Jara llamará a exministro Eyzaguirre para incorporarlo a su comando y ve “bastante probable” una segunda vuelta con Kast

“La suerte está echada. En las encuestas todo indica que va a terminar siendo una disyuntiva entre Jara y Kast”. Las palabras que el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, dijo el domingo encontraron eco en la propia Jeannette Jara (PC).

Desde su comando, tras una reunión que tuvo con Ana Lya Uriarte (PS), la candidata presidencial oficialista afirmó que ve muy probable que exista un balotaje entre ella y José Antonio Kast: “Al parecer así sería. Si vemos los números y las proyecciones, primero se descarta la tesis que muchos trataron de instalar respecto de que en Chile iba a haber una segunda vuelta entre las dos derechas . Eso no va a ocurrir”.

“Nosotros siempre lo dijimos porque en realidad no tiene que ver con una soberbia o una proyección de ideas sino que tiene que ver con la lógica constitutiva de los sectores políticos de nuestro país donde somos personas diversas”, señaló.

“Pero en segundo lugar, dado el estancamiento que ha tenido la candidata Matthei, creo que es bastante probable que en definitiva la segunda vuelta sea entre el candidato Kast y quien les habla”, aseguró.

Jara también abordó el espaldarazo del exministro de Hacienda y Educación, Nicolás Eyzaguirre, quien hace unos días reveló que votaría por ella.

El viernes pasado, Eyzaguirre reveló su voto en las próximas elecciones presidenciales de noviembre y dijo, además, que contribuirá a que el programa de la candidata comunista sea uno que dé sostenibilidad y gobernabilidad, desde el punto de vista económico.

Ante eso, este lunes Jara afirmó que llamará al exministro para que derechamente forme parte de su comando. “Me parece muy bienvenida la opinión de Nicolás Eyzaguirre. Creo que es un hombre de amplia experiencia y va a ser un muy buen aporte en el comando. No he tenido oportunidad de llamarlo todavía, no por falta de atención, sino porque en realidad estaban muchos temas a la vez, pero claramente está dentro de mi agenda”.

Ana Lya Uriarte tras reunirse con Jeannette Jara en el comando de la candidata presidencial. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Durante la jornada, Jara buscó mostrar acercamientos al Partido Socialista al recibir en el comando a la exminitra Ana Lya Uriarte, una reconocida cercana a la timonel del PS, Paulina Vodanovic y a la expresidenta Michellet Bachelet, quien también participó en el comité estratégico de la campaña de Carolina Tohá.

“Esta reunión, y como tantas otras que ha tenido la candidata y como otras que tendrá, son parte del sello de la unidad que va a tener, de la unidad del progresismo que va a tener la candidatura de Jeannette Jara. Y punto principal, desde luego, va a ser la construcción del programa conjunto del progresismo, estaremos contribuyendo en eso, desde luego, y en toda la formulación de la campaña, la mirada estratégica que tenga, pero todo eso está en construcción”, dijo la exministra a la salida.

Uriarte, a su vez, se declaró disponible para colaborar en la campaña aunque sin especificar su rol.“Yo he estado siempre disponible a apoyar las ideas que me inspiran en mi vida personal y política”, dijo.

Luego añadió: “Nosotros tuvimos una candidata que fue Carolina Tohá del Socialismo Democrático, somos gente decente, seria, que cumple su palabra y con toda convicción y entusiasmo estamos apoyando hoy día la candidatura de Jeannette Jara (...) No conversamos para nada respecto de una estructura definida, estuvimos conversando respecto de ideas, de cómo va a enfrentar ella su candidatura, su campaña y la construcción de su equipo”.

Respuesta a la UDI

Otro tema que abordó Jara fue la petición de pronunciamiento de la UDI a Contraloría por la eventual falta de prescindencia del Presidente Gabriel Boric en torno a su candidatura a La Moneda.

“Entiendo que la UDI ha requerido nuevamente a Contraloría General de la República esta vez solicitando un instructivo en materia de presidencia. Yo soy muy respetuosa de la autonomía que refleja la Contraloría en su rol como entidad pública y seguramente la señora contralora sabrá emitir con sabiduría dichas instrucciones”, señaló.

“Sobre polémicas respecto de prescindencia o no, no soy yo la llamada a calificarla pero solamente quiero decir que durante mi mandato como Ministra del Trabajo y Previsión Social en 13 ocasiones la Contraloría tuvo que gastar tiempo y horas de trabajo para resolver requerimientos de la UDI y de Renovación Nacional y ninguno de ellos tenía fundamento. Entonces esta práctica que realizan teniendo el trabajo importantísimo que tiene la Contraloría me parece muy abusiva”, criticó.