Cómo Gabriela Mistral cambió el destino de María Carolina Geel, la escritora protagonista del nuevo filme de Maite Alberdi

Era 14 de abril de 1955. La escritora María Carolina Geel entraba al Hotel Crillón y disparaba contra su amante, Roberto Pumarino, causándole la muerte. El hecho conmocionó a la opinión pública. La autora de textos como El mundo dormido de Yenia (1946) y Extraño estío (1947) se convirtió en el escándalo de la clase alta y los círculos literarios.

Hoy, el crimen ocurrido en Agustinas 1001, en el centro de Santiago, sigue despertando interés y curiosidad gracias la nueva película de Maite Alberdi, El lugar de la otra. La primera obra de ficción de la realizadora, protagonizada por Francisca Lewin y Elisa Zulueta, toma este evento como punto de partida para mostrar el rol de la mujer a mediados del siglo XX.

Ahora bien, la historia de María Carolina Geel pudo ser muy diferente si no hubiera sido por la intervención de otra gran escritora, que desde Estados Unidos siguió el caso de su compatriota.

El Lugar De La Otra/Netflix ©2024

Las cartas tras el indulto

Gabriela Mistral había ganado el premio Nobel hace una década, estaba afincada en Estados Unidos y su voz se erigía como una de las más importantes en los círculos literarios y políticos en América y el mundo. La última vez que había visitado Chile fue en 1954, invitada por el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. Si bien las relaciones con el mandatario eran un tanto ásperas —le había llamado “militarote” en sus inicios—, él fue quien logró traer a la Nobel de regreso a tierras nacionales tras años de ausencia.

Esa relación, un tanto contradictoria, dio paso a una petición que solo Mistral podía realizar con éxito. Desde Nueva York, la poeta no quedó indiferente al encarcelamiento de María Carolina Geel, quien se hallaba cumpliendo una condena de tres años en la Cárcel de Mujeres.

Con fecha el 13 de agosto de 1956, escribió: “Respetuosamente suplicamos a V.E. indulto cabal para María Carolina Geel que deseamos las mujeres hispanoamericanas. Será esta, una gracia inolvidable para todas nosotras”, se lee en la misiva disponible en la Biblioteca Nacional Digital.

Gabriela Mistral Archivo Histórico / Cedoc Copesa.

“Dígnese Usia oír este pedido que hacemos llenas de esperanza, y mande a vuestras servidoras las cuales aguardan con ansiedad vuestra respuesta que siempre fue noble y justiciera en casos como el presente”, agrega la carta, que fue dada a conocer públicamente.

La respuesta no demoró en llegar. Solo 15 días después, el mandatario dio acuso recibo a la petición de la escritora. “Respetada Gabriela: He vacilado un instante en la forma cómo dirigirme a mi ilustre compatriota. Pero sus admirados libros crean una familiaridad que permite el trato tan directo. Sepa mi estimada amiga, que en el instante en que usted formula una petición, esta es un hecho atendido y resuelto”.

“Considere, pues, desde ya indultada a María Carolina Geel. Con la cordialidad y admiración de siempre le saluda su amigo y Presidente, para quien ha sido gratísimo el poder aceptar esta petición tan humana y emotiva”, cierra el texto.

María Carolina Geel

Dicho y hecho. María Carolina Geel obtuvo el indulto presidencial. Durante su tiempo en prisión escribió Cárcel de mujeres (2007), una de sus más ilustres obras y, por supuesto, se tomó tiempo de agradecer a Mistral en una carta escrita a mano. “Por Alone he sabido que ha escrito usted una admirable carta al Presidente pidiéndole mi indulto (…) La mezcla inevitable de una gratitud vibrante con el batimiento de quien no sabe nada de nada”, dice el texto del 28 de agosto de 1956.

María Carolina Geel salió de la cárcel y continuó su labor como crítica, “desde un territorio más neutral y conservador”, según Memoria Chilena. Falleció en enero de 1996.