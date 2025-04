Champions League: Arsenal y el PSG luchan por dar el primer golpe en Londres.

Vuelve la Champions League. El certamen europeo de clubes entra en su recta definitiva y este martes, a las 15 horas, Arsenal recibe al PSG en el Emirates Stadium, de Londres. Un choque de estilos que encuentra en la ronda de los cuatro mejores a dos elencos que nunca han levantado la orejona. Son equipos que, además, ya se enfrentaron en la primera ronda (2-0 ganaron los ingleses).

Los dos equipos llegan con la mente puesta en la Liga de Campeones. Los franceses ya tienen la Ligue 1 en el bolsillo. El viernes perdieron por 3-1 ante el Lille y eso provocó que la distancia con el Olympique de Marsella se acorte... a 20 puntos. Los británicos ya no tienen chances en la Premier League, que este domingo vio al Liverpool coronarse. La gloria continental es lo que aparece en sus horizontes.

Luis Enrique habló en las horas previas al partido y realizó una comparativa entre ambas escuadras. El técnico del cuadro parisino ve fuerzas parejas. “Nos parecemos en cierta parte porque el Arsenal está formado de una forma global, con una fuerza grupal que se percibe claramente. Hay individualidades de alto nivel, pero no dependen de un solo jugador. Han tenido bajas a lo largo de la temporada, pero han rendido bien”, establece.

Arsenal arriba a la semifinal tras haber dejado en el camino al PSV y al Real Madrid. En la primera fase fueron terceros en la clasificación. Por otro lado, el PSG eliminó al Liverpool en octavos de final y al Aston Villa en los cuartos. En la ronda inicial fueron decimoquintos, lo que los envió a los playoffs, instancia en la que se impusieron contra el Stade Brest.

El PSG y el Arsenal buscan su primera Champions. Stephane Mahe

De cara a este encuentro, el Arsenal jugará con David Raya; Jurriën Timber, William Saliba, Jakob Kiwior, Myles Lewis-Skelly; Martin Odegaard, Jorginho, Declan Rice; Bukayo Saka, Mikel Merino, Gabriel Martinelli.

Mientras que el PSG tendrá a Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia.

¿Arsenal favorito?

Fiel a su estilo, el DT español de los franceses fue controversial en su intercambio con la prensa. “Pueden tirarme datos negativos, que yo tengo positivo para darlos a todos. El estado de ánimo es excepcional. Yo soy el más triste de todo el equipo, imaginaos cómo están mis jugadores”, lanzó Luis Enrique.

“Queremos hacer historia, hacer algo que no ha hecho nadie anteriormente. Es una presión bonita que espero que no nos afecte. El equipo me ha dado confianza por cómo hemos competido. Lo que percibo, no soy de pasear, pero estos días he paseado por París, y lo que he visto de nuestros aficionados ha sido muy bonito”, complementó.

Arteta, en tanto, apela a ser protagonistas. “El PSG es un gran equipo, pero también tenemos buenos jugadores. Creo que será una decisión difícil. Estamos convencidos de que mañana dominaremos y ganaremos el partido. Lo más importante es la convicción de mis jugadores de poder ganar el partido. Eso es lo que espero de los chicos. Tienen confianza en sí mismos y realmente creen que pueden hacerlo”, declaró.

“Ya vieron nuestro partido contra el Real Madrid, no vamos a cambiar nada. Somos capaces de adaptarnos al contexto, pero estamos completamente cómodos con esta idea. Ya hemos demostrado que tenemos la capacidad para hacerlo. Haber tenido la experiencia del Madrid nos da la confianza que necesitábamos”, añadió.

Admiración mutua

Los dos técnicos ibéricos, identificados ambos con el Barcelona desde su etapa como jugadores, han demostrado su admiración mutua en la antesala de este compromiso.

“Soy un grandísimo fan de Luis Enrique desde hace varios años. Es un entrenador increíble. Lo que ha construido en ese equipo es algo realmente especial. Su regularidad, su manera de jugar. Nos va a resultar muy difícil. Tiene una personalidad increíble, un fuerte carácter y una gran energía, siempre apoyando a los jugadores jóvenes. Lo que me gusta de él es que allí donde ha estado, como jugador o como entrenador, ha dejado huella”, afirmó el vasco.

Por su parte, el gijonés tampoco escatima en elogios a su colega. “Es uno de los mejores entrenadores que hay en el mercado actualmente. Ha cambiado al Arsenal y lo ha convertido en uno de los mejores equipos del mundo, capaz de luchar por los títulos. Son quizás el mejor equipo de Europa jugando con el balón y él es un magnífico entrenador y una persona estupenda”, dijo.