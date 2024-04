“Una actuación magistral”, “demasiado cautelosa”: la cinta sobre Amy Winehouse divide a la crítica

Es una época vertiginosa para los proyectos basados en leyendas musicales. Se preparan largometrajes sobre Bob Dylan, Michael Jackson, Linda Ronstadt y Bruce Springsteen, y Sam Mendes tiene el plan de hacer cuatro filmes sobre The Beatles. Ahora, un par de meses después del estreno del biopic sobre Bob Marley, debuta en cines el primer largometraje sobre Amy Winehouse.

La directora Sam Taylor-Johnson y el guionista Matt Greenhalgh se reencuentran tras Nowhere Boy (2009), la cinta sobre la infancia y adolescencia de John Lennon, y perfilan a la estrella inglesa en Back to black. Una película respaldada por la familia de ella, aunque la cineasta ha declarado que no tuvieron incidencia en la historia.

Foto: Courtesy of Dean Rogers/Focus Features

Con fecha de estreno para este jueves en cines chilenos, la ficción examina a la cantante (Marisa Abela) a partir de su juventud en Camden, en el noroeste de Londres, hija de padres divorciados (interpretados por Eddie Marsan y Juliet Cowan) y nieta de de una abuela entrañable (Lesley Manville). El relato salta rápidamente a la creación de su primer álbum, Frank (2003) y los desencuentros con el círculo que la rodea en los albores de su carrera.

Llega el momento en que conoce a Blake Fielder-Civil, el pendenciero del que se enamora durante una noche en un bar londinense. El inicio es fogoso, pero la ruptura con él es lo que la inspira a crear su magistral segundo disco, Back to black (2006), y es junto a él que conoce las drogas duras que terminarían por destruir su vida.

Las primeras críticas coinciden en que el trabajo de Taylor-Johnson no toma demasiados riesgos, ni tampoco comete errores garrafales. “Back to black es, como su heroína, defectuosa y falible, pero frecuentemente muy conmovedora”, sintetizó The Hollywood Reporter. The Independent, por su parte, opinó que “tiene demasiado miedo a las preguntas difíciles”, y The Telegraph aseguró que es un “drama demasiado cauteloso”

En tanto, el trabajo de Marisa Abela ha generado consenso. Conocida por la serie Industry, ha sido elogiada por medios como Variety, que sostuvo que se asemeja “en cada aspecto, estado de ánimo, expresión y expresión musical”.

Foto: Courtesy of Dean Rogers/Focus Features

A juicio de la versión británica de Rolling Stone, brinda “una actuación magistral” y se encarga de interpretar “una versión simpática y vulnerable de Amy”. “Sobresale cuando está libre de ofrecer diálogos biográficos expositivos y simplemente ser Amy Winehouse”, argumentó Deadline.

The Guardian fue uno de los medios más entusiastas con la propuesta. “Es una película con la simplicidad, incluso la ingenuidad, del tributo de un fan”, planteó, junto con expresar que “la mejor película de Sam Taylor-Johnson hasta la fecha está más interesada en el romance y la creatividad que en los demonios o la culpa”. En ese sentido, reconoció que “es esencialmente un filme gentil e indulgente”.

Ese análisis apunta a uno de los aspectos que seguramente generará amplio debate: la manera en que perfila a Blake Fielder-Civil y al padre de la cantante. El segundo salió particularmente mal parado tras el documental Amy (2015), dirigido por Asif Kapadia.

“Los únicos villanos en esta narrativa son los paparazzi”, reclamó The Indepenent, que se refirió al personaje del papá como “el santo patrón de los padres optimistas”. También describió como “frustrante” el retrato del novio, a quien llamó “una mezcla de Heathcliff, Sid Vicious y Mary Poppins”.

Foto: Courtesy of Dean Rogers/Focus Features

“Mitch, interpretado por Eddie Marsan, es prácticamente exonerado y, en el peor de los casos, aparece como cariñosamente equivocado al no aceptar la rehabilitación antes”, aseguró The Telegraph.

Eso sí, ese medio agradeció que la historia omitiera los pasajes más oscuros de su biografía. “Nos ahorraron a nosotros (y a ella) ciertos momentos oscuros en este compasivo retrato, incluida su sobredosis de drogas en 2008 y la borrachera que la llevó a la muerte a los 27 años en 2011″, cerró.