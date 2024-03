Lollapalooza 2024: conoce los horarios de las presentaciones por día

La edición 2024 de Lollapalooza llega nuevamente al Parque Cerrillos los días 15, 16 y 17 de marzo. Son más de cien los artistas y bandas que se presentarán en los seis escenarios dispuestos para las tres jornadas, pasando por diversos géneros musicales, desde el urbano, pop, R&B y rock en sus variados formatos.

Cada día, los conciertos comienzan a las 12:30 y terminan cerca de las 23:00. Recordamos, además, que el horario de funcionamiento del Metro de Santiago se extenderá a propósito del festival, también se reforzará el transporte público para brindar una buena experiencia a los usuarios que prefieran esos medios de transporte.

Las puertas del recinto se abren cada día a las 12:00, mientras que el ingreso se puede realizar hasta las 22:30, durante los tres días, de acuerdo a la información oficial.

Viernes 15 de marzo

Abriendo el certamen en su totalidad, el grupo de rock chileno Machuca se presentará en el escenario Banco de Chile desde las 12:30, con canciones como Corazón desilusionado y Olvidando.

El escenario Cenco Malls abre a las 13:15 con Bratty, banda de México. Así mismo, el Alternative, Perry’s Stage, Kidzapalooza y Lotus abren la cita con Florian, Ceaese, School of Rock y El significado de las flores, respectivamente.

Para la primera jornada, los headliners son Limp Bizkit y Feid; el grupo de rap y metal está agendado para las 19:45 en el escenario Banco de Chile, mientras que el colombiano de música urbana tendrá su show a las 20:45 en el Cenco Malls.

Otros artistas que se presentan el viernes son Akriila, Jessie Reyes, Thirty Seconds to Mars, Hozier y Él mató a un policía motorizado.

Son dos los shows que terminan de manera simultánea cerrando el día: Meduza y Bresh, con programaciones desde las 22:15 hasta las 23:00.

Sábado 16 de marzo

Igual que en la jornada inaugural, el primer show empieza a las 12:30, esta vez en el Perry’s Stage, con Lua Lacruz, exponente mexicana del género urbano, con canciones como Di que sí y Quédate.

Posteriormente, los intérpretes que dan el puntapié inicial en los distintos escenarios son Tronic, Verito Asprilla, BB Trickz, Ratoncitos dulces sueños y Tenemos explosivos.

Los headliners del día sábado incluyen a Arcade Fire y Blink-182, quienes vuelven por la revancha luego de la cancelación en la versión 2023. Los canadienses se presentarán a las 19:30 en el escenario Banco de Chile y la banda de pop californiana a las 21:00 en el Cenco Malls.

Otros de los artistas que se suman al festival internacional son José Madero, Dalex, y los chilenos, Francisca Valenzuela, Cami, Movimiento Original, Kidd Voodoo y Francisco Victoria.

El show de cierre está a cargo de Chencho Corleone, cantante y productor puertorriqueño que ha trabajado con canciones como Es un secreto, Fanática sensual y Si no le contesto.

Domingo 17 de marzo

A las 12:30 abre LSV, DJ chileno de Latin Tech House y Groove, nuevamente en el Perry’s Stage. El resto de los escenarios comiezan con Orquesta Fach, Chystemc, Estoy bien, Hola Flinko y Kinmakirú.

Para cerrar la edición 2024, los headliners son Sam Smith, intérprete de un variado repertorio que va desde los ritmos lentos de Stay with me hasta la nueva faceta con Unholy, y SZA, la gran ganadora de los Grammy 2024, con hits como Snooze y Kill Bill.

Destaca en la última jornada la presencia de los chilenos Ana Tijoux, Denise Rosenthal, Nicole, LAIA, Jere Klein, Easy Kid y Congreso. Por parte internacional, se presentarán también Jungle, Nothing but Thieves, Phoenix, Omar Apollo y The Driver Era.

Son tres los shows que darán cierre a la edición 2024. En el escenario Cenco Malls, SZA estará desde las 21:45 a las 23:00, mientras que los hermanos Ross y Rocky Lynch de The Driver Era y los DJ’s británicos Above & Beyond interpretarán desde las 22:00 hasta las 23:00 en los escenarios Alternative y Perry’s Stage, respectivamente.