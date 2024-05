Bebé Reno: a fondo en la mente del creador y protagonista de la serie del momento

“Por favor, no especulen sobre quiénes podrían ser las personas de la vida real. Ese no es el objetivo de nuestra serie”. 12 días después del estreno en Netflix de Bebé Reno, su primera producción como guionista principal y actor, el comediante escocés Richard Gadd ocupó su cuenta de Instagram para hacer un llamado a la calma, en respuesta a que los espectadores habían empezado a buscar la verdadera identidad de las personas que inspiraron la historia, impulsando acusaciones que no siempre fueron acertadas.

28 días después del lanzamiento de Bebé Reno, mientras el éxito de la ficción no decaía en el streaming, la mujer en que se habría basado Martha, el personaje que acosa ferozmente a la protagonista, decidió conceder una entrevista al canal de YouTube del presentador Piers Morgan a cambio de un pago que, convertido a pesos chilenos, serían menos de $300 mil.

Foto: Netflix

La mujer de 58 años –quien antes había concedido entrevistas a tabloides pidiendo que protegieran su identidad– refutó muchos de los hechos que se describen en la serie y aseguró que Gadd había arruinado su vida. Y volvió a amenazar con que emprendería acciones legales en contra del comediante y la plataforma que lo respaldó.

Dos noches antes, en Los Angeles (Estados Unidos), Gadd se reunió con parte del equipo de la ficción para participar en un evento organizado para atraer a los votantes de los Emmy. Una ruta que podría llevarlo a sumar varias candidaturas cuando se revelen las nominaciones, el próximo 17 de julio.

¿Cómo una serie que se estrenó en Netflix casi sin promoción llegó hasta aquí? ¿Por qué las repercusiones que ha generado en la vida real a ratos parecen tan turbulentas y extrañas como los hechos que se muiestran en la pantalla? Y sobre todo, ¿quién es Richard Gadd y cómo fue el camino que lo llevó a concebir una de las producciones más elogiadas y comentadas del último tiempo?

Gadd hoy tiene 35 años y su nombre está en la boca de todos. Probablemente, si lo quiere, pueda hacer otros proyectos con Netflix, una compañía que en general no deja escapar a los nuevos talentos que explotan en el streaming. Pero hace unos años era un joven comediante que intentaba abrirse paso en el circuito de Edimburgo. Se concentró en desarrollar lo que, según sus propias palabras, era una propuesta “anárquica”: shows donde se acompañaba de proyecciones y sonidos y hablaba sobre drogas, violencia sexual, enfermedades mentales y toda clase de situaciones brutales.

Waiting For Gaddot (2015).

En Cheese and crack whores (2013), el primer montaje multimedia que generó conversación alrededor de él, relató sus experiencias tras una ruptura amorosa. Un año después presentó Breaking Gadd (2014), que muchos percibieron como una continuación del anterior. Esta vez narraba qué le ocurrió después de golpearse en la cabeza y perder la memoria, una excusa para iniciar un viaje a través de perturbadores flashbacks mientras intenta encontrar a su familia.

The Guardian se mostró tibio ante esa propuesta y formuló un análisis que, según reconocería más tarde, le dolió. “Tres veces en la primera media hora, Gadd es acosado o amenazado de ser abusado sexualmente por hombres homosexuales depredadores, lo cual se presenta como hilarante”, planteó el periódico.

Con Waiting For Gaddot (2015) aceptó hacer algo ligeramente más comercial, pero de todas formas se mantuvo firme en su convicción de dar forma a espectáculos instalados fuera de las convenciones de la industria. Lo que vio el público fue una proyección de él superando obstáculos para llegar al lugar, mientras otros actores ocupaban el escenario. Parte de la broma es que recién en los últimos cinco minutos se asomaba en el escenario.

Hasta ese momento, el comediante se había transformado en una especie de imperdible para quienes gozan con la comedia más transgresora y distante de las grandes masas. Sería un frágil momento personal el que provocó un cambio sin retorno en su carrera.

“Solía ir a Edimburgo y ponerme pelucas tontas y hacer espectáculos con accesorios. Pero se volvió muy difícil. Ya no podía mantener mi vida separada de lo que había pasado. Se estaba volviendo cada vez más difícil interpretar al comediante frívolo cuando había pasado por este tipo de cosas. Así que, en realidad, no tuve más remedio que combinar los dos. Porque no creo que hubiera podido sobrevivir si lo hubiera reprimido y hubiera seguido lanzando estas frases ingeniosas y rutinas superficiales. Fue casi una elección de supervivencia”, explicó a The Independent en abril pasado.

Monkey see monkey do (2016).

El comediante había sufrido sido abusado sexualmente por un escritor mayor, una situación que tras conversarla con su entorno, se transformó en la inspiración de Monkey see monkey do (2016), un show que lo mostraba corriendo en una trotadora por cerca de una hora mientras lo perseguía un primate. Gadd estaba huyendo de sus demonios, hasta dejar al público helado con el relato de la agresión que sufrió.

El artista obtuvo el Premio de Comedia de Edimburgo (en el Edinburgh Festival Fringe), un galardón que recibió entre lágrimas. “Lo peor que me hizo esa experiencia (de abuso) fue quitarme la confianza. Quizás este premio me ayude a recuperarlo”, dijo en la ceremonia.

