Unión Española rechaza una oferta de US$ 1 millón del CSKA Moscú por Víctor Méndez

El talentoso volante Víctor Méndez, pieza clave de la Unión Española, ha sido uno de los puntos altos en el fútbol chileno en las últimas tres temporadas. Un jugador en vitrina, que ya ha tenido ofrecimientos para continuar su carrera en otros países, pero cuyos montos no satisfacen a los requerimientos de los hispanos.

La última oferta llegó desde la lejana Rusia, donde el poderoso CSKA Moscú, tiene al mediocampista entre los predilectos para reforzar a su plantilla titular. En ese escenario, el elenco moscovita ya hizo llegar una propuesta a las oficinas de Santa Laura por 1 millón de dólares.

“Llegó ese ofrecimiento del equipo ruso, pero lo rehusamos. No hablamos de cifras, pero creemos que el jugador vale mucho más para nosotros. Es un jugador clave para nuestro proyecto”, dijo a El Deportivo Luis Baquedano, gerente general de Unión.

Y si bien no confirmó las cifras, según se enteró El Deportivo, el cuadro de Plaza Chacabuco quiere 2 millones de dólares limpios por su parte de la carta, la cual asciende al 70% de los derechos económicos del jugador. Es decir, que no debiera partir por menos de 2,7 millones de la divisa norteamericana.

Otros interesados

Pero el elenco europeo no es el único que ha mostrado interés en el volante estrella del plantel hispano, quien tiene 22 años y ya suma tres partidos con la selección chilena. En febrero pasado, Fortaleza de Brasil ofreció un préstamo con opción de compra, oferta que fue rechazada de plano por el elenco rojo.

“Nos hablaron de Fortaleza. No llegó ningún documento escrito, más bien fue una comunicación verbal. Sin embargo, dijimos que no. Nosotros no creemos que el jugador tenga que ser cedido. Si se va, tiene que ser un traspaso absoluto”, explicó Baquedano.

Asimismo, según se enteró El Deportivo, Méndez es seguido atentamente por la secretaría técnica del Lecce italiano, equipo que acaba de ascender a la Serie A del fútbol peninsular.

Sin embargo, el cuadro de la Puglia aún no hace llegar un ofrecimiento oficial por el mediocampista, quien tiene contrato en Unión Española hasta finales de diciembre de 2024.