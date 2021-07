Cómo se reinventan los alcaldes que se fueron: algunos se privatizaron, otros buscan emprender o escribir un libro

Perdieron en las megaelecciones del 15 y 16 de mayo o bien no pudieron repostular por la ley que fijó un límite a la reelección de autoridades. Tras el cambio de mando de las municipalidades, decenas de exalcaldes se han tenido que reinventar. Algunos han visto con buenos ojos la opción de privatizarse, mientras que otros aseguran que lo suyo es el servicio público y pelearán por mantener un espacio ahí. Escribir un libro o dedicarse al cuidado de plantas también están entre las opciones de algunos exediles que dejaron el manejo de sus municipios.

Alessandri se integra a estudio de abogados

Luego de haber sufrido una estrecha derrota frente a Irací Hassler (PC) en Santiago, Felipe Alessandri (RN) fue sondeado por el gobierno para integrarse al gabinete del Presidente Sebastián Piñera. Su nombre también sonó para encabezar RN, pero nada de eso prosperó. La decisión del exjefe comunal fue privatizarse. Así, tras las megaelecciones arribó como socio al estudio de abogados “Ossa & Alessandri Abogados”, el cual integra el hermano del ministro Segpres, Francisco Ossa. Allí asesorará a empresas en temas tributarios, civiles e inmobiliarios.

En el entorno de Alessandri reconocen que ha tenido más ofertas que le han interesado y que está evaluando. Una de ellas es convertirse en panelista del programa “Municipios por Chile”, de Radio Agricultura, al que podría integrarse después de las elecciones primarias del 18 de julio.

Al exalcalde de Santiago también le ofrecieron una cátedra en una universidad que por ahora su entorno prefiere mantener bajo reserva y lo invitaron a participar en el directorio de dos empresas privadas. Allí cuentan que se le valoró por tener el perfil técnico y, además, político. “Hay vida fuera de lo público, no es con la misma pasión ni con la misma adrenalina, pero uno puede aportar siempre al desarrollo del país desde distintas fronteras”, cuenta.

Alessandri dice que si bien está aprovechando el tiempo libre -sale a trotar todas las mañanas-, también espera no abandonar lo político, por lo que apostará por integrar la comisión política de RN, mientras mantiene vida partidaria apoyando al candidato presidencial Mario Desbordes en su comando.

Barriga se toma un break

Tras la dura derrota que sufrió frente a Tomás Vodanovic (RD) en Maipú, Cathy Barriga ha mantenido silencio sobre sus planes y ha defendido públicamente su gestión tras los cuestionamientos de su sucesor.

“Me han preguntado y ofrecido muchas cosas, pero necesito primero unos días para sanar esa pena del alma”, dijo hace unos días en una sesión de fotos de la revista Sarah. Al ser consultada si quería seguir en política, respondió: “No lo sé (...) es necesario darse un tiempo para uno mismo. Durante los últimos cinco años viví más en el municipio que en la casa, y mis tres hijos y mi familia hoy tienen toda mi atención”.

Cercanos a la exalcaldesa dicen que ella no se proyecta a largo plazo y que evaluará más adelante qué camino seguir. Desde su entorno hay algunos que creen que podría desarrollar su faceta como influencer -tiene 866 mil seguidores en Instagram-, ya que a eso se suma, además, su experiencia en el mundo de la televisión.

Torrealba abrirá oficina

El RN Raúl Torrealba no pudo repostular a Vitacura, comuna que dirigió desde 1996. Dijo en el diario La Segunda que espera instalar una oficina y que “no me quedaré molestando en mi casa”. Y si bien está reflexionando sobre si volver o no al área empresarial, dijo que “a mi edad ya no estoy para dirigir proyectos. Lo mío será ser parte de un equipo”, sin especificar en qué tipo de rubro.

El “Tronco”, como le conocen sus cercanos, estuvo de viaje en el sur -en el lago Colico- con su esposa para descansar, y quienes han podido conversar con él aseguran que todavía está viendo qué decisión tomar, mientras que otros recalcan que lo suyo será volver a los temas privados.

De hecho, quienes lo conocen dicen que pese a sus 72 años le gusta trabajar y se aburre si no hace nada. En las últimas semanas el exedil ha privilegiado su tiempo libre. Se ha reunido con sus excompañeros del Saint George’s y también con un grupo de exdirigentes del Club Deportivo Universidad Católica.

Zarhi se radica en Vitacura

No pudo ser candidato a las elecciones en Ñuñoa, pues su partido no le dio el apoyo. Hoy, el exalcalde Andrés Zarhi (ind. RN) dice que le gustaría seguir en el servicio público. Por ahora volvió a su cargo como jefe de la oficina de atención al vecino en la Municipalidad de Vitacura.

El exalcalde estuvo en Talca visitando a sus nietos -tenía 53 días de vacaciones pendientes en la municipalidad- y tiene una conversación pendiente con la alcaldesa electa, Camila Merino (Evópoli), quien deberá ver si lo ratifica en el cargo o no.

Zarhi también tiene un plan B. Está en conversaciones con el exfutbolista Carlos Caszely para desarrollar stand ups que aborden las experiencias de vida del exseleccionado. La idea es que el exalcalde lo ayude a organizar esas charlas.

Cercanos a Zarhi aseguran que la UDI, RN y Evópoli le han ofrecido militar en sus filas, pero que la victoria de Francisco Chahuán en RN lo estaría convenciendo de volver a la tienda de Antonio Varas.

Reginato concentrada en el concejo

La histórica alcaldesa de Viña del Mar Virginia Reginato (UDI) no pudo repostular al cargo y tuvo que conformarse con ser candidata al concejo, resultando electa con la primera mayoría: el 57,3% de los votos y 7.093 sufragios. Quienes la conocen dicen que solamente se dedicará a esa labor y que está bajando la intensidad del trabajo (tiene 81 años).

Pero Reginato continúa participando de actividades políticas. Hace unas semanas, por ejemplo, recibió en el frontis del Muelle Vergara, en la Ciudad Jardín, al candidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín. Ambos se sacaron fotos, acompañados del diputado gremialista y presidente regional del partido, Osvaldo Urrutia. También asistieron dirigentes e integrantes del comando local, para analizar y conversar sobre sus próximos desafíos en la Región de Valparaíso.

Desde esa vereda, la concejala podrá defender lo que fueron sus más de 16 años de gestión, luego de que la comuna le fuera arrebatada por el Frente Amplio, a través de la alcaldesa Macarena Ripamonti (RD). “Me voy muy tranquila” y “estaré disponible para cualquier duda”, ha dicho.

“Voy a hacer muchas cosas que no hice durante todo este tiempo (...), voy a tener más libertad y estar más con la gente”, dice la exalcaldesa a este medio. Añade que en su tiempo libre se ha dedicado al tejido y a confeccionar ajuares para bebés.

Carrasco venderá cactus

“Estoy inmensamente feliz. Mejor no podía estar. Duermo tranquilo. Mi colon está mucho más estable”, dice el socialista Johnny Carrasco para resumir cómo se siente tras abandonar el municipio de Pudahuel, que lideró desde el 2000. Impedido de repostular al cargo, hoy el exalcalde de 69 años dice que se encargará de descansar dos meses y después retomará trabajos de menor carga.

Ya activó su jubilación que se le pagará en julio y que usará este tiempo para ordenarse y tranquilizarse. Durante estos días se ha dedicado a los cactus -su gran pasión- y está instalando un vivero en su casa. Su plan es abrir un local de venta de esas plantas en El Quisco. Dice que tras terminar su periodo en Pudahuel también se ha dedicado a la poesía.

Carrasco planea, además, instalar una oficina de asesoría en temas municipales y de coaching para la formación integral para los trabajadores. Para eso está en busca de un socio. “La política no la voy a abandonar nunca. Lo político sí”, dice.

Melo evalúa un libro

Otro impedido de repostular fue Sadi Melo (PS), quien lideró El Bosque desde 1992. A sus 66 años, decidió que estos días los pasará para compartir tiempo en su casa con su esposa, pero que tiene interés de volver a lo público y a aportar en discusiones en temas medioambientales, de cambio climático y también “en el tema constituyente del nuevo rol de los gobiernos locales y descentralización”, según cuenta su hijo, el exdiputado Daniel Melo.

Y si bien todavía no ha resuelto si se dedicará a las asesorías, lo cierto es que quiere aportar desde la opinión pública y se ha puesto en contacto con alcaldes de Pedro Aguirre Cerda, El Bosque, San Bernardo y de regiones para poner a disposición sus experiencias. También, dicen en su entorno, espera poder aportar desde el Instituto Igualdad, ligado al PS.

Melo también evalúa escribir un libro junto a Johnny Carrasco (PS) en el que abordarían sus experiencias como alcaldes socialistas.