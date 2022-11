Claudio Bravo analiza su regreso a la nómina de Berizzo: “No quiero venir aquí por el nombre, por lo que he hecho hacia atrás”

Claudio Bravo volvió a ser considerado por Eduardo Berizzo para integrar la Roja. Esta vez con el fin de representar a Chile en los próximos duelos amistosos contra Polonia y Eslovaquia de los próximos 16 y 20 de noviembre.

En la antesala de estos duelos, el actual portero del Real Betis se refirió a su regreso a la nómina, qué debe hacer la selección para volver a meterse en un Mundial y cómo evalúa su presente en Sevilla.

Sobre el primer punto expresó que toma este llamado “con total normalidad. Con la sensación de siempre de tranquilidad, de estar en un lugar en el que llevo mucho tiempo. Sé la manera y las formas de convivencia y de manejarme dentro de lo que significa estar dentro de una selección en un periodo poco grato, porque nos encantaría estar a todos dando esta conferencia de prensa en Qatar y no estar acá jugando un amistoso que al final sirve de preparación para el siguiente Mundial que es en un periodo largo de tiempo. Pero las circunstancias nos llevan a esto, a arrancar desde cero y buscar la mejor fórmula posible para lograr el objetivo de aquí a un largo plazo”, comenzó indicando Bravo.

A su vez, descartó sentirse sorprendido por la nominación. “Si hablamos de rendimiento y te toca participar donde a mí me toca hacerlo, los hechos hablan por sí solos. Tampoco me hubiese gustado venir aquí con la situación de no jugar, de no estar compitiendo, de no estar haciendo bien las cosas dentro de mi club. Creo que no sería un premio, un estímulo para mí en ese sentido y esto tiene que servir para todos”.

Luego se refirió a las laves que deben cumplir los seleccionados para volver a darle éxitos al Equipo de Todos. “El jugador que venga acá tiene que estar al más alto nivel, es la única forma en la que podamos tener una selección competitiva, al nivel de lo que nosotros llevamos muchos años haciendo esto en nuestros clubes. Me hubiese encantado estar dando esta conferencia en Qatar, pero toca recomenzar. Volver a hacer lo de siempre y la mejor manera posible es que cada uno de nosotros mantenga un nivel altísimo donde esté compitiendo. Si me piden para volver aquí estar a un grandísimo nivel, es lo que me toca para poder estar aquí”.

“No sería premio tampoco el hecho de venir aquí sin tener competencia. No quiero venir aquí por el nombre, por lo que he hecho hacia atrás, eso ya quedó en el pasado y eso vale para todos. No solo para mí. Es la mejor manera para levantar el nivel de nuestra selección”, insistió.

A continuación expresó su punto de vista sobre qué hechos considera que causaron que Chile cumpla dos Copas del Mundo sin estar presente. “Hay que analizar más en profundidad todo. Todos aportamos para que las cosas no funcionaran desde los jugadores a los directivos, cuerpo técnico. Todos hicimos algo en el camino para que no concretáramos el objetivo. También tocó la película buena en el sentido de que tuvimos muchos años a un nivel altísimo y fue consecuencia de hacer las cosas bien. Tenemos que aprender de los errores y no volver a cometer las cosas que nos llevaron a no entrar en una Copa del Mundo, tenemos que volver atrás y mirar qué nos sirvió a nosotros para ser campeones de América, para que Chile participara de dos mundiales con un grupo de jugadores que ha durado casi 10 años. A esas cosas hay que estar pendiente”.

También comentó que “el recambio se da por sí solo. Sería bueno tener más chicos compitiendo a un nivel superior, pero eso ya depende de cada uno. De que cada jugador se lo proponga, que tenga aspiraciones altas en su carrera. Y depende de muchos factores. El principal, que cada uno mejore en el día a día y que tenga unas aspiraciones muy altas”.

Presente en el Betis

Claudio Bravo también dedicó algunos minutos para analizar su presente en el Real Betis y comentar el último amistoso de los verdiblancos en su gira por Sudamérica. El chileno indicó sentirse “feliz con una tranquilidad y plenitud de saber donde estoy. He tenido fortuna en mi carrera, porque me ha tocado estar en muy buenos lugares, muy buenos grupos. Ni hablar en cuanto a los clubes en los que me ha tocado estar trabajando. Ahora disfrutar de un panorama en un club magnífico. Me cuesta dimensionar lo que te toca hacer en una carrera extensa, pero lo que más hago es intentar disfrutar, pero sin relajarme. Sé que al final el disfrute también viene porque es parte del trabajo”.

En cuanto a la derrota del conjunto sevillano contra River Plate comentó que “vi el resumen del partido, pero es entendible también. Mis compañeros llegaron a Argentina el día sábado. Venimos de invierno, llegamos casi a la época de verano en Mendoza con horas de diferencia, con un viaje larguísimo, casi sin entrenar... es jodido. Esas cosas las tienes que vivir y es complejo. También estamos en un periodo de tranquilidad en el Betis, venimos de una temporada muy exigente. Tampoco vas a ir a jugar estos partidos con la sensación de jugarte la vida, porque después de un viaje pueden haber accidentes. Ninguno de mis compañeros quiere que pase eso”, cerró.