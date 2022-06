El reclamo “formal” del gobierno al PS por las críticas de senadores a ministro Jackson

Hacia el final del comité político en La Moneda con los partidos oficialistas, el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, se excusó y se retiró minutos antes de que concluyera la habitual cita de los lunes. Al instante, la vocera Camila Vallejo tomó la palabra y se dirigió directamente a la timonel del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic.

¿La razón? La secretaria de Estado aprovechó de manifestar la molestia del gobierno con los dichos de los senadores PS Fidel Espinoza y Alfonso de Urresti contra el jefe de la Segpres durante la discusión en la Cámara Alta por la ampliación del estado de excepción en la Macrozona Sur. Según quienes presenciaron el emplazamiento a la representante socialista, se explicitó un reclamo “formal” por parte del Ejecutivo hacia los parlamentarios en general -pero al PS en particular-, y que existía consenso del comité político de ministros en plantearlo así.

Y es que las palabras de los senadores durante esa jornada no fueron sutiles y fueron motivo de molestia entre los inquilinos de Palacio: apuntaron directamente a Jackson, emplazándolo -entre otros motivos- por el resultado del fin del Senado en la Convención Constitucional.

De Urresti lo acusó de tener “actitudes pusilánimes”, aludiendo a la negativa del gobierno de tramitar el proyecto de resguardo a la infraestructura crítica por parte de fuerzas militares. Mientras que Fidel Espinoza dijo que el secretario de Estado estaba más preocupado de “destruir la soberanía popular” y “de la destrucción de instituciones democráticas”, que de “los temas de seguridad por los cuales fueron elegidos para gobernar”.

Quien secundó el emplazamiento de la secretaria de Estado fue su par de la Mujer, Antonia Orellana, quien abordó el tema no solamente desde lo ocurrido con el jefe de la Segpres, sino que lo amplió al trato de algunos parlamentarios con las ministras del gabinete.

Las palabras de Orellana apuntaron a que las señales de agresividad repercuten de mala forma en el equipo ministerial y que otros secretarios de Estado ya habían hecho sentir incomodidad por el trato de ciertos diputados y senadores. Así, llamó a calmar los ánimos, dando cuenta que el trato desde la oposición ya es lo suficientemente severo en el Congreso para que los agravios vengan desde las propias filas oficialistas.

Blindaje a Jackson

Más allá de las palabras de Orellana, en el resto de los presentes la escena fue vista como un blindaje, o un “cierre de filas” de La Moneda a Jackson en medio de una tensionada relación no solo con el PS en el Senado, sino que con otras bancadas del Socialismo Democrático, como con la del PPD en la Cámara de Diputados, especialmente, luego de que en una entrevista (publicada durante el fin de semana), Jackson planteara que “yo no vine a este cargo para caerle bien a las personas, vine a hacer un trabajo, a dialogar con el Poder Legislativo, a escuchar los puntos políticos para mejorar los proyectos de ley, y yo voy a hacer todo lo posible para tratar de cumplir bien esa labor, y que la personalidad no interfiera en ese diálogo”.

Como sea, ante el reclamo del gobierno, quienes presenciaron el episodio, afirman que Vodanovic no se quedó callada. La timonel del PS señaló que, sin querer justificar el tono de los dichos de sus parlamentarios, hay un hecho que para todos es conocido dentro del comité político: la molestia generalizada de los socialistas con el jefe de la Segpres y que ese malestar radicaba en que parlamentarios se quejan de que no haya diálogo político, o “falta de trato” como lo han definido los mismos senadores.

Vodanovic, de todas formas, de acuerdo a las mismas versiones, transmitió que haría llegar la “queja” a los legisladores, pero que también consideraba razonable abrir un espacio de comunicación política más fluida con el enlace de La Moneda en el Congreso.

Entre los partidos, además, no pasó desapercibido que en el titular de la Segpres se retirara antes de la reunión y que, justo después, se hiciera el reclamo por parte de sus pares del comité político. “Debió haber estado presente”, comentaron algunos.