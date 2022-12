Batacazos, decepciones y 120 goles: zoom a la primera fase de Qatar 2022

La gracia que tienen las Copas del Mundo es que las personas que no son tan fanáticas del fútbol también se unen a la fiebre mundialera que se genera cada cuatro años. Y este ha sido un certamen intenso, por lo apretado de su calendario: se han disputado 48 partidos en 13 días, la totalidad de la fase de grupos, y no hay descanso todavía. Este sábado arrancan los octavos de final, con dos encuentros, y recién el próximo miércoles hay un receso, después de 17 días de fútbol ininterrumpido. Así, llega la hora del balance de la primera ronda de Qatar 2022, ese mismo que ha cruzado el deporte con polémicas de diversa índole, tanto políticas como sociales.

El campeonato ha puesto sobre la mesa que no hay que dar nada por sentenciado antes de jugar. La fase grupal se caracterizó por los batacazos, esos resultados impensados, fuera de la lógica. Lo de Arabia Saudita con Argentina no estaba en los cálculos de nadie. Tampoco que Japón derrotara a dos campeones del mundo (Alemania y España). Los nipones dieron uno de los cimbronazos del Mundial al terminar como líder del grupo E, por encima de hispanos y germanos. Tampoco estaba en las cartillas de los especialistas que Marruecos fuese el ganador del grupo F, zona en la que compartió con Croacia (subcampeón del mundo) y Bélgica (tercero en 2018), o que Australia clasificara a octavos. Túnez se dio un gusto al bajar a Francia, pero no le alcanzó para avanzar, igual que Camerún ante Brasil.

La primera ronda dejó un saldo de 120 goles en 48 juegos, un promedio de 2,5 por partido. Como referencia, en Rusia 2018 se anotaron 169 tantos en total, arrojando 2,64 de promedio por encuentro. Curiosamente, el último elenco que quedaba sin convertir era Uruguay. Pero los charrúas consiguieron dar con el arco rival ante Ghana, aunque no les sirvió para seguir en carrera.

Ya sea por una mayor paridad o por las múltiples sorpresas que se fueron dando, lo concreto es que ningún elenco logró ganar sus tres partidos de la fase grupal. Portugal y Brasil tenían la opción, pero ambos perdieron este viernes (jugando con mayoría de suplentes). Es la primera vez que ocurre con el actual formato de Mundial, con 32 selecciones. Desde Estados Unidos 94 no sucedía que ninguna selección ganara los nueve puntos iniciales.

En definitiva, fueron cinco los combinados que finalizaron invictos la fase de grupos: Países Bajos, Inglaterra, Estados Unidos, Marruecos y Croacia. De este grupo, solo uno ha sido campeón del mundo (los ingleses, en 1966).

Con nueve goles a favor, el equipo de Gareth Southgate fue el más anotador, al igual que España. El matiz radica en que los hispanos hicieron siete en un solo partido: a Costa Rica, en el debut. Los que siguen en la lista son Francia y Portugal, con seis cada uno. Por el contrario, las vallas más batidas fueron Costa Rica, con 11 en contra, y Serbia, con ocho encajados. Qatar, Irán, Canadá y Ghana recibieron siete.

Cody Gakpo, de Países Bajos. FOTO: REUTERS/Albert Gea

En el ítem goleadores, son cinco los jugadores que encabezan el ranking, todos con tres tantos: Cody Gakpo (Países Bajos), Kylian Mbappé (Francia), Álvaro Morata (España), Marcus Rashford (Inglaterra) y Enner Valencia (Ecuador). Una sorpresa aparece encabezando la lista de asistidores del Mundial. Se trata de Harry Kane, capitán y carta de gol de los ingleses. El ariete del Tottenham no suma conversiones, pero sí cuenta con tres asistencias.

Mundial “de verdad”

Por primera vez en los Mundiales, los octavos de final tienen representantes de todos los continentes. La hegemonía es de Europa, con el 50% (ocho de 16): Países Bajos, Croacia, Inglaterra, Francia, Polonia, España, Portugal y Suiza. América aporta con tres: Brasil, Argentina y Estados Unidos. África cuenta con Senegal y Marruecos, mientras que Asia tiene a Japón y Corea del Sur. Oceanía es representada por Australia, aunque los Socceroos compiten hace años en la confederación asiática.

Como se ha mencionado, la presencia sudamericana en octavos se remite exclusivamente a las principales potencias de la Conmebol, Brasil y Argentina, considerando las eliminaciones de Ecuador y Uruguay. Esta situación implica que es la representación más baja de nuestro subcontinente en la ronda de los 16 mejores en 20 años. En Corea-Japón 2002 también fueron dos en esta instancia: Paraguay y Brasil. Todo lo contrario sucedió en las ediciones de 2010 y 2014, que contaron con cinco selecciones de la región en el grupo de 16.

El juego

En lo estrictamente futbolístico se observa un fútbol de menos riesgo y de mucha táctica (equipos más cortos). Así se esgrime del segundo informe del Grupo de Estudio Técnico de la FIFA (GET), que se encarga de analizar las tendencias de juego del torneo, comparando con 2018. Menciona que se han reducido las situaciones de uno contra uno. Mientras que en Rusia había un promedio de 10 por partido, ahora disminuyeron a siete. En este ítem, el nombre propio que resalta es el de Kylian Mbappé.

Señala, además, que los arqueros están más activos. “En Qatar, los porteros se están implicando mucho. En 2018, se ofrecieron a recibir el balón 443 veces, es decir, mostrando claramente que querían recibirlo y por dónde, mientras que a estas alturas de Qatar esa cifra es ya de 726. Es un aumento enorme”, afirmó Pascal Zuberbühler, exgolero seleccionado suizo, miembro del GET. Los ejemplos de esto son el español Unai Simón y el alemán Manuel Neuer.

Las decepciones

En Alemania no pueden creer que les haya sucedido lo mismo que hace cuatro años. Por segunda edición consecutiva, el combinado germano quedó eliminado en la fase de grupos. Un nuevo fracaso para una selección acostumbrada a ganar, a codearse en la élite. Si en Rusia 2018 fue Corea del Sur el que los sacó de carrera, en esta ocasión fue Japón, que remeció el grupo E y derrotó a los dos candidatos para clasificar como primero. La apuesta por Hansi Flick, campeón con el Bayern Múnich, no resultó.

Alemania quedó eliminado nuevamente en fase de grupos. FOTO: AP

El jueves fue el día de las decepciones, porque también quedó eliminado Bélgica. Los Diablos Rojos, que llegaron a estar tres años en el primer lugar del ranking FIFA (hoy está segundo, detrás de Brasil), no dieron la talla, pese a contar con la denominada “generación de oro”, integrada por De Bruyne, Courtois, Hazard y Lukaku, entre otros. Además, con un polvorín en el vestuario, incendiado en medio de la competencia. Los belgas quedaron afuera en la ronda grupal por primera vez desde 1998. El técnico Roberto Martínez ya comunicó que no sigue en el cargo.

Si de frustraciones se trata, la de México es total. Bajo el mando de Gerardo Martino, la labor de los aztecas nunca convenció a sus fanáticos, hasta que quedaron eliminados en el grupo C. Hace años anhelan con llegar al “quinto partido” del Mundial, o sea los cuartos de final, pero no se les da desde 1986. Hace 44 años (Argentina 78) que no eran eliminados en la ronda inicial.

La desazón también llegó a Uruguay, al que le faltó un gol para avanzar de ronda. La victoria sobre Ghana no le sirvió, por el triunfo de Corea sobre una Portugal alternativa. “Sentí tristeza, desilusión... Toca afrontar la situación y animar a los compañeros para todo lo que sigue”, afirmó Luis Suárez, con un tono de despedida.

Dentro de los posibles clasificados a la ronda de 16, no estaba Qatar. En ese caso, se dio la lógica. Sin embargo, la decepción del país organizador ocurrió por la forma en la que se despidió de su Mundial. Se convirtió en el peor local en la historia de las Copas del Mundo: eliminado en la fase grupal y sin puntos.

A toda velocidad pasó la primera parte de Qatar 2022. Desde este sábado se inicia otra etapa, quizás más atractiva, porque son los mano a mano. El que gana sigue, el que pierde se va.