Santiago Escobar no renunciará a la banca de Universidad de Chile: “Vencí el cáncer y voy a vencer esto”

Dos puntos de los últimos quince disputados. Su equipo no gana ni convierte goles y está a sólo dos positivos de caer a la zona roja, sin embargo, Santiago Escobar se niega a dejar la banca de Universidad de Chile.

“Esto es muy complicado, muy difícil”, parte diciendo el entrenador colombiano en la conferencia de prensa posterior a la derrota frente a Audax Italiano y luego agrega: “Lo nuestro no pasa por el ánimo, pasa por el juego. Este equipo ha tenido alma, pero no hemos encontrado la veta futbolística”. ¿Culpa de sus dirigidos? “Para mí sería fácil criticar a los jugadores, pero los defiendo y asumo toda la responsabilidad. Aquí no hay falta de alma o de compromiso, son situaciones de impotencia y eso pasa mucho en el fútbol”.

Escobar se niega a dejar la banca. Incluso, anunció que mañana dirigirá la práctica del primer equipo: “Es un momento muy complicado, muy difícil. No obstante, me siento con la capacidad de dar vuelta esta situación. Vencí el cáncer y voy a vencer esto. El partido mas importante de mi vida ya lo vencí y soy un hombre de retos y soy capaz de vencer este tipo de retos”.

Y para que quedara claro que no dará un paso al costado, Sachi insiste en que “en los momentos difíciles y de adversidad, uno puede sentir fortalezas para seguir adelante. Pero mi permanencia depende la decisión de la dirigencia”.

Por su parte, Ronnie Fernández fue más duro en la autocrítica y señala que “es complicado dar una lectura clara, porque vamos decayendo y se nos vienen los partidos encima y no ganamos. Pero estoy acá, porque siento que los primeros responsables somos nosotros, independiente de las críticas, que son justificadas, depende de nosotros. Tenemos que ver como sacamos esto adelante y seguir hasta el final”.

El delantero también le hizo un llamado a sus compañeros y enfatiza que “es mejor entender que no estamos pasando por un buen momento, somos un plantel que necesitamos de todos y que debemos comprender que necesitamos de cada uno de nosotros. No hay que restarse. En la cancha debemos darnos cuenta que no lo estamos pasando bien, No estamos cagados de la risa y de ese dolor debemos sacar fuerzas para seguir adelante”

Por último, el ex Santiago Wanderers concluye: “No hay explicación, porque uno viene con una ilusión distinta, pelear en la parte alta, pero debemos darnos cuenta que aun queda torneo y que el equipo que gane dos o tres partidos seguidos, hace una diferencia. Pero hemos caído en un hoyo que nos quita la confianza y debemos ser responsables y hacernos fuertes . Tapar un poco los oídos y echarle para adelante”.