realizando en los últimos años con las reediciones del grupo, el trabajo de producción corrió por cuenta de Giles Martin, el hijo de George Martin, el histórico productor del cuarteto, quien trabajó el sonido en una remezcla en stéreo y formato Dolby Atmos. Al ser un compilado, Martin echó mano a algunas de las canciones de las remezclas en que ya ha trabajado: Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (2017), The Beatles (‘White Album’) (2018), Abbey Road (2019), Let It Be (2021) y Revolver (2022), así como nuevas mezclas estéreo para The Beatles’ 1 (2015).

Por ende, la mayoría de las canciones del Red album recibieron nuevo tratamiento por parte de Gilles Martin, ya que de ese período, solo Revolver tuvo una reedición en los últimos años. ¿El resultado? Muy positivo para el líder del conjunto Beatlemanía, Mario Olguín. “Hay versiones que realmente valen la pena. Destacan algunos instrumentos que no se escuchaban en las versiones originales y que en estas nuevas mezclas aparecen resaltadas”.

“Para que la gente entienda: en la mezcla original un panderito que pudo haber tocado George, por ejemplo, y que quedó atrás, ahora está más adelante. O alguna guitarra, o alguna voz. Ellos grababan con muy pocas pistas, ahí tenían que meter todo, entonces si quedaba algo atrás, así quedaba no más. Hoy, esos instrumentos se pueden destacar. Mi teoría es que con la Inteligencia Artificial hoy se puede simular que las grabaciones que hicieron a 4 pistas podrían llegar a sonar como si hubiesen sido grabadas en 16 o en 8, cosa que antes no se podía”.

Esto, aplica sobre todo en las canciones grabadas entre 1962 y 1968, todas en cuatro pistas, incluyendo el complejo Sgt. Pepper. Recién para el White album el grupo tuvo el lujo de la grabadora con 8 pistas.

Otro aspecto novedoso de estas reediciones, es que se aumentó el número de canciones. De las 54 canciones que sumaban ambos discos originales (26 el Red y 28 el Blue), pasaron a ser 75 (38 el Red y 37 el Blue). Esto porque no solo se recogen los singles más conocidos, también se incorporaron canciones menos masivas del catálogo, como You really got a hold on me, del álbum With the Beatles (1963). “Esa es una canción que me encanta, la grabaron a solo 2 pistas -señala Olguín-. La interpretación del grupo en ese tema es notable, sobre todo la de Lennon”.

Algunos de los nuevos temas que aparecen en el Red album: I saw her standing there, Roll over Beethoven, You can’t do that, o la muy lisérgicas I’m Only Sleeping y Tomorrow Never Knows, de Lennon. En tanto, en el Blue album ahora hay otras joyas que solo conocían los fanáticos: Dear Prudence, Oh! Darling, Blackbird o la subvalorada Hey Bulldog, que John Lennon pujó para que fuera single en 1968, pero no pudo revertir la decisión ya tomada de que fueran Lady Madonna y The inner light.

Asimismo, George Harrison tiene mayor presencia en estos nuevos compilados, pues se agregaron otras canciones de su autoría: If I needed someone, Taxman, Within you without you, o I me mine, del álbum Let it be, grabada en la última sesión del grupo, en enero de 1970, cuando John Lennon ya había dejado la banda. “En estricto rigor, de manera teórica, fue la última grabación de grupo. Eso se hizo cuando Abbey Road ya estaba publicado”.

George Harrison

Con Now and then

Por último, otro aspecto a rescatar de estas nuevas ediciones de los compilados, es la inclusión en el Blue album del último single del grupo, Now and then. Canción escrita y compuesta por John Lennon a fines de los setenta, durante el período en que permaneció retirado de la industria musical, pero aún así seguía escribiendo en casa. La registró en un cassette junto a otras que escribió sentado al piano en su departamento en el edificio Dakota en Nueva York.

Parte de esa música fue trabajada por McCartney, Harrison y Starr para el proyecto The Beatles Anthology. Tal como explican en el cortometraje que anticipó el lanzamiento, fue una labor que requirió de mucho esfuerzo, porque la calidad de la grabación era muy mala y se trataba de canciones incompletas. Lo lograron con Free as a bird y Real love, pero con Now and then, el mal sonido fue insalvable en esa época, así que el tema se archivó. Sin embargo, la voz de Lennon logró recuperarse gracias al uso de Inteligencia Artificial.

Ringo Starr, Paul McCartney y George Harrison, en la reunión de 1995.

Now and then incluye las pistas de guitarra eléctrica y acústica grabadas en 1995 por George. Además una pista de batería tocada por Ringo; bajo eléctrico, guitarra y piano de Paul. Además añadió un solo de guitarra slide inspirado en George. “Es un tributo a George”, explicó Sir McCartney en el cortometraje liberado el 1 de noviembre, que documenta el proceso de trabajo.

Como antes, más que antes, como ayer, Now and then volvió a recuperar una vieja tradición del grupo: alcanzar el número 1 de los rankings. “BEATLEMANIA IS BACK!” tituló en sus redes sociales el Official Charts de Reino Unido tras la proeza. Según informa NME, la banda aseguró el primer puesto con 78.200 unidades combinadas en las listas del Reino Unido (incluyendo ventas y streaming). Además, es el sencillo más vendido del año hasta la fecha (con 48.000 copias en los primeros siete días de su lanzamiento) y el sencillo en vinilo más vendido del siglo hasta ahora, con 19.400 copias. También alcanzó las mayores ventas físicas en una semana en casi una década (38.000), superando a Something I Need, del ganador de The X Factor 2014, Ben Haenow.

En declaraciones recogidas por NME; Martin Talbot, el director ejecutivo de Official Charts Company señaló: “La Beatlemanía ha regresado esta semana, y han sido unos días tan maravillosos para los Fab Four. El regreso de John, Paul, George y Ringo con el último sencillo de los Beatles, Now And Then, ha cimentado su leyenda al batir un catálogo de récords y, al hacerlo, ha subrayado el extraordinario alcance de su atractivo perdurable, a través de todas las generaciones. con una gran cantidad de transmisiones, descargas y sencillos en vinilo. Si alguna vez hubo dudas de que Los Beatles son la mejor banda de todos los tiempos, seguramente los han relegado a la historia esta semana”, aseguró.

¿Y qué dijo Paul McCartney? NME recogió sus palabras: “Es alucinante. Me ha dejado boquiabierto. También es un momento muy emotivo para mí. ¡Me encanta!”.

Incluso, en la plataforma Spotify, Now and then pasó a ser la canción más popular del cuarteto. Solo en estas semanas lleva cerca de 20 millones de reproducciones. Aún lejos de las 1.126 millones de Here comes the sun, pero en estos momentos es la canción del grupo más oída.

“Si es así, ese compilado va a tirar para arriba -explica Mario Olguín-. Now and then ha sido número 1 yo creo que sobre todo por la curiosidad de volver a escuchar a John Lennon cantando y al resto de los Beatles, independiente de que se haya usado Inteligencia Artificial o no”.

“Con Beatlemanía vamos a tocar Now and then en nuestro concierto del 9 de diciembre, y esta vez en vivo, no con Inteligencia Artificial”, cierra Olguín.