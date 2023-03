Cimbi Cuevas descarta que haya algún quiebre dentro del camarín de la UC: “Lo desmiento totalmente; el grupo está bien”

Universidad Católica ya deja atrás el sufrido empate frente a Unión Española y comienza a concentrarse en lo que se viene. Por la fecha 9 del Campeonato Nacional, los Cruzados deberán visitar a Magallanes, con el objetivo de mantenerse como líderes del certamen. Para anticipar el duelo, y referirse a otros temas, Cristián Cuevas conversó en conferencia de prensa.

El zurdo se encargó de negar tajantemente cualquier rumor relacionado a un presunto quiebre dentro del plantel. “Por ahí hubo una persona que salió hablando un par de cosas, lo desmiento totalmente. El grupo y el equipo está bien, nos dolió la eliminación de Sudamericana, pero no va relacionado con eso. El grupo está consciente que podemos hacer mejor las cosas y lo que queremos es terminar lo más alto posible en el parón por fecha FIFA” explicó.

“Quedamos eliminados, nos dolió harto, pero aún asi estamos punteros. Depende de nosotros y no tengo dudas que el equipo está preparado para eso y confíamos en nosotros” complementó Cuevas respecto a la eliminación que sufrieron en la Copa Sudamericana frente a Audax Italiano.

Por otra parte, el Cimbi comentó el complejo empate que logró el equipo frente a Unión Española, después de ir perdiendo 2-0. “No estábamos haciendo un buen primer tiempo. En el entretiempo conversamos y sabíamos que había hartas cosas por mejorar, pero sabíamos que haciendo un gol nos metíamos de nuevo en el partido y eso fue lo que paso. Tenemos un buen equipo, con jugadores de jerarquía, y eso quedó demostrado en el segundo tiempo”.

El lateral también aprovechó la oportunidad de hablar respecto a su recuperación por la lesión que lo marginó por un tiempo de las canchas. “Me he sentido bien. Volví de una lesión larga y de a poco fui sumando minutos. No fue fácil, pero ahora me siento muy bien físicamente, con más ritmo, entrenando bien y la decisión no pasa por mí. Espero seguir haciéndolo bien y con el grupo seguir manteniéndonos punteros”.

Más adelante, el carrilero abordó la situación de Mauricio Isla. El Huaso ha sido duramente cuestionado tras su bajo rendimiento en el equipo, especialmente por la eliminación sufrida ante Audax en la Sudamericana. De hecho, Ariel Holan decidió enviarlo al banco de suplentes en el partido frente a los hispanos.

Cuevas expresó claramente su defensa al bicampeón de América. “No comparto las críticas que se le hacen. Es un jugador con una trayectoria muy larga, que le entregó mucho a la selección y aun así lo criticamos” comentó en primera instancia.

“En el plano futbolístico no tengo nada que decir sobre él, se entrena todos los días y el otro día entró muy bien. Es un gran profesional y nos sirve mucho cuando juega, es un jugador diferente” sentenció el ex Chelsea.

El próximo partido de Universidad Católica será como visita frente a Magallanes, el domingo 19 del presente mes a las 20:30 horas, en el Estadio Municipal Luis Navarro Avilés. El conjunto de la franja debe llevarse sí o sí los tres puntos, pues tras la última igualdad, solo le sacan dos unidades de ventaja a Huachipato, quienes tienen dos partidos pendientes y, por lo tanto, todas las chances de quedarse con la punta del campeonato.