En ese momento Gadd ya había empezado a ser acosado por una mujer mayor que conoció en un bar de Camden, Londres. La misma que amenazó a su familia y le envió 41.071 correos electrónicos, 350 horas de mensajes de voz, 744 tweets, 46 mensajes de Facebook, 106 páginas de cartas, además de diversos objetos, incluido un peluche de reno.

Con esa situación encima –y tras Monkey see monkey do–, probablemente no encontró otra opción. Durante dos años y medio se sumergió en la creación de Baby Reindeer, el show en el que abordaría la historia con su acosadora y repasaría por primera vez cada episodio desconcertante y doloroso que vivió en ese tiempo. En algún momento pensó en que podía resolverlo con la ayuda de la comedia, pero pronto se dio cuenta de que esa alternativa no era viable.

“Simplemente no creo que fuera necesario burlarme de la historia. Si trato de hacer esto divertido todo el tiempo, entonces estoy agregando una capa de controversia a un show que ya es bastante controvertido. Podría haber sido duro, cruel y poco sincero”, detalló.

Baby Reindeer (2019).

Las idas y vueltas de su proceso creativo dieron como resultado la que sería su primera obra de teatro. De hecho, Baby Reindeer se presentó en la sección teatral del Edinburgh Festival Fringe. Los asistentes se encontraron con una propuesta que carecía de risas. Durante su monólogo los mensajes de su acosadora se proyectaban en las paredes y sus mensajes de voz se escuchaban por los parlantes, mientras Gadd era particularmente crítico por la manera en que afrontó la situación.

Ya en ese instante el comediante plasmaría las particularidades que han vuelto un suceso a su serie de televisión: el retrato matizado de su acosadora, llamada Martha en la ficción, a la que no describe como una figura espantosa (nada más alejado de Misery), y la dureza con la que analiza su propio comportamiento desde el momento que la conoció en el bar en el que trabajaba. “Habría sido un error pintarla como un monstruo, porque ella no se encuentra bien y el sistema le ha fallado”.

Tras recibir los elogios de la prensa local, llevó el show a Inglaterra y ganó un premio Olivier, lo que le dio una exposición que provocó que a la larga apareciera la oferta de Netflix, la plataforma que estuvo dispuesta a entregarle el control creativo para que adaptara su unipersonal. La firma anunció el proyecto durante los últimos días de 2020, como uno de varios anuncios de producciones británicas que intentarían seguir los pasos de títulos como The Crown y Sex education (serie en la que Gadd participó).

“Sigue la retorcida relación del guionista y actor Richard Gadd con su acosadora y el impacto que tiene en él cuando finalmente se ve obligado a enfrentar un profundo y oscuro trauma oscuro enterrado”, rezó la primera sinopsis, junto con destacar un elemento clave: “Basada en una cautivante historia real”.

Foto: Netflix

El trauma desde otra óptica

Entre 2019 y 2020, en el lapso de menos de un año, se encadenaron los estrenos de Inconcebible (Netflix) y I may destroy you (BBC/HBO). La primera seguía la investigación de dos policías en torno un caso de violación de una joven y la segunda se aproximaba a las vivencias de una escritora que sufre un abuso sexual durante una noche de fiesta en Londres. Ambas series lanzaron preguntas sobre el trauma, la culpa y un conjunto de particularidades asociadas a las agresiones sexuales.

Algunos de los momentos más fuertes de Bebé Reno conectan con esas dos producciones. El cuarto episodio de la ficción propone un viaje al pasado de Donny Dunn (Richard Gadd) y muestra cómo conoció a Darrien (Tom Goodman-Hill), un respetado escritor que ejerce como su mentor. La relación involucraba drogas duras y manipulación, hasta que un día fue víctima de una violación mientras estaba en su departamento.

Según el testimonio del realizador –y la serie, que en este caso es lo mismo–, la experiencia destruyó su identidad, le provocó inseguridades en torno a su masculinidad e influyó en la manera en que afrontó el acoso que más tarde sufrió a manos de Martha. Como ambas vivencias están estrechamente relacionadas se volvió inevitable que le dedicara un capítulo completo. De ese modo, la producción se instala en un espacio donde no hay demasiados proyectos similares: una serie que aborda el abuso desde la perspectiva masculina.

“La manera que tenemos de abordar estos temas desde la masculinidad es escasa y precaria porque se entiende como algo que no le puede pasar a un hombre que se precie de tal. Ahí es donde se puede entender lo frágil que es, a veces, el mundo interno de un hombre. La dificultad de asumir el haber sido víctima de abuso y acoso es algo que podría hablar muy mal de ti, sin embargo, la serie lo lleva casi al extremo llegando a momentos en los que, incluso, cuesta verla”, plantea el director teatral y guionista Víctor Carrasco.

Foto: Netflix

“Lo importante es que este tipo de historias se multipliquen y cumplan con el rol que tienen en un mundo donde la ficción no se atreve a llegar a lugares tan oscuros como lo hace esta serie. Bebe Reno demuestra que una historia contada en primera persona sobre una situación traumática puede llegar a tocar a muchos seres humanos en el mundo. Se necesita más ficción de este tipo”, agrega.

¿Será el propio Gadd el que pueda liderar esa progresión? ¿Le interesa? Esa es una de las dudas que deja Bebé Reno: si el guionista tiene interés en persistir en la industria audiovisual, si volverá a la comedia mediante una nueva encarnación o si decidirá mantenerse alejado del ojo público una vez que el éxito se apacigüe. Si este fue el último medio que encontró para exorcizar los demonios que marcaron sus 20, o algo más, es algo que el tiempo se ocupará de resolver.