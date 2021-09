Gobierno lanza ley corta de pensiones a días del debate del cuarto retiro: costará US$1.600 millones y se financiará con fin de exenciones

El gobierno tenía claro que tramitaría en el Congreso la ley corta en pensiones con o sin acuerdo de la oposición. Y finalmente ocurrió esto último. El Presidente Sebastián Piñera anunció este lunes que “en los próximos días presentaremos al Congreso, a través de la Cámara y con trámite de urgencia, un nuevo proyecto de ley”.

Algunos temas que trae esta ley corta en pensiones ya se sabían, pero también vienen novedades. Entre los dos temas que se habían conversado con anterioridad, y que el Presidente Piñera confirmó que vendrán en esta iniciativa, se encuentra la idea de aumentar la Pensión Básica Solidaria (PBS) a $177 mil mensuales, “para que todos los jubilados de Chile tengan pensiones sobre la línea de la pobreza”, dijo el Mandatario.

El segundo pilar que considera el proyecto, es extender la cobertura del Aporte Previsional Solidario (APS) desde el 60% actual al 80% de los pensionados. “Estas modificaciones beneficiarán a 545 mil pensionados, cubriendo así cerca de 2 millones de personas que serían beneficiadas por el sistema”, dice una minuta del gobierno.

Pero hay una tercera propuesta que anunció el Jefe de Estado, y que es nueva: “Establecer que la cotización previsional y el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) de las personas desempleadas sean cubiertos por el seguro de cesantía”, detalló.

¿Qué significa esto último? En mensajes que transmitieron desde el gobierno a parlamentarios oficialistas, se detalló que lo que se pretende hacer es crear un seguro de lagunas previsionales para las personas sin empleo. Es un tema que ha surgido en el debate con anterioridad, pero que no se había propuesto de forma concreta.

Sobre ello, una minuta realizada por los ministerios de Hacienda y Trabajo señala que la idea es “establecer un seguro de lagunas para los cesantes: para proteger a quienes no cotizan en el Fondo de Cesantía Solidario (FCS) –y ya están cubiertos por ley- con cargo a dicho fondo”.

Además, se explica que “las personas que no están cubiertas por el FCS y que estén desempleadas, tendrán asegurada su cotización previsional (10%) y SIS (2,21%) con cargo al FCS”. Allí se detalla que “esto permite proteger a parte importante de la población desempleada, quienes hoy no reciben apoyo para cotizar ni acceder a los seguros antes mencionados”.

También se indica que “beneficia en mayor medida a los quintiles de ingresos más bajos, quienes tienen mayores periodos de cesantía”.

El Presidente Piñera comentó que estos tres componentes principales que incorpora la iniciativa ”favorecen especialmente a las mujeres, a la clase media y a los trabajadores con lagunas previsionales, y mejoran las pensiones de casi dos millones de compatriotas. En tiempos electorales, mientras algunos quieren reducir las pensiones, nosotros queremos aumentarlas, protegiendo así la calidad de vida de los jubilados durante su tercera edad”.

Lo cierto es que el anuncio del Ejecutivo se hizo antes de lo que tenían presupuestado en La Moneda, ya que en un principio pensaban darse un par de semanas de septiembre para negociar con la oposición y así poder lograr un acuerdo antes de anunciar el proyecto.

Pero según señalan fuentes conocedoras, eso se adelantó, justamente para usar este anuncio como uno de los elementos con que el gobierno busca restarle fuerza al cuarto retiro, pues ven que puede ser un elemento sobre la mesa que genere lealtad del oficialismo y complique a la oposición. Precisamente desde Chile Vamos en días anteriores habían manifestado al gobierno que era necesario darle urgencia a una reforma de pensiones.

Pese a que la administración Piñera habría preferido ingresarlo con acuerdo previo de los senadores de oposición, eso no se consiguió. En todo caso, fuentes del gobierno señalan que están abiertos a seguir negociando durante la tramitación. Así las cosas, el anuncio del Mandatario ocurrió a dos días de que se vote en particular el cuarto retiro en la Comisión de Constitución de la Cámara.

Financiamiento: IVA a la Construcción y Ganancia de capital, las candidatas

Finalmente, el gobierno fue adelante derogando o reduciendo exenciones tributarias. De acuerdo a lo señalado por el Presidente Piñera “para financiar responsablemente este aumento de pensiones, el proyecto incorporara la eliminación o reducción de un conjunto de exenciones tributarias que no se justifican y cuya eliminación contribuirá a un sistema tributario más simple y más equitativo”.

Según lo informado por el Ejecutivo, el costo total de estas medidas es de alrededor de US$ 1.600 millones, equivalentes a un 0,5% del PIB, que será financiado con la eliminación y/o restricción de exenciones tributarias vigentes.

Si bien todavía se estaban afinado detalles de cuáles eran las exenciones que se incluirán en el proyecto hay dos que están prácticamente seguras: la primera es el IVA a la construcción. Esta exención se encuentra establecida en el artículo 21 del DL 910 de 1975 y se creó con el objeto de evitar que la incorporación de IVA en la actividad de la construcción produjera un aumento en el precio de las viviendas.

Así, las empresas constructoras tienen derecho a deducir del monto de sus pagos provisionales mensuales obligatorios (PPM) el 65% del débito del IVA que deban determinar en la venta de bienes inmuebles para habitación cuyo valor no exceda de UF 2.000, con un tope de hasta UF 225 por vivienda. Si la empresa constructora no realiza PPM o el monto del débito es superior al PPM correspondiente, podrá imputar el beneficio a otros impuestos o emplearlo en ejercicios posteriores. Su eliminación implicaría mayores recursos por US$ 669 millones.

La segunda es la franquicia a la ganancia de capital. Esta recaudaría unos US$ 351 millones. La Reforma al Mercado de Capitales de 2001 estableció la exención del impuesto a la renta para las ganancias de capital provenientes de la enajenación de acciones con presencia bursátil. Los objetivos de la reforma eran aumentar la participación, la profundidad y la liquidez en el mercado local de acciones.

A 20 años de su puesta en marcha, existe un consenso amplio entre técnicos y políticos de que no se justifica mantener ese régimen tal cual como está. Entre ambas se recaudarán US$1.020 millones. De esta manera, Hacienda debe buscar una exención que le permita allegar recursos por US$500 millones.

Otra eterna candidata es la renta presunta, la cual permitiría recaudar otros US$300 millones. Este es un tipo de contabilidad especial a la que se pueden acoger agricultores, camioneros, transportistas escolares, taxis, colectivos y buses. Su cálculo tributario no se basa en las utilidades o incluso los ingresos efectivos de la empresa, sino en una presunción que se determina, para los distintos casos, de la siguiente manera: 10% tasación fiscal del camión o el taxi (transporte); 10% avalúo fiscal del terreno (agricultura); y (4% a 20% de las ventas dependiendo del valor del cobre (minería).

Las reacciones

Las reacciones en el Congreso no se hicieron esperar, sobre todo entre quienes integran la Comisión de Trabajo. El presidente de esta instancia en la Cámara, el diputado Gabriel Silber (DC), señala que “si bien la decisión del presidente Piñera al final del día es abdicar tal vez de la principal prioridad legislativa, la cual era llegar a un acuerdo político en materia de pensiones, es al final del día un acto de realismo político, porque va a permitir destrabar la reforma, hablar ahora de una ley corta de pensiones, y finalmente poner los esfuerzos y las energías, tanto del Ejecutivo como de nosotros en el Congreso, para apurar el tranco legislativo y lograr lo antes posible que estas pensiones de los mas vulnerables tengan un reajuste”.

El diputado Francisco Eguiguren (RN), integrante de la Comisión de Trabajo, dice que “el anuncio del gobierno de ingresar al Congreso una segunda propuesta de mejora de pensiones, sobre todo pensada en las mujeres y clase media, y en quienes tienen lagunas previsionales, es muy importante, sin duda esta es una de las preocupaciones, sino una de las más importantes, que tienen las chilenas y chilenos. Pero aquí hay un tema de fondo: cuál es el interés de la izquierda en mejorar las pensiones (...) Hoy día vamos a ver de verdad qué grado de seriedad tiene la izquierda con la reforma de pensiones, si es un tema que de verdad les preocupa para poder resolverle el problema grande que tienen los pensionados en Chile y que reciben pensiones de miseria, o es algo que lo ocupan para poder hacer campaña política, que en definitiva es reírse de la dramática realidad que tienen muchos trabajadores y trabajadoras”.

La senadora Carolina Goic (DC), presidenta de la Comisión de Trabajo del Senado, afirma: “Por supuesto valorar este aumento de cobertura desde el 60% al 80% del Pilar Solidario, va a permitir que muchos adultos mayores aumenten sus pensiones, esto es algo que habíamos pedido desde el día uno, el que se separara el proyecto y pudiéramos aprobar este aumento de cobertura. Lamentar la falta de voluntad de diálogo, y de llegar a acuerdo del gobierno, que se ha farreado la posibilidad de tener un acuerdo de pensiones que nos permita superar el fracasado sistema de AFP”.

Por su parte, el diputado Gaston Saavedra (PS), integrante de la Comisión de Trabajo, dice que “esto es una parte de lo que el país necesita, mejorar las pensiones del Pilar Solidario. Mejora la pensión, evidentemente que sí, mejora la cobertura respecto de aquellos que tienen mas carencia en el país, pero evidentemente me parece mejor desde el punto de vista de la seguridad social, tener una Pensión Básica Universal que represente el 70% del ingreso mínimo, creo que eso es mucho mas digno para los adultos mayores en el país”.