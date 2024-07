Comienzan los cuartos de final de la Copa América: Argentina enfrenta a Ecuador con Lionel Messi como la gran duda

Argentina y Ecuador serán los encargados de abrir la ronda de cuartos de final de la Copa América. Ambas selecciones se medirán este jueves a las 21 horas de Chile, en Houston, en un duelo muy especial para Lionel Messi, capitán y líder de la Albiceleste.

Precisamente, la presencia del rosarino es una de las principales interrogantes que mantiene el técnico Lionel Scaloni. La estrella del Inter Miami de la Major League Soccer aún tiene molestias en el aductor de la pierna derecha.

Una potencial baja muy sensible, pese a que el rendimiento y los números del equipo transandino no han decaído, a pesar de que La Pulga no ha mostrado sus mejores actuaciones en el torneo norteamericano.

Es más, el actual monarca de la competición y vigente campeón del mundo en Qatar 2022 es el único equipo que no ha recibido goles en lo que va del torneo, después de que todas las selecciones ya jugaron tres enfrentamientos.

En caso de que el jugador de 37 años no se recupere, Nicolás González podría ocupar su lugar en la ofensiva, junto con Ángel Di María y Julián Álvarez, quien saca una luz de ventaja sobre Lautaro Martínez, quien convirtió cuatro de los cinco goles del equipo en el torneo, del cual es su máximo artillero en esta edición.

Víctima predilecta

Pero la Tri es uno de los rivales favoritos del rosarino. El argentino se ha enfrentado en diez ocasiones contra la selección del Guayas, a la cual le ha marcado en siete ocasiones.

Es más, es la segunda selección a la que más veces le marcó, solo superado por el equipo nacional de Bolivia, contra el cual Lio celebró ocho veces. Marca que puede se igualada en esta Copa América.

Tercero en este particular registro de selecciones está el equipo de Uruguay, con el que se podría encontrar solo en una eventual final, contra el que anotó seis conquistas. En el cuarto puesto, con cinco dianas, hay seis escuadras nacionales, entre ellas Chile.

Potente mensaje en Ecuador

El equipo tricolor tiene la gran oportunidad de vencer a los transandinos por primera vez en la historia del torneo regional. Hasta ahora su balance es de 11 derrotas y un solo cinco empates, el último en Bolivia 1997.

En la previa del duelo en Texas, uno de los históricos del equipo de la mitad del mundo, Antonio Valencia, envió una potente advertencia a los dirigidos de Félix Sánchez Bas.

“Mi mensaje a los chicos es que estén concentrados, unidos ¿Quién no quiere tener la camiseta de (Lionel) Messi? Pero por este partido, por amor a Dios, que no estén pensando en pedirle la camiseta”, dijo el exjugador de Manchester United a Canal del Fútbol de su país.

Asimismo, agregó que “estos jugadores pueden hacer historia, son increíbles. Entonces mi mensaje es que estén concentrados y piensen que sí se puede ganar este partido”.

Un duelo trascendental para el seleccionador de Ecuador, el español Félix Sánchez Bas. Según los medios locales, el europeo habría tomado la decisión de dejar el equipo a todo evento, cansado de las críticas por el estilo de juego de su equipo.

Los mismo medios develan que, en caso de una victoria, la Federación Ecuatoriana de Fútbol deberá buscar un sustituto con el torneo está en curso. Incluso, ya habría contactado a un posible reemplazo después de la derrota contra Venezuela: el uruguayo Guillermo Almada.