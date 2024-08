Literatura infantil en Chile: un mundo vibrante y complejo

Papelucho, La Porota o Perico Trepa por Chile son algunos de los títulos representativos de la literatura infantil chilena, clásicos que forman parte de la cultura lectora del país. Sin embargo, aquellos textos datan del siglo XX. ¿Quiénes son los autores y autoras que han tomado la posta en este género? ¿A qué títulos y editoriales hay que poner atención en la actualidad?

El primer Festival Colibrí de Literatura Infantil y Juvenil Chilena, que se realiza desde el 8 al 11 de agosto en el Centro Cultural La Moneda, ofrece respuestas a esas preguntas. La instancia reúne a 60 editoriales nacionales y una programación que incluye talleres, cuentacuentos, conversatorios, espacios de reflexión y encuentros con ilustradores y escritores.

“Creamos un programa que pudiera atender a los intereses de los diferentes roles dentro del ecosistema del libro, con actividades que están encaminadas a los lectores que son niños, niñas y jóvenes”, explica a Culto Luz Reyes Quinteros, presidenta de la Organización Internacional para el Libro Infantil y Juvenil (IBBY) en Chile, que organiza el encuentro a raíz de su aniversario 60.

Del 6 al 9 de marzo de 2023, Chile participó en la 60° Feria Internacional del Libro Infantil de Bolonia. La edición de 2024 se realizó del 8 al 11 de abril.

Esta iniciativa responde al “florecimiento del trabajo de creadores y creadoras de literatura infantil”, comenta Reyes. Nombres como el de María José Ferrada, destacada con el Premio New Horizons de la Feria del Libro Infantil de Bolonia, aparecen naturalmente en todas las conversaciones sobre el panorama de la literatura infantil en Chile.

“Pone a los niños y niñas como protagonistas en sus relatos. María José Ferrada publica muchísimo y todo lo que publica es muy bueno. Tiene una sensibilidad singular”, profundiza Ángeles Quinteros, escritora chilena y máster en Literatura Infantil y Juvenil, en conversación con Culto.

María José Ferrada

A su vez, surge el nombre de la ilustradora Paloma Valdivia, quien fue candidata al Premio Hans Christian Andersen —conocido como el Nobel de los libros infantiles—e invitada de honor en la Feria Infantil de Bolonia 2024, la instancia más grande del género que reúne a editoriales de todo el mundo.

Paloma Valdivia

El vivo escenario

Constanza Mekis es presidenta de Fundación Palabra y directora de la Biblioteca Interactiva Latinoamericana Infantil Juvenil, BILIJ. Ambas instituciones se articulan para acercar la lectura a las niñas, niños y jóvenes desde el mundo latinoamericano. En dos años, la BILIJ ya acumula cerca de dos mil socios.

Ese interés se manifestó también en las dos ediciones del Festival Nido, otra instancia que reúne “la lectura, la música y el juego”. El encuentro se realizó por primera vez en 2023 y este año se proyecta para el 9 y 10 de noviembre. “Es como un Lollapalooza para niños, una fila de coches”, dice Constanza Mekis.

Biblioteca interactiva latinoamericana infantil y juvenil (BILIJ)

Así, la literatura infantil en Chile está activa. Claudio Aguilera, escritor de literatura infantil e investigador de ilustración, evalúa el panorama general de este rubro. “Hay una gran diversidad de editoriales, sobre todo pequeñas, medianas y grandes, que se están dedicando a la literatura infantil en Chile, cada vez más con mayores reconocimientos internacionales y la posibilidad de hacer traducciones y publicaciones fuera del país”.

Ahora bien, ¿cuáles son los temas que ocupan las páginas de los libros infantiles? Para Aguilera, existe un amplio abanico de tópicos. No obstante, Quinteros considera que el sector pasa por etapas: “Hace algunos años, el tema eran los pueblos originarios, después la inclusión, la diversidad… van pasando por modas que tiene relación con la demanda estatal de libros y eso condiciona un tanto la creación, quitándole, a mi parecer, calidad a los títulos que van saliendo”.

“Veo con preocupación la tendencia los libros sobre emociones. Te piden libros para esto o aquello, pero todos los libros son libros finalmente para las emociones. Lo importante, es que cuenten una buena historia literariamente, interesante y de calidad”, señala la escritora y editora Claudia Larraguibel.

Leer entre líneas e ilustración

En cuanto a formatos y recursos, la ilustración ha tomado protagonismo en los libros infantiles. “Creo que la ilustración está teniendo la ventaja, lo que me parece también interesante, porque vivimos en un mundo muy visual, cargado de imágenes”, señala Claudio Aguilera.

Para Quinteros, eso puede resultar en desmedro del texto. “Se descansa bastante en las ilustraciones y se deja un poco de lado el trabajo con el texto, porque creen que los niños, por estar en periodo de formación y adquisición de lenguaje, no tienen oído, o se usa un lenguaje sumamente básico”.

Ángeles Quinteros y Claudio Aguilera

Una iniciativa que aúna la ilustración, el texto y otros recursos audiovisuales es Fundación Entrelíneas que, a través de cuentos digitales, pretende acercar la lectura a las infancias. “Leer es mucho más que decodificar y comprender un texto. No solo leemos libros, también leemos rostros, paisajes, leemos el mundo”, afirma Verónica Vives, Jefa del Área Editorial de Fundación Entrelíneas, en diálogo con Culto.

“Bajo esta premisa, la Fundación ha desarrollado una colección de 22 cuentos digitales interactivos para el programa Viva Leer Copec, que son gratuitos e inclusivos. Los cuentos están disponibles en castellano e inglés y son narrados en voz alta e incluyen lengua de señas para ser accesibles para personas ciegas y sordas. Varios también están en formato de audiolibro, disponibles en Spotify como Cuentos para viajar”, explica Vives.

La maceta vacía es uno de los cuentos disponibles en Fundación Entrelíneas.

El factor económico

A pesar del positivo balance de los expertos, la industria editorial presenta desafíos a los que poner atención. “A nivel de subsistencia de las editoriales, que son las que más diversidad de títulos producen, está cada vez más difícil. Hay muchas editoriales que han bajado en la cantidad de títulos anuales, que han tenido que reprogramar sus calendarios editoriales por este tema económico. Hay mucha dependencia de los fondos, pero menos mal que existen. Sin embargo, que exista tal dependencia, te habla de un mercado no del todo sano, y en el que las transnacionales se comen los mesones de novedades”, reflexiona Quinteros.

La escritora Claudia Larraguibel—conocida también como Lola Larra—, es una de las fundadoras de Ekaré Sur, editorial que desde 2008 se dedica a la publicación de literatura ilustrada para las infancias. Desde su labor, ve cómo se redujo la inversión estatal en la compra de libros infantiles para alimentar bibliotecas públicas. “Desgraciadamente, esos presupuestos en el ministerio han bajado año a año. Lo hemos resentido no solo como editorial, sino también como gente interesada en la promoción de lectura. Los catálogos de esas bibliotecas tienen que renovarse”, reflexiona en Culto.

Los pequeños cristaleros y Perdido son novedades de la Editorial Ekaré Sur, las que serán presentadas en el Festival Colibrí.

Desde Editorial Amanuta, activa desde 2002, y ganadora del Premio BOP (Best Publishing House Of The Year) para la zona de Sudamérica y el Caribe, por la Feria del Libro Infantil de Bolonia en 2023, concuerdan con ese punto. “Es urgente también que por parte del Estado se recuperen los niveles de compra que teníamos hace algunos años. Es la forma de que los libros infantiles lleguen a todos los niños de Chile, y que el nivel lector mejore a nivel país. El libro y la lectura deberían ser prioridad para todos los gobiernos”, destaca Ana María Pavez, socia fundadora de la editorial.

Proyecciones

Las voces especialistas apuntan a la internalización como un factor clave para el fortalecimiento del sector. “Chile es un mercado muy pequeño, pero muchas de las editoriales independientes estamos saliendo fuera, estamos abriendo mercados y de la mano de ilustradores y autores que han abierto camino”, explica Claudia Larraguibel.

“Es necesario fortalecer la venta de derechos, las traducciones y la asistencia a ferias, tanto europeas, latinoamericanas y asiáticas”, añade Ángeles Quinteros.

Otra de las tareas es mejorar la formación de mediadores, a través de cursos, talleres o estudios superiores. “Es cómo entrenamos a toda la red que está alrededor de este niño y joven, mediante una mediación atenta, con tacto, con respeto y siempre con la mejor calidad de libro”, explica Constanza Mekis.

Claudia Larraguibel

En ese sentido, Fundación Palabra y Fundación Entrelíneas poseen diversos programas de formación. “Es urgente formar a mediadores de la lectura que aprecien las artes, la literatura, la estética, que se emocionen y transmitan el goce por la lectura de una manera amorosa y placentera”, señala Verónica Vives.

Asimismo, el área carece de una crítica especializada constante, señala Claudio Aguilera, quien destaca la importancia de “debatir y reflexionar sobre los libros, y que no sea el mercado solamente quien lo impulse”. Al respecto, Ángeles Quinteros precisa la relevancia que tiene tomar en cuenta la voz de los niños en la crítica.

Para Claudio Aguilera, mejorar las condiciones del circuito de la literatura infantil es un “trabajo de todos”. “El Estado ha hecho un gran esfuerzo a través del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Es un trabajo en conjunto que se está haciendo y se debe hacer con más fuerza”, concluye.