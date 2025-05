Pink Elephant, el amargo y personal regreso de Arcade Fire en su momento más duro

“Abre tu corazón o muere intentándolo”, sentencia el título de la misteriosa pista instrumental que abre Pink Elephant, el séptimo álbum de los canadienses Arcade Fire. Un corte misterioso, que se sostiene sobre una nota pedal sobre la que se van desarrollando otras ideas sonoras, generando así una atmósfera que invita a la escucha. Más menos adelanta el tono del trabajo de diez canciones ya disponible en las plataformas digitales.

El regreso de Arcade Fire, un proyecto tan luminoso como peculiar en la era del ascenso de la música indie de comienzos del siglo XXI, está marcado por un momento complejo. Es el primer lanzamiento desde que se revelaran acusaciones de abuso contra el líder y cantante, Win Butler, por parte de varias mujeres. Este se defendió señalando que se trató de encuentros consensuados y se escudó en que los hechos ocurrieron durante un período oscuro de su vida. Como sea, el suceso pareció golpear duro a una banda que tiene en su eje al matrimonio de Butler y la multinstrumentista Régine Chassagne, cuya habitual sensación de optimismo ha parecido difuminarse.

Arcade Fire

Pero a la fanaticada, al parecer, no le importó demasiado el asunto. Arcade Fire no perdió el empuje de su siempre atractivo show en vivo. El grupo agotó las entradas para sus dos recientes shows en el teatro Olympia de Montreal y se espera su aparición este 10 de mayo en el afamado programa Saturday Night Live. La vida sigue, la música suena, los fans compran tickets. Nada pareció cambiar de manera decisiva.

El título del disco, se refiere al hecho de que al intentar reprimir un pensamiento se hace imposible de evitar, es decir, una manera sutil de aceptar que es difícil acercarse a este disco sin rememorar lo ocurrido con las denuncias. En la atmosférica canción del mismo nombre, Butler da algunas señales. “Deja de pensar en mí un rato/En el lugar más oscuro te vi sonreír/Y la forma en que todo cambió me dan ganas de llorar”, canta.

Grabado en el estudio Good News, que Butler y Chassagne mantienen en Nueva Orleans, tiene en la producción musical al mago del sonido ambiental, Daniel Lanois, el socio de Brian Eno en su trabajo junto a U2 (figura en los créditos de discos como The Unforgettable Fire, The Joshua Tree, y otros). Y parte de esa aproximación se escucha en algunos de los cortes, como Year of Snake, un tema relajado y contemplativo que se marcó como el primer adelanto del disco. Ahí hay una línea que muchos están leyendo como una declaración de Butler. “Recogí una nueva cicatriz/Intenté ser bueno/Pero soy un chico de verdad/Y mi corazón está lleno de amor”.

Arcade Fire en Lollapalooza 2024 Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera PEDRO RODRIGUEZ

Otro de los temas claves del disco es Circle of Trust, el mismo nombre que le dieron a una aplicación en la que comparten contenido exclusivo para sus fans. Se trata de una composición de bajo sintetizado y ritmo de pista, que ofrece una sufrida letra en torno al amor. “Escribiría tu nombre en fuego en el cielo por tu amor/Robaría, mataría, mentiría por tu amor”, cantan.

Pese al éxito que han tenido sus presentaciones en vivo, lo cierto es que el álbum no ha gozado de una previa demasiado activa. El sencillo Year of Snake no generó mayor debate en las redes, como sí sucedió con sus discos anteriores Everything Now (2017) o incluso el pandémico We (2022), y menos respecto al arrojado Reflektor (2013), su último gran disco. De hecho, sorprende que medios de prestigio como The Guardian o NME, habitualmente al día con las novedades musicales, no le dieran cobertura alguna al lanzamiento.

Hasta ahora, la crítica ha despachado impresiones mixtas sobre el disco. En su reseña para Rolling Stone, el crítico Will Dukes le da tres estrellas de cinco posibles. “El álbum en sí ofrece armonías pintorescas y ritmos potentes, al estilo de We, que se superponen al ritmo autoritario de Reflektor de 2013. Si bien las 10 canciones de Pink Elephant no se acercan al rango magistral de Reflektor, a menudo resulta dulce, seductor y directo: un manifiesto catártico en miniatura”.

Por su lado, el Montreal Gazette publicó una lectura sobre el álbum, más en línea con el contexto en que se situó. “Si bien Pink Elephant no aborda directamente las acusaciones y sus consecuencias, ofrece destellos de la reacción de Butler y Chassagne y su decisión de perseverar ante ellas. Acampados en Nueva York, este es su álbum ‘nosotros contra el mundo’, en el que se lamen las heridas, encontrando consuelo el uno en el otro y en la música”.

Mientras, The Telegraph calibró el alcance del álbum y también lo situó en su contexto. Era algo inevitable. “Pink Elephant no tiene la misma arrogancia que álbumes anteriores. Es casi demasiado personal, como escuchar a un predicador implorando el perdón de su rebaño. Sin embargo, la potencia absoluta de Arcade Fire en pleno apogeo debería ser suficiente para restaurar la fe de cualquier pecador en el rock and roll”.

Para Arcade Fire, se trata de un regreso discográfico amargo. No es un mal disco, pero ofrece un repertorio disparejo, muy personal y a ratos falto de la chispa y frescura que precisamente, hicieron del proyecto una novedad muy celebrada en sus comienzos. Tal parece que Butler y Chassagne aún no logran sacudirse completamente de la tensión. Solo la pueden hacer canción.

Escucha Pink Elephant a continuación