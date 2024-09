De la película perdida de McCartney a la saga de Sam Mendes: el revival de The Beatles en la pantalla

Se separaron en 1970, pero la estela de The Beatles en la música popular sigue presente. Acaso como un guiño a la época en que estaban activos y trataban de mantenerse al día, los proyectos audiovisuales en torno a su figura y su historia han continuado con los años, pero desde el nuevo milenio, y en particular en la era del streaming se han sucedido con varios estrenos.

“El interés en torno a The Beatles se ha generado por una cuestión estilística -dice a Culto, Mario León, musicólogo y académico de la UNAM en Canadá-. Evidentemente hay un motor económico, pero también confluye un tema reputacional, que en el caso de The Beatles, a pesar de ser el producto artístico más explotado de la música occidental, se da por una búsqueda de aristas diferentes. Pero también da la impresión que la actual conformación del directorio de Apple, con la sustitución de Yoko Ono, que está muy enferma, por su hijo Sean, ha favorecido una renovación de la mirada de The Beatles hacia el negocio de la música”.

Para León, la clave fue The Beatles Anthology, de 1995, que tuvo presencia en formato disco, libro y programa de televisión. “Fue determinante en torno a la modernización, de la mirada de la empresa Apple con este producto de los Beatles al mercado. El proyecto Anhtology, sumado a los discos en vivo de la BBC, resultaron fundamentales para que Apple terminaran de darse cuenta de que el grupo, estando desaparecido y con integrantes fallecidos, todavía se le podía seguir escarbando material”.

Desde entonces, se han sucedido varias producciones audiovisuales. Lo más próximo es el estreno de One Hand Clapping, la película perdida de Paul McCartney y Wings original de 1974, que llega a los cines chilenos este 26 de septiembre, a pocos días del regreso al país del exBeatle, el 11 de octubre en el Estadio Monumental.

Paul McCartney & Wings en 1974

Se trata de un filme rodado en Abbey Road, que registra una sesión en vivo de la formación de Wings que Mccartney había logrado armar para mediados de 1974. Allí interpretaron varios temas del exitoso Band on the Run (1973) e incluso, Paul se dio maña para tocar algunos viejos temas de sus días con los Fab Four. En principio era solo un registro que permitía a “Macca” ver el desempeño de su banda en vivo, pero con los años de volvió una película de culto. Llega por primera vez a las salas, restaurada en 4k, con el audio remezclado en audio Dolby Atmos envolvente, por Steve Orchard y Giles Martin.

“Tras el estreno de Get Back y la reedición de Let it be, McCartney, se ha visto favorecido, ha sido reconocido como un líder creativo y estratégico de la banda, desde la evidencia. Ahora bien, desde su posición, en que lidera el directorio de Apple junto con Ringo, Olivia, la viuda de Harrison y Sean Lennon, puede verse más estimulado a develar material de su era solista de los años 70′, a pesar de que fue muy denostado por la crítica en la época, liderada por la revista Rolling Stone. Ahora puede ser vista de manera más favorable”, dice Mario León.

A este se le sumarán otros proyectos venideros; allí figura Midas Man, una película biográfica que se concentra en la vida del mánager de los Fab, Brian Epstein. Esta recorre sus primeros años, su rol como impulsor de las carreras de artistas como Cilla Black y bandas como Gerry & The Pacemakers, hasta su trágica muerte en 1967. En el elenco, figuran el actor inglés Jacob Fortune-Lloyd (Bodies, See How They Run) en el rol de Epstein, además de Emily Watson, como la madre del empresario, Jonas Lees como John Lennon, Blake Richarson como Paul McCartney, entre otros. Esta película tuvo su estreno en el 32º Festival de Cine Judío de Toronto el pasado 30 de mayo de 2024 y según medios internacionales, llega a la plataforma Prime Video el 30 de octubre.

Hasta ahora, el más ambicioso de los próximos proyectos audiovisuales sobre The Beatles, es la saga cinematográfica que planea el director Sam Mendes (1917, Belleza Americana). Se trata de contar la historia del grupo a partir de cuatro películas que toman el punto de vista de cada uno de sus integrantes. Una idea que será financiada y producida por Sony Pictures Entertainment y del que ya se especula con un posible elenco protagónico, el que de ser el real, tendría nombres atractivos: Harry Dickinson, como John Lennon; Paul Mescal, como Paul McCartney; Barry Keoghan, como Ringo Starr; Charlie Rowe, como George Harrison.

No se sabe mucho más respecto a las tramas, el rodaje o el estreno, solo se ha señalado de manera informal que se estrenarán en 2027.

Estos proyectos se han sumado a la oleada de producciones más recientes sobre los de Liverpool. Allí está Get Back (2021), el extenso documental en tres de partes de Peter Jackson, concentrado sobre los días del especial del mismo nombre trabajado en enero de 1969. A este se le sumó, en mayo pasado, el reestreno de la película Let it Be, original de 1970 y dirigida por Michael Lindsay-Hogg, que no estaba disponible en buena calidad desde hace décadas. Esta es una versión restaurada a partir del negativo original de 16mm, un proceso que también incluyó la remasterización del sonido de la película utilizando la misma tecnología de desmezcla MAL que se empleó en Get Back. Ambas producciones están disponibles en la plataforma Disney+.

También hay otras producciones que han llegado a la pantalla desde hace algunos años. Allí están In his Life: the John Lennon Story (2000), que recorre los años juveniles de Lennon, hasta los primeros días de The Beatles. No está disponible en plataformas hasta ahora. Una película en tono similar es Nowhere Boy (2009), que retrata la adolescencia del músico y el vínculo con su madre, Julia. Esta se puede ver en la plataforma ViX.

Asimismo, está el documental de Martin Scorsese Living in the Material World (2011), concentrado en la figura de George Harrison, que pasó por la plataforma Mubi, pero hoy es parte del catálogo de Prime Video. Y ya en el plano ficción, está la película Yesterday (2019) de Danny Boyle, la que imagina un mundo en que nadie recuerda la música de los Beatles, salvo un compositor frustrado. Esta se puede adquirir en las plataformas Google Play, Apple TV y Prime Video.

Nuevos boletos para ver a Paul McCartney en Chile

Por otro lado, durante estos días se han liberado nuevos boletos para el show de “Macca” el 11 de octubre próximo al Estadio Monumental, cita que hasta hace un tiempo se encontraba prácticamente agotada. A través de la página de Ticketmaster, se pueden encontrar disponibles localidades en las ubicaciones de Océano y Rapa Nui.

El artista aterrizará en el país luego de sus espectáculos del 1 de octubre en el Estadio Centenario, de Montevideo; y del 5 y 6 del mismo mes en el Estadio River Plate, de Buenos Aires.