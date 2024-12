George Harris se disculpa por sus polémicos dichos sobre Allende: “Entiendo que hay un dolor y que ese dolor no lo conozco”

George Harris, el comediante venezolano confirmado como uno de los números de humor del Festival de Viña, habló por primera vez con un medio chileno sobre la polémica que ha levantado su presencia en el máximo evento del espectáculo criollo.

En charla con el estelar Only Fama, de Mega, el canal que televisará el evento, Harris abordó varios puntos. Primero, definió su humor como “costumbrista”. “Yo hablo de cosas cotidianas, cosas nuestras, cosas latinoamericanas (...) lo que nos identifica y nos hace diferentes respecto al mundo entero”.

Reveló que le comunicaron la posibilidad de ser invitado a Viña, tras un llamado de “una productora aliada” que lo llevó este año al Movistar Arena con un show sold out (es decir, Bizarro). Dice que aceptó de inmediato, sin ni siquiera leer el correo en que estaban todas las condiciones. “A mí lo que me importa es estar en el festival. Yo me crié con el Festival, nosotros veíamos en Venezuela el Festival en la televisión sabíamos del triunfo del Puma (Rodríguez)”.

Harris además agregó un detalle. “Los comediantes no tenemos esas plataformas de premios, nuestra forma de premiarnos es estar en escenarios importantes”.

Las disculpas de George Harris

Por supuesto, se le preguntó al venezolano cómo ha vivido la polémica con sus antiguas rutinas. “Encontraron un tuit donde hablé del presidente Allende y una rutina donde yo hablé del recién elegido presidente Boric (...) uno como humorista en donde tú te paras todas las semanas ante un público en Miami, donde hablas de Donald Trump, pero también hallas de Biden, también hablas del presidente de España, de Lula da Silva, y también lo que me toca a mí”.

Y continuó. “Puedo haber hablado de Cristina Kirchner y de dice cosas que a lo mjhoer más adelntae puedo decir que no debería haber dicho porque ni yo viví allende ni yo estuve allí, ni yo voté por Boric, ni yo soy chileno, y a veces uno tiene que hacer el mea culpa y decir que el humor tiene que tener sus visos de risa y sus momento de silencio”.

Harris abordó el polémico tuit sobre el expresidente Salvador Allende, en que escribió: “Y por ahí hay un montón de gente que aún lloran por Allende. ¡Que pobreza de mente tan arrecha!”.

Al respecto, el comediante explicó: “Eso es algo que yo escribí hace muchísimo tiempo. Obviamente uno olvida que uno escribió esa una red social, y bueno, llego el momento que lo sacaron llegaron hasta el punto desde hace 3 años y lo sacaron”.

Cuando le preguntaron si se arrepentía de haber escrito ese tuit, el oriundo de Caracas, señaló: “Me arrepiento porque como dije al principio, yo no viví Allende, yo recuerdo los chilenos que migraron a Venezuela, yo crecí en una zona de Caracas que era bastante céntrica donde habían muchísimos extranjeros. Yo recuerdo eso y entiendo que hay un dolor respecto a la historia y que ese dolor no lo conozco, y ahí es donde yo incurrí en el error”.

“Quiero pedirle disculpas al pueblo chileno porque nosotros los venezolanos tenemos trauma -siguió Harris- Cuando a nosotros nos dicen la palabra “izquierda” nosotros queremos correr, correr, correr y pasar la frontera. Y cruzar, e irnos y huir. No hablamos quizás desde entender que hay que respetar otras izquierdas, que no todas las izquierdas son iguales”.

Como informó Culto, Harris ha recibido incluso amenazas en sus redes sociales, lo que conversó en una reunión que tuvo con gente de la organización del Festival. El comediante lo confirmó. “Sí, he recibido por redes sociales algunos comentarios muy negativos, obviamente en un momento dado me asustó. Lo hablé con los organizadores del Festival, hablamos del contexto de lo que pasó en mis redes sociales. Me dijeron ‘vamos pa adelante, seguimos con nuestro proyecto, la presentación sigue en pie’”.

“Yo no quiero dejar pasar esta oportunidad en mi carrera -siguió Harris-. Yo he llenado ligares increíbles en mi vida, he estado en estadios, en plazas de toros. Pero para mí yo me crié con este lugar. Mi show no habla de política, la gente logra recordarse de cosas ínfimas que tenemos en nuestra historia y en nuestra niñez. Yo estoy seguro que la gente se va a divertir”.

Harris también se refirió a la tradición chilena de publicar recetas de cocina en las redes sociales de algún famoso que se cruzó con el país. “Me pareció muy divertido, y eso algo que voy a meter en la rutina, porque el fogón forma parte de la cultura chilena”.

George Harris se presentará en la noche inaugural del Festival de Viña 2025, el 23 de febrero, ocasión en que los números musicales serán Marc Anthony y Bacilos.