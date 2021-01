“Me niego a ser parte de la política sucia”: Andrés Zarhi renuncia a RN luego de que el partido no lo inscribiera para la reelección como alcalde por Ñuñoa

La inscripción de candidaturas para las elecciones de abril de 2021 sigue generando repercusiones al interior de Renovación Nacional.

La tienda liderada por el senador, Rafael Prohens vive una crisis tras la inscripción a último minuto de Teresa Marinovic para la elección de convencionales, que generó molestia entre los militantes del partido y críticas a su gestión.

A esto, se suman otras decisiones que la colectividad ha tomado y que han molestado a diversos dirigentes, quienes, por ejemplo, han acusado que se bajaron ciertas candidaturas para bajar otras sin acuerdo de las bases.

Y dentro de este escenario hoy se dio a conocer una nueva decisión que viene a revolver aún más las aguas al interior del partido, ya que el alcalde de Ñuñoa durante seis años, Andrés Zarhi, comunicó su renuncia a RN luego de que el partido no lo inscribiera para la relección.

Hace justamente una semana se conoció que la tienda no le brindaría su apoyo al actual jefe comunal para ir a la reelección y que optarían por el concejal Guido Benavides.

Decisión que generó la molestia de Zarhi quien hoy, 14 de enero, ingresó al Servel una solicitud de renuncia a su partido.

“Este (la inscripción de candidatos) pudo haber sido un acontecimiento cívico ejemplar, a no mediar por la acción espuria que me despojó de la postulación legítima y bien ganada a un nuevo periodo, cosa que ofende gravemente a la dignidad de los electores y vecinos de la comuna”, comienza diciendo Zahri en la misiva que envió a Prohens para comunicar su decisión de dejar RN.

Agregó que “me niego a ser parte de la política sucia, de la traición y del poder por el poder y sus privilegios. Por esta razón es que mediante esta carta le informo que he tomado la decisión de renunciar a mi larga militancia. Lo hago con dolor por ver a mi partido siendo capturado por quienes poseen una ambición desatada donde todo parece valer”.

Zarhi también cuestionó algunas críticas que se le han hecho, como que supuestamente “no soy político o no hago ‘vida de partido’; inaceptable argumento si usted y yo entendemos que la mejor vida de partido no es ser parte de un ‘club de amigos’ que desconoce el Chile real, sino servir a nuestros vecinos con las banderas de nuestras ideas y honrando así los principios de nuestra colectividad”.

“Se me ha dicho también que no contraté en la municipalidad suficientes militantes, otro inaceptable argumento pues en RN aprendí que la política de servicio a los vecinos no es la repartija de un botín de empleos y poder”, agregó.

Críticas a la carta del partido por Ñuñoa

Si bien no lo nombra directamente, el saliente alcalde Zarhi criticó la decisión de RN de respaldar al concejal Benavides para buscar liderar la comuna.

El jefe comunal acusó, además, que la tienda desconoció el trabajó que ha realizado durante los últimos años con los vecinos y su lealtad con el partido. “Y en contra de toda razón (RN) inscribió a una opción de minoría, tal como lo demuestran los resultados de la encuesta que la directiva que usted preside encargó realizar para que según sus resultados definir mi postulación para un nuevo periodo, iniciativa que acepté de buena fe”, dijo.

“Esa encuesta le asigna a este alcalde un 90% de conocimiento, en contra del 14% que marcó el candidato finalmente inscrito; una intención de voto que me favorece en un 25%, en contra del 4% des postulante nominado”, agregó.