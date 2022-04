Christiane Endler, a 90 minutos de la final de la Champions femenina

Este sábado, se conocerá a los dos equipos finalistas de la Liga de Campeones Femenina 2021-2022. El Olympique de Lyon, club en el que milita Christiane Endler, tiene la primera opción de meterse en la definición por el título tras haber vencido al París Saint-Germain en la semifinal de ida, por 3-2.

El duelo disputado el domingo pasado comenzó con la ventaja del PSG, por medio de Marie-Antoinette Katoto, pero Wendie Renard anotó de penal en su 100ª aparición en Europa y Catarina Macario hizo un doblete para poner al Lyon en ganancia. Luego, Paulina Dudek recortó distancias desde el punto penal, en un lanzamiento que casi alcanza a rechazar Tiane Endler. Este sábado, a las 15 horas de Chile, el Parque de los Príncipes recibe un duelo que espera una multitud en sus tribunas.

El elenco de la portera chilena, una potencia en el fútbol femenino europeo, aspira a llegar a su décima final de Champions League, en busca de su octavo título. El Lyon es el más ganador de esta competencia y logró cinco de sus siete coronas de manera consecutiva (entre 2016 y 2020). Por contraparte, el PSG nunca ha sido monarca de este certamen. Cuenta con dos finales, en 2015 y 2017.

“Ganamos el partido de ida. Esto nos permite afrontar esta vuelta con confianza. Tenemos algunas cosas que mejorar. Hemos hablado con el grupo y con cada una de las jugadoras para rectificar lo que no funcionó (en el partido de ida). Nuestro deseo será salir a ganar este partido. Sin duda, esto forma parte del ADN del fútbol femenino, pero también de la calidad de mi plantilla y de mis jugadoras. Mis jugadoras tienen experiencia”, declaró Sonia Bompastor, la entrenadora del Olympique de Lyon, en la previa.

La llave es especial para Endler, más allá de reencontrarse con su ex club. Puede acceder por primera vez a una final de Champions, para así quedar cerca de concretar un nuevo hito para su laureada carrera. La ganadora del The Best ha sido campeona a nivel local en el fútbol francés, cuando estaba en el PSG, pero ahora puede llegar a lo más alto a nivel continental. Será titular en la cancha principal del club parisino.

La otra serie de semifinales es entre el Wolfsburgo y el Barcelona, que también juegan este sábado (12.00 de Chile). Las catalanas ganaron la ida por 5-1, poniendo un pie en la final del próximo 21 de mayo, en el Juventus Stadium de Turín.