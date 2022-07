CSKA Moscú sube la puntería por Víctor Méndez y está dispuesto a ofrecer más de US$ 2 millones por su pase

La partida de Víctor Méndez al fútbol europeo está al caer. Por un lado, está el CSKA Moscú, que ya subió la puntería por el mediocampista de Unión Española. Por el otro, un par de clubes italianos también tienen al talentoso volante en su radar.

Lo cierto es que el cuadro ruso va en serio por el mediocampista chileno. Ya hace un par de semanas había enviado una oferta por 1 millón de dólares, una cifra insuficiente para las pretensiones de los hispanos.

Sin embargo, el cuadro militar está dispuesto a pujar por la figura de los hispanos. Según se enteró El Deportivo, el elenco caucásico está dispuesto a ofrecer más de 2 millones de dólares por el pase del mediocampista.

“A nosotros no nos ha llegado una oferta oficial. Ese es un tema que están viendo los representantes”, reconoce Luis Baquedano, gerente del equipo de Plaza Chacabuco.

Asimismo, elenco ruso está dispuesto a convencer al jugador con un sueldo cercano a los 500 mil dólares por temporada, alrededor de 40 mil dólares cada 30 días.

Además de los moscovitas, hay un par de elencos italianos que también tienen al seleccionado chileno en el radar. Uno de ellos es el Lecce, cuadro que acaba de ascender a la Serie A del fútbol italiano.

Fichaje inminente

Lo cierto es que el jugador no concentró con el primer equipo que ayer cayó ante Everton en Viña del Mar. Una situación que alimenta las sospechas de la partida inminente de Méndez, quien ya fue tentando para irse a Fortaleza de Brasil, que ofreció un préstamo con opción de compra que no convenció en Santa Laura.

Esta vez la situación es diferente. Unión está dispuesta a estudiar las potenciales ofertas por el futbolista, sobre todo, porque no quiere tener problemas con el futbolista.

“Si llega una oferta por lo que quiere el club la vamos a analizar, para no decepcionar al jugador. No queremos que no se sienta a gusto. Pero tiene que ser en los planteamientos que nos hemos fijado, no de otra manera”, explicó Baquedano